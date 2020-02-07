Австралия: Эй-Лига 2019-2020

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  4. Эй-Лига 2019-2020
Мельбурн Сити
2:1
Второй тайм: 87'

Стадион:
Мельбурн Виктори
0'
1:0
8' Гол
Беренге Флорен
45' Желтая карточка
Nathaniel Atkinson
45' Желтая карточка
Scott Jamieson
56' Желтая карточка
Доначи Джеймс
66' Желтая карточка
Беренге Флорен
2:0
71' Гол
Макларен Джейми
2:1
78' Гол
Тойвонен Ола
87'
1
Гловер
Том
13
Nathaniel
Atkinson
7
Гриффитс
Ростин
22
Гуд
Кёртис
3
Scott
Jamieson
20
Adrian
Luna
6
Брилланте
Джошуа
10
Беренге
Флорен
14
Сусаета
Маркель
9
Макларен
Джейми
11
Нун
Крэйг
20
Лоуренс
Том
II
4
Доначи
Джеймс
5
Хогланд
Тим
19
Benjamin
Carrigan
2
Роу
Сторм
24
Anthony
Lesiotis
18
Баша
Мигьен
21
Траоре
Адама
IV
9
Нэббаут
Эндрю
11
Тойвонен
Ола
17
Элвис
Камсоба
Мельбурн Сити
Мельбурн Виктори

Ход матча

8'
Беренге Флорен
(Adrian Luna)
1:0
45'
Nathaniel Atkinson
 
45'
Scott Jamieson
 
55'
 
Рохас Марко
Хогланд Тим
55'
 
Круз Робби
Anthony Lesiotis
56'
 
Доначи Джеймс
66'
Беренге Флорен
 
71'
Макларен Джейми
(Беренге Флорен)
2:0
72'
Lachlan Wales
Макларен Джейми
 
77'
 
Поульсен Якоб
Баша Мигьен
78'
2:1
Тойвонен Ола
82'
Геллоуэй Скотт
Nathaniel Atkinson
 

Предыдущие игры

Мельбурн Сити Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити
Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед Сидней 2:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 0:4 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:3 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Мельбурн Сити Брисбен Роар 4:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:1 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 4:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Аделаида Юнайтед Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити Брисбен Страйкерз 1:5 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Маркони Сталлионз 1:2 Мельбурн Сити
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Касима Антлерс 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Мельбурн Виктори 5:0 Бали Юнайтед
Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 4:0 Ньюкасл Джетс Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:0 Перт Глори Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити Мельбурн Виктори 2:3 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 1:3 Санфречче Хиросима

Последние игры между собой

Мельбурн Сити: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Мельбурн Виктори: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига
Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Сити 0:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 0:2 Мельбурн Сити Кубок ФФА Мельбурн Виктори 1:4 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:2 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:0 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:0 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:0 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 5:2 Мельбурн Сити Эй-Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сидней 15 13 1 1 34 - 13 40
2. Мельбурн Сити 2:1 17 9 3 5 32 - 26 30
3. Перт Глори 15 7 5 3 27 - 14 26
4. Аделаида Юнайтед 15 8 0 7 27 - 25 24
5. Веллингтон Феникс 15 7 3 5 22 - 18 24
6. Вестерн Юнайтед 16 6 3 7 23 - 22 21
7. Брисбен Роар 15 5 4 6 16 - 20 19
8. Вестерн Сидней Уондерерс 15 5 2 8 17 - 22 17
9. Мельбурн Виктори 1:2 17 4 4 9 20 - 26 16
10. Сентрал Кост Маринерз 15 4 1 10 14 - 28 13
11. Ньюкасл Джетс 15 2 4 9 13 - 31 10
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Скотт Джеймисон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    Nathaniel Atkinson получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Беренге Флорен бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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