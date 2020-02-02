Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Сентрал Кост Маринерз
Позже
Стадион: Сентрал Коаст
Вестерн Сидней Уондерерс
27
Lewis
Miller
15
Kye
Rowles
10
Оар
Томас
11
Bruce
Kamau
27
Йебоа
Кваме
17
Keanu
Baccus
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Lewis MillerЗащитник
- Защитник
-
15 Kye RowlesЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Оар ТомасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Adam PearceВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Саймон МэттНападающий
-
29 Jair I
-
-
Главный тренер: Paul Okon
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Bruce KamauЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Йебоа КвамеПолузащитник
-
17 Keanu BaccusПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Кокс СаймонНападающий
-
35 Mohamed Adam
-
-
-
-
33 Tate Russell
-
Главный тренер: Попович Энтони
Предыдущие игры
Сентрал Кост Маринерз Последние 20 матчей: +8 =1 -11Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз
Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 1:3 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 3:1 Сентрал Кост Маринерз Перт Глори 1:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:2 Аделаида Юнайтед Хюм Сити 0:1 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:2 Сентрал Кост Маринерз Мэйтленд 0:2 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 5:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс
Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +6 =2 -12Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс
Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней Юнайтед 1:7 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Лидс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс
Последние игры между собой
Сентрал Кост Маринерз: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Сентрал Кост Маринерз 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 4:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|15
|13
|1
|1
|34 - 13
|40
|2.
|Мельбурн Сити
|16
|8
|3
|5
|30 - 25
|27
|3.
|Перт Глори
|15
|7
|5
|3
|27 - 14
|26
|4.
|Аделаида Юнайтед
|15
|8
|0
|7
|27 - 25
|24
|5.
|Веллингтон Феникс
|15
|7
|3
|5
|22 - 18
|24
|6.
|Вестерн Юнайтед
|16
|6
|3
|7
|23 - 22
|21
|7.
|Брисбен Роар
|15
|5
|4
|6
|16 - 20
|19
|8.
|Мельбурн Виктори
|16
|4
|4
|8
|19 - 24
|16
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|14
|4
|2
|8
|14 - 21
|14
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|14
|4
|1
|9
|13 - 25
|13
|11.
|Ньюкасл Джетс
|15
|2
|4
|9
|13 - 31
|10
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