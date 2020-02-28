Австралия: Эй-Лига 2019-2020

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  4. Эй-Лига 2019-2020
Сидней
0:1
Конец матча

Стадион:
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
12' Желтая карточка
Швеглер Пирмин
42' Желтая карточка
Bruce Kamau
66' Желтая карточка
Nick Sullivan
0:1
81' Гол
Mitchell Duke
86' Желтая карточка
Баумйоханн Александер
90' Желтая карточка
Кокс Саймон
90' Красная карточка
Георгиевски Даниэль
90'+6
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Rhyan
Grant1
6
Макгоуан
Райан
4
Уилкинсон
Алекс
16
Joel
King
5
Баумйоханн
Александер
26
Брэттан
Люк
17
Anthony
Caceres
10
Нинкович
Милош
11
Барбарусес
Костас
9
Ле
Фондре
Адам
1
Лопар
Даниэль
34
Циглер
Патрик
4
Макгоуан
Дилан
6
Юрман
Мэттью
11
Bruce
Kamau
22
Nick
Sullivan
19
Швеглер
Пирмин
5
Георгиевски
Даниэль
9
Мюллер
Николай
10
Кокс
Саймон
7
Mitchell
Duke
Сидней
Вестерн Сидней Уондерерс

Ход матча

12'
 
Швеглер Пирмин
42'
 
Bruce Kamau
55'
 
Tate Russell
Bruce Kamau
66'
 
Nick Sullivan
67'
 
Jordan O'Doherty
Nick Sullivan
80'
Trent Buhagiar
Барбарусес Костас
 
81'
0:1
Mitchell Duke
(Tate Russell)
83'
Marco Tilio
Anthony Caceres
 
86'
Баумйоханн Александер
 
88'
Jordi Swibel
Баумйоханн Александер
 
90'
 
Кокс Саймон
90'
 
Георгиевски Даниэль
90'
 
Tass Mourdoukoutas
Мюллер Николай

Предыдущие игры

Сидней Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Йокогама Маринос 4:0 Сидней Сидней 1:0 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 0:3 Сидней
Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 5:1 Брисбен Роар Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней Перт Глори 1:3 Сидней Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Сидней 4:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней Сидней 0:2 Брисбен Роар ПСЖ 3:0 Сидней Сидней 0:4 Кавасаки Фронтале
Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Сентрал Кост Маринерз 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори
Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней Юнайтед 1:7 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс

Последние игры между собой

Сидней: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Сидней Эй-Лига Сидней 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Сидней Кубок ФФА Сидней 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:5 Сидней Эй-Лига Сидней 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Эй-Лига Сидней 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Сидней Эй-Лига Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Сидней Эй-Лига Сидней 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 3:4 Сидней Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Эй-Лига Сидней 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Сидней 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Эй-Лига Сидней 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сидней 17 14 1 2 37 - 14 43
2. Перт Глори 17 8 6 3 32 - 17 30
3. Веллингтон Феникс 18 9 3 6 27 - 22 30
4. Мельбурн Сити 18 9 3 6 32 - 27 30
5. Аделаида Юнайтед 18 9 0 9 32 - 32 27
6. Брисбен Роар 18 7 5 6 20 - 22 26
7. Вестерн Сидней Уондерерс 18 7 3 8 24 - 25 24
8. Вестерн Юнайтед 18 6 3 9 23 - 25 21
9. Мельбурн Виктори 18 4 5 9 21 - 27 17
10. Ньюкасл Джетс 18 3 6 9 19 - 36 15
11. Сентрал Кост Маринерз 18 4 1 13 17 - 37 13
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Bruce Kamau получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Швеглер Пирмин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jubilee Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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