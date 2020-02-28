Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Сидней
0:1
Конец матча
Стадион: Jubilee Stadium
Вестерн Сидней Уондерерс
12' Желтая карточкаШвеглер Пирмин
42' Желтая карточкаBruce Kamau
66' Желтая карточкаNick Sullivan
0:1
81' ГолMitchell Duke
86' Желтая карточкаБаумйоханн Александер
90' Желтая карточкаКокс Саймон
90' Красная карточкаГеоргиевски Даниэль
23
Rhyan
Grant1
16
Joel
King
26
Брэттан
Люк
11
Bruce
Kamau
10
Кокс
Саймон
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Rhyan Grant1Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Joel KingЗащитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
27 Jordi Swibel
-
-
24 Marco Tilio
-
Главный тренер: Steve Corica
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Bruce KamauПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кокс СаймонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
62 Ali Auglah
-
-
33 Tate Russell
-
-
35 Mohamed Adam
-
Главный тренер: Jean-Paul de Marigny
Ход матча
12'
42'
66'
81'
0:1
90'
Предыдущие игры
Сидней Последние 20 матчей: +14 =1 -5Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Йокогама Маринос 4:0 Сидней Сидней 1:0 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 0:3 Сидней
Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 5:1 Брисбен Роар Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней Перт Глори 1:3 Сидней Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Сидней 4:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней Сидней 0:2 Брисбен Роар ПСЖ 3:0 Сидней Сидней 0:4 Кавасаки Фронтале
Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +8 =3 -9Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Сентрал Кост Маринерз 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори
Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней Юнайтед 1:7 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс
Последние игры между собой
Сидней: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Сидней Кубок ФФА Сидней 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:5 Сидней Эй-Лига Сидней 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Эй-Лига Сидней 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Сидней Эй-Лига Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Сидней Эй-Лига Сидней 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 3:4 Сидней Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Эй-Лига Сидней 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Сидней 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Эй-Лига Сидней 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|17
|14
|1
|2
|37 - 14
|43
|2.
|Перт Глори
|17
|8
|6
|3
|32 - 17
|30
|3.
|Веллингтон Феникс
|18
|9
|3
|6
|27 - 22
|30
|4.
|Мельбурн Сити
|18
|9
|3
|6
|32 - 27
|30
|5.
|Аделаида Юнайтед
|18
|9
|0
|9
|32 - 32
|27
|6.
|Брисбен Роар
|18
|7
|5
|6
|20 - 22
|26
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|18
|7
|3
|8
|24 - 25
|24
|8.
|Вестерн Юнайтед
|18
|6
|3
|9
|23 - 25
|21
|9.
|Мельбурн Виктори
|18
|4
|5
|9
|21 - 27
|17
|10.
|Ньюкасл Джетс
|18
|3
|6
|9
|19 - 36
|15
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|18
|4
|1
|13
|17 - 37
|13
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