Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Брисбен Роар
2:1
Конец матча
Стадион: Санкорп
Аделаида Юнайтед
21' Желтая карточкаJacob Pepper
42' Желтая карточкаMichael Jakobsen II
0:1
58' ГолХаллоран Бен
62' Желтая карточкаDaniel Bowles
1:1
68' ГолMirza Muratovic
2:1
74' ГолОлдред Том
77' Желтая карточкаPaul Izzo
82' Желтая карточкаLouis D'Arrigo
85' Желтая карточкаJack Hingert
90' Желтая карточкаМакдональд Скотт
21
Jamie
Young
19
Jack
Hingert
26
О'Ши
Джеймс
20
Paul
Izzo
23
Jordan
Elsey
26
Халлоран
Бен
- Основной состав
-
21 Jamie YoungВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Jack HingertПолузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Jake McGingЗащитник
-
12 О'Нил ЭйденПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: John Aloisi
- Основной состав
-
20 Paul IzzoВратарь
- Защитник
-
23 Jordan ElseyЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Халлоран БенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
31 Боланд МиркоПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Guillermo Amor
Ход матча
21'
58'
0:1
62'
68'
1:1
74'
2:1
77'
82'
85'
90'
Предыдущие игры
Брисбен Роар Последние 20 матчей: +7 =4 -9Сидней 1:0 Брисбен Роар Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити
Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед Сидней 5:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 2:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 4:3 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 1:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:2 Сентрал Кост Маринерз Сидней 0:2 Брисбен Роар Брисбен Роар 3:5 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 1:6 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс
Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: +13 =0 -7Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед
Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 1:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 4:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней Сентрал Кост Маринерз 1:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс Олимпик ФК 2:3 Аделаида Юнайтед Мельбурн Найтс 2:5 Аделаида Юнайтед
Последние игры между собой
Брисбен Роар: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 11
Аделаида Юнайтед: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 8
Брисбен Роар 1:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 4:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 1:1 Брисбен Роар Эй-Лига Аделаида Юнайтед 3:0 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 1:4 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Брисбен Роар 3:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:3 Брисбен Роар Эй-Лига Аделаида Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар Эй-Лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|15
|13
|1
|1
|34 - 13
|40
|2.
|Мельбурн Сити
|17
|9
|3
|5
|32 - 26
|30
|3.
|Перт Глори
|16
|8
|5
|3
|31 - 16
|29
|4.
|Аделаида Юнайтед
|16
|8
|0
|8
|28 - 27
|24
|5.
|Веллингтон Феникс
|16
|7
|3
|6
|24 - 22
|24
|6.
|Брисбен Роар
|16
|6
|4
|6
|18 - 21
|22
|7.
|Вестерн Юнайтед
|16
|6
|3
|7
|23 - 22
|21
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|15
|5
|2
|8
|17 - 22
|17
|9.
|Мельбурн Виктори
|17
|4
|4
|9
|20 - 26
|16
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|15
|4
|1
|10
|14 - 28
|13
|11.
|Ньюкасл Джетс
|15
|2
|4
|9
|13 - 31
|10
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