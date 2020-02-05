Индия: Суперлига Индии 2019-2020
Гоа
4:1
Конец матча
Hyderabad FC
1:0
19' ГолHugo Boumous
24' Желтая карточкаAsish Rai
2:0
50' ГолHugo Boumous
63' Желтая карточкаAhmed Jahouh
2:1
64' ГолМарселиньо
66' Желтая карточкаКилгаллон Мэтью
3:1
68' ГолКоро Ферран
85' Желтая карточкаSouvik Chakraborty
4:1
87' ПенальтиКоро Ферран
17
Пенья
Карлос
44
Asish
Rai
10
Марселиньо
9
Бобо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Пенья КарлосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
21 Saviour Gama
-
44 Amey Ranwade
-
32 Naveen Kumar
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Asish RaiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 МарселиньоПолузащитник
-
9 БобоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
20 Ajay Chhetri
-
Ход матча
19'
1:0
24'
50'
2:0
63'
64'
2:1
66'
68'
3:1
87'
4:1
Предыдущие игры
Гоа Последние 20 матчей: +11 =3 -6Дели Динамос 2:4 Гоа Гоа 3:2 Керала Бластерс ATK 2:0 Гоа Гоа 2:0 Нортист Юнайтед
Бенгалуру 2:1 Гоа Ченнаин 3:4 Гоа Гоа 3:0 Дели Динамос Гоа 2:1 ATK Hyderabad FC 0:1 Гоа Керала Бластерс 2:2 Гоа Гоа 0:1 Джамшедпур Мумбаи Сити 2:4 Гоа Нортист Юнайтед 2:2 Гоа Гоа 1:1 Бенгалуру Гоа 3:0 Ченнаин Бенгалуру 1:0 Гоа Гоа 0:1 Мумбаи Сити Мумбаи Сити 1:5 Гоа Гоа 1:0 Ченнаин Бенгалуру 3:0 Гоа
Hyderabad FC Последние 15 матчей: +1 =3 -11Бенгалуру 1:0 Hyderabad FC Hyderabad FC 1:1 Мумбаи Сити Hyderabad FC 1:2 Дели Динамос Hyderabad FC 1:3 Ченнаин
Керала Бластерс 5:1 Hyderabad FC Мумбаи Сити 2:1 Hyderabad FC Hyderabad FC 2:2 ATK Дели Динамос 3:2 Hyderabad FC Hyderabad FC 0:1 Гоа Hyderabad FC 1:1 Бенгалуру Ченнаин 2:1 Hyderabad FC Hyderabad FC 0:1 Нортист Юнайтед Hyderabad FC 2:1 Керала Бластерс Джамшедпур 3:1 Hyderabad FC ATK 5:0 Hyderabad FC
Последние игры между собой
Гоа: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Hyderabad FC: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гоа
|16
|10
|3
|3
|36 - 21
|33
|2.
|ATK
|15
|9
|3
|3
|27 - 10
|30
|3.
|Бенгалуру
|15
|8
|4
|3
|19 - 9
|28
|4.
|Мумбаи Сити
|15
|6
|5
|4
|21 - 22
|23
|5.
|Ченнаин
|14
|6
|3
|5
|26 - 23
|21
|6.
|Дели Динамос
|15
|6
|3
|6
|21 - 23
|21
|7.
|Джамшедпур
|14
|4
|4
|6
|17 - 24
|16
|8.
|Керала Бластерс
|15
|3
|5
|7
|23 - 27
|14
|9.
|Нортист Юнайтед
|13
|2
|5
|6
|9 - 18
|11
|10.
|Hyderabad FC
|16
|1
|3
|12
|15 - 37
|6
|11.
|Пуне Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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