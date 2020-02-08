Индия: Суперлига Индии 2019-2020

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ATK
3:1
Конец матча
Дели Динамос
0'
29' Желтая карточка
Francisco Jiménez Tejada II
41' Желтая карточка
Дас Нараян
1:0
49' Гол
Кришна Рой
2:0
60' Гол
Кришна Рой
3:0
63' Гол
Кришна Рой
3:1
67' Гол
Manuel Onwu Villafranca
80' Желтая карточка
Nanda Kumar
82' Желтая карточка
Jerry Mawihmingthanga
90' Желтая карточка
Хави Эрнандес II
90'
29
Arindam
Bhattacharya
20
Котал
Притам
18
Victor
Mongil
2
Sumit
Rathi
33
Prabir
Das
16
Jayesh
Rane
I
3
Манди
Пенья
19
Хави
Эрнандес
II
23
Michael
Soosairaj
21
Кришна
Рой
10
Edu
Garcia
13
Дорронсоро
Франсиско
15
Shubham
Sarangi
4
Gaurav
Bora
23
Carlos
Delgado
II
21
Дас
Нараян
16
Раи
Винит
8
Тебар
Маркос
17
Jerry
Mawihmingthanga
10
Francisco
Jiménez
Tejada
II
22
Nanda
Kumar
24
Manuel
Onwu
Villafranca
ATK
Дели Динамос

Ход матча

29'
 
Francisco Jiménez Tejada II
41'
 
Дас Нараян
49'
Кришна Рой
(Хави Эрнандес II)
1:0
60'
Кришна Рой
(Манди Пенья)
2:0
63'
Кришна Рой
(Jayesh Rane I)
3:0
67'
3:1
Manuel Onwu Villafranca
(Shubham Sarangi)
68'
Халдер Пронай
Jayesh Rane I
 
69'
 
Перес Гедес Мартин
Дас Нараян
69'
 
Daniel Lalhlimpuia
Раи Винит
69'
 
Arshdeep Singh
Дорронсоро Франсиско
75'
David Williams III
Манди Пенья
 
80'
 
Nanda Kumar
82'
Anas Edathodika
Michael Soosairaj
 
82'
 
Jerry Mawihmingthanga
90'
Хави Эрнандес II
 

Предыдущие игры

ATK Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Джамшедпур 0:3 ATK ATK 1:0 Нортист Юнайтед ATK 2:0 Гоа ATK 0:1 Керала Бластерс
Мумбаи Сити 0:2 ATK ATK 1:0 Бенгалуру Hyderabad FC 2:2 ATK Гоа 2:1 ATK Нортист Юнайтед 0:3 ATK ATK 2:2 Мумбаи Сити Дели Динамос 0:0 ATK ATK 3:1 Джамшедпур Ченнаин 0:1 ATK ATK 5:0 Hyderabad FC Керала Бластерс 2:1 ATK ATK 2:1 Дели Динамос ATK 1:3 Мумбаи Сити Гоа 3:0 ATK Пуне Сити 2:2 ATK ATK 2:1 Джамшедпур
Дели Динамос Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Дели Динамос 2:4 Гоа Бенгалуру 3:0 Дели Динамос Hyderabad FC 1:2 Дели Динамос Дели Динамос 2:0 Мумбаи Сити
Дели Динамос 2:0 Ченнаин Дели Динамос 2:1 Джамшедпур Гоа 3:0 Дели Динамос Дели Динамос 3:2 Hyderabad FC Дели Динамос 0:1 Бенгалуру Ченнаин 2:2 Дели Динамос Дели Динамос 0:0 ATK Керала Бластерс 0:0 Дели Динамос Мумбаи Сити 2:4 Дели Динамос Нортист Юнайтед 2:1 Дели Динамос Джамшедпур 2:1 Дели Динамос ATK 2:1 Дели Динамос Пуне Сити 1:3 Дели Динамос Дели Динамос 3:2 Бенгалуру Нортист Юнайтед 1:1 Дели Динамос Дели Динамос 0:0 Гоа

Последние игры между собой

ATK: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Дели Динамос: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Дели Динамос 0:0 ATK Суперлига Индии ATK 2:1 Дели Динамос Суперлига Индии
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ATK 16 10 3 3 30 - 11 33
2. Гоа 16 10 3 3 36 - 21 33
3. Бенгалуру 15 8 4 3 19 - 9 28
4. Мумбаи Сити 16 7 5 4 23 - 23 26
5. Ченнаин 14 6 3 5 26 - 23 21
6. Дели Динамос 16 6 3 7 22 - 26 21
7. Джамшедпур 15 4 4 7 18 - 26 16
8. Керала Бластерс 16 3 6 7 23 - 27 15
9. Нортист Юнайтед 14 2 6 6 9 - 18 12
10. Hyderabad FC 16 1 3 12 15 - 37 6
11. Пуне Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    41'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Xisco Hernandez получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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