Индия: Суперлига Индии 2019-2020

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Гоа
4:1
Конец матча
Hyderabad FC
0'
1:0
19' Гол
Hugo Boumous
24' Желтая карточка
Asish Rai
2:0
50' Гол
Hugo Boumous
63' Желтая карточка
Ahmed Jahouh
2:1
64' Гол
Марселиньо
66' Желтая карточка
Килгаллон Мэтью
3:1
68' Гол
Коро Ферран
85' Желтая карточка
Souvik Chakraborty
4:1
87' Пенальти
Коро Ферран
90'+4
13
Mohammad
Nawaz
20
Seriton
Fernandes
25
Mourtada
Sergine
Fall
17
Пенья
Карлос
71
Mandar
Rao
Desai
12
Jackinchand
Singh
5
Ahmed
Jahouh
4
Hugo
Boumous
24
Lenny
Rodrigues
10
Brandon
Fernandes
8
Коро
Ферран
33
Laxmikant
Kattimani
44
Asish
Rai
5
Adil
Khan
6
Килгаллон
Мэтью
3
Sahil
Panwar
27
Nikhil
Poojari
15
Marko
Stankovic
I
32
Mohammad
Yasir
14
Гордильо
Нестор
10
Марселиньо
9
Бобо
Гоа
Hyderabad FC

Ход матча

19'
Hugo Boumous
(Mandar Rao Desai)
1:0
24'
 
Asish Rai
50'
Hugo Boumous
2:0
54'
 
Souvik Chakraborty
Asish Rai
55'
 
Liston Colaco
Mohammad Yasir
63'
Ahmed Jahouh
 
64'
2:1
Марселиньо
66'
 
Килгаллон Мэтью
68'
Коро Ферран
(Hugo Boumous)
3:1
79'
Manvir Singh
Jackinchand Singh
 
80'
 
Барнс Жиль
Гордильо Нестор
85'
 
Souvik Chakraborty
87'
Коро Ферран
4:1
87'
Princeton Rebello
Hugo Boumous
 
89'
Saviour Gama
Brandon Fernandes
 

Предыдущие игры

Гоа Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Дели Динамос 2:4 Гоа Гоа 3:2 Керала Бластерс ATK 2:0 Гоа Гоа 2:0 Нортист Юнайтед
Бенгалуру 2:1 Гоа Ченнаин 3:4 Гоа Гоа 3:0 Дели Динамос Гоа 2:1 ATK Hyderabad FC 0:1 Гоа Керала Бластерс 2:2 Гоа Гоа 0:1 Джамшедпур Мумбаи Сити 2:4 Гоа Нортист Юнайтед 2:2 Гоа Гоа 1:1 Бенгалуру Гоа 3:0 Ченнаин Бенгалуру 1:0 Гоа Гоа 0:1 Мумбаи Сити Мумбаи Сити 1:5 Гоа Гоа 1:0 Ченнаин Бенгалуру 3:0 Гоа
Hyderabad FC Последние 15 матчей: +1 =3 -11
Бенгалуру 1:0 Hyderabad FC Hyderabad FC 1:1 Мумбаи Сити Hyderabad FC 1:2 Дели Динамос Hyderabad FC 1:3 Ченнаин
Керала Бластерс 5:1 Hyderabad FC Мумбаи Сити 2:1 Hyderabad FC Hyderabad FC 2:2 ATK Дели Динамос 3:2 Hyderabad FC Hyderabad FC 0:1 Гоа Hyderabad FC 1:1 Бенгалуру Ченнаин 2:1 Hyderabad FC Hyderabad FC 0:1 Нортист Юнайтед Hyderabad FC 2:1 Керала Бластерс Джамшедпур 3:1 Hyderabad FC ATK 5:0 Hyderabad FC

Последние игры между собой

Гоа: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Hyderabad FC: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Hyderabad FC 0:1 Гоа Суперлига Индии
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Гоа 16 10 3 3 36 - 21 33
2. ATK 15 9 3 3 27 - 10 30
3. Бенгалуру 15 8 4 3 19 - 9 28
4. Мумбаи Сити 15 6 5 4 21 - 22 23
5. Ченнаин 14 6 3 5 26 - 23 21
6. Дели Динамос 15 6 3 6 21 - 23 21
7. Джамшедпур 14 4 4 6 17 - 24 16
8. Керала Бластерс 15 3 5 7 23 - 27 14
9. Нортист Юнайтед 13 2 5 6 9 - 18 11
10. Hyderabad FC 16 1 3 12 15 - 37 6
11. Пуне Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    24'
    Asish Rai получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Hugo Boumous бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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