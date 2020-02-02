Австралия: Эй-Лига 2019-2020

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  4. Эй-Лига 2019-2020
Сентрал Кост Маринерз
 
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Стадион:
Вестерн Сидней Уондерерс
1
Биригитти
Марк
27
Lewis
Miller
2
Гордон
Зигги
15
Kye
Rowles
3
Клисби
Джек
4
Eun-Sun
Kim
26
Joshua
Nisbet
11
Да
Силва
Даниэль
7
Джурич
Милан
II
10
Оар
Томас
9
Jordan
Murray
1
Лопар
Даниэль
11
Bruce
Kamau
4
Макгоуан
Дилан
6
Юрман
Мэттью
5
Георгиевски
Даниэль
19
Швеглер
Пирмин
34
Циглер
Патрик
27
Йебоа
Кваме
17
Keanu
Baccus
7
Mitchell
Duke
9
Мюллер
Николай
Сентрал Кост Маринерз
Вестерн Сидней Уондерерс

Предыдущие игры

Сентрал Кост Маринерз Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз
Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 1:3 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 3:1 Сентрал Кост Маринерз Перт Глори 1:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:2 Аделаида Юнайтед Хюм Сити 0:1 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:2 Сентрал Кост Маринерз Мэйтленд 0:2 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 5:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс
Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс
Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней Юнайтед 1:7 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Лидс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс

Последние игры между собой

Сентрал Кост Маринерз: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
Сентрал Кост Маринерз 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 4:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сидней 15 13 1 1 34 - 13 40
2. Мельбурн Сити 16 8 3 5 30 - 25 27
3. Перт Глори 15 7 5 3 27 - 14 26
4. Аделаида Юнайтед 15 8 0 7 27 - 25 24
5. Веллингтон Феникс 15 7 3 5 22 - 18 24
6. Вестерн Юнайтед 16 6 3 7 23 - 22 21
7. Брисбен Роар 15 5 4 6 16 - 20 19
8. Мельбурн Виктори 16 4 4 8 19 - 24 16
9. Вестерн Сидней Уондерерс 14 4 2 8 14 - 21 14
10. Сентрал Кост Маринерз 14 4 1 9 13 - 25 13
11. Ньюкасл Джетс 15 2 4 9 13 - 31 10
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Central Coast Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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