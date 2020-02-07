Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Мельбурн Сити
2:1
Второй тайм: 87'
Стадион: ААМИ Парк
Мельбурн Виктори
1:0
8' ГолБеренге Флорен
45' Желтая карточкаNathaniel Atkinson
45' Желтая карточкаScott Jamieson
56' Желтая карточкаДоначи Джеймс
66' Желтая карточкаБеренге Флорен
2:0
71' ГолМакларен Джейми
2:1
78' ГолТойвонен Ола
22
Гуд
Кёртис
20
Adrian
Luna
11
Нун
Крэйг
18
Баша
Мигьен
11
Тойвонен
Ола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
-
20 Adrian LunaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Нун КрэйгНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
17 Генро ДенисПолузащитник
-
-
-
-
46 Joe Gauci
-
-
Главный тренер: Michael Valkanis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Баша МигьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Тойвонен ОлаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Рохас МаркоПолузащитник
-
10 Круз РоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
26 Jay Barnett
-
-
Главный тренер: Kevin Muscat
Ход матча
8'
1:0
45'
56'
66'
71'
78'
2:1
Предыдущие игры
Мельбурн Сити Последние 20 матчей: +11 =3 -6Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити
Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед Сидней 2:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 0:4 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:3 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Мельбурн Сити Брисбен Роар 4:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:1 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 4:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Аделаида Юнайтед Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити Брисбен Страйкерз 1:5 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Маркони Сталлионз 1:2 Мельбурн Сити
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +6 =4 -10Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Касима Антлерс 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Мельбурн Виктори 5:0 Бали Юнайтед
Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 4:0 Ньюкасл Джетс Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:0 Перт Глори Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити Мельбурн Виктори 2:3 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 1:3 Санфречче Хиросима
Последние игры между собой
Мельбурн Сити: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Мельбурн Виктори: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Сити 0:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 0:2 Мельбурн Сити Кубок ФФА Мельбурн Виктори 1:4 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:2 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:0 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:0 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:0 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 5:2 Мельбурн Сити Эй-Лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|15
|13
|1
|1
|34 - 13
|40
|2.
|Мельбурн Сити
|2:1
|17
|9
|3
|5
|32 - 26
|30
|3.
|Перт Глори
|15
|7
|5
|3
|27 - 14
|26
|4.
|Аделаида Юнайтед
|15
|8
|0
|7
|27 - 25
|24
|5.
|Веллингтон Феникс
|15
|7
|3
|5
|22 - 18
|24
|6.
|Вестерн Юнайтед
|16
|6
|3
|7
|23 - 22
|21
|7.
|Брисбен Роар
|15
|5
|4
|6
|16 - 20
|19
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|15
|5
|2
|8
|17 - 22
|17
|9.
|Мельбурн Виктори
|1:2
|17
|4
|4
|9
|20 - 26
|16
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|15
|4
|1
|10
|14 - 28
|13
|11.
|Ньюкасл Джетс
|15
|2
|4
|9
|13 - 31
|10
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