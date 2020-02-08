Австралия: Эй-Лига 2019-2020

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  4. Эй-Лига 2019-2020
Брисбен Роар
2:1
Конец матча

Стадион:
Аделаида Юнайтед
0'
21' Желтая карточка
Jacob Pepper
42' Желтая карточка
Michael Jakobsen II
0:1
58' Гол
Халлоран Бен
62' Желтая карточка
Daniel Bowles
1:1
68' Гол
Mirza Muratovic
2:1
74' Гол
Олдред Том
77' Желтая карточка
Paul Izzo
82' Желтая карточка
Louis D'Arrigo
85' Желтая карточка
Jack Hingert
90' Желтая карточка
Макдональд Скотт
90'+6
21
Jamie
Young
4
Daniel
Bowles
5
Олдред
Том
6
Гиллесфи
Маколей
19
Jack
Hingert
26
О'Ши
Джеймс
8
Jacob
Pepper
3
Corey
Brown
77
Макдональд
Скотт
10
Инман
Брэдден
23
Dylan
Wenzel-Halls
20
Paul
Izzo
4
Ryan
Strain1
23
Jordan
Elsey
22
Michael
Jakobsen
II
5
Мария
Михаэль
27
Louis
D'Arrigo
6
Маук
Стефан
26
Халлоран
Бен
8
Макгри
Райли
17
Nikola
Mileusnic
11
Опсет
Кристиан
Брисбен Роар
Аделаида Юнайтед

Ход матча

21'
Jacob Pepper
 
42'
 
Michael Jakobsen II
46'
 
Ryan Kitto
Ryan Strain1
56'
Mirza Muratovic
Dylan Wenzel-Halls
 
58'
0:1
Халлоран Бен
61'
 
Боланд Мирко
Nikola Mileusnic
62'
Daniel Bowles
 
68'
Mirza Muratovic
(Corey Brown)
1:1
69'
Aaron Amadi Holloway
Инман Брэдден
 
69'
О'Нил Эйден
Jacob Pepper
 
74'
Олдред Том
(Макдональд Скотт)
2:1
77'
 
Paul Izzo
82'
 
Louis D'Arrigo
82'
 
Mohamed Toure
Маук Стефан
85'
Jack Hingert
 
90'
Макдональд Скотт
 

Предыдущие игры

Брисбен Роар Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Сидней 1:0 Брисбен Роар Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити
Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед Сидней 5:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 2:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 4:3 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 1:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:2 Сентрал Кост Маринерз Сидней 0:2 Брисбен Роар Брисбен Роар 3:5 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 1:6 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс
Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: +13 =0 -7
Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед
Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 1:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 4:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней Сентрал Кост Маринерз 1:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс Олимпик ФК 2:3 Аделаида Юнайтед Мельбурн Найтс 2:5 Аделаида Юнайтед

Последние игры между собой

Брисбен Роар: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 11
Аделаида Юнайтед: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 8
Аделаида Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 3:5 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 4:3 Брисбен Роар Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар Эй-Лига
Брисбен Роар 1:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 4:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 1:1 Брисбен Роар Эй-Лига Аделаида Юнайтед 3:0 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 1:4 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Брисбен Роар 3:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:3 Брисбен Роар Эй-Лига Аделаида Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар Эй-Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сидней 15 13 1 1 34 - 13 40
2. Мельбурн Сити 17 9 3 5 32 - 26 30
3. Перт Глори 16 8 5 3 31 - 16 29
4. Аделаида Юнайтед 16 8 0 8 28 - 27 24
5. Веллингтон Феникс 16 7 3 6 24 - 22 24
6. Брисбен Роар 16 6 4 6 18 - 21 22
7. Вестерн Юнайтед 16 6 3 7 23 - 22 21
8. Вестерн Сидней Уондерерс 15 5 2 8 17 - 22 17
9. Мельбурн Виктори 17 4 4 9 20 - 26 16
10. Сентрал Кост Маринерз 15 4 1 10 14 - 28 13
11. Ньюкасл Джетс 15 2 4 9 13 - 31 10
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    42'
    Микаэль Якобсен получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Джекоб Пеппер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Suncorp Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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