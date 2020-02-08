Индия: Суперлига Индии 2019-2020
ATK
3:1
Конец матча
Дели Динамос
29' Желтая карточкаFrancisco Jiménez Tejada II
41' Желтая карточкаДас Нараян
1:0
49' ГолКришна Рой
2:0
60' ГолКришна Рой
3:0
63' ГолКришна Рой
3:1
67' ГолManuel Onwu Villafranca
80' Желтая карточкаNanda Kumar
82' Желтая карточкаJerry Mawihmingthanga
90' Желтая карточкаХави Эрнандес II
20
Котал
Притам
33
Prabir
Das
21
Кришна
Рой
10
Edu
Garcia
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Котал ПритамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Prabir DasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кришна РойНападающий
-
10 Edu GarciaНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Дас НараянЗащитник
-
16 Раи ВинитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Nanda KumarПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Ход матча
41'
49'
1:0
60'
2:0
63'
3:0
67'
80'
90'
Предыдущие игры
ATK Последние 20 матчей: +11 =4 -5Джамшедпур 0:3 ATK ATK 1:0 Нортист Юнайтед ATK 2:0 Гоа ATK 0:1 Керала Бластерс
Мумбаи Сити 0:2 ATK ATK 1:0 Бенгалуру Hyderabad FC 2:2 ATK Гоа 2:1 ATK Нортист Юнайтед 0:3 ATK ATK 2:2 Мумбаи Сити Дели Динамос 0:0 ATK ATK 3:1 Джамшедпур Ченнаин 0:1 ATK ATK 5:0 Hyderabad FC Керала Бластерс 2:1 ATK ATK 2:1 Дели Динамос ATK 1:3 Мумбаи Сити Гоа 3:0 ATK Пуне Сити 2:2 ATK ATK 2:1 Джамшедпур
Дели Динамос Последние 20 матчей: +8 =5 -7Дели Динамос 2:4 Гоа Бенгалуру 3:0 Дели Динамос Hyderabad FC 1:2 Дели Динамос Дели Динамос 2:0 Мумбаи Сити
Дели Динамос 2:0 Ченнаин Дели Динамос 2:1 Джамшедпур Гоа 3:0 Дели Динамос Дели Динамос 3:2 Hyderabad FC Дели Динамос 0:1 Бенгалуру Ченнаин 2:2 Дели Динамос Дели Динамос 0:0 ATK Керала Бластерс 0:0 Дели Динамос Мумбаи Сити 2:4 Дели Динамос Нортист Юнайтед 2:1 Дели Динамос Джамшедпур 2:1 Дели Динамос ATK 2:1 Дели Динамос Пуне Сити 1:3 Дели Динамос Дели Динамос 3:2 Бенгалуру Нортист Юнайтед 1:1 Дели Динамос Дели Динамос 0:0 Гоа
Последние игры между собой
ATK: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Дели Динамос: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ATK
|16
|10
|3
|3
|30 - 11
|33
|2.
|Гоа
|16
|10
|3
|3
|36 - 21
|33
|3.
|Бенгалуру
|15
|8
|4
|3
|19 - 9
|28
|4.
|Мумбаи Сити
|16
|7
|5
|4
|23 - 23
|26
|5.
|Ченнаин
|14
|6
|3
|5
|26 - 23
|21
|6.
|Дели Динамос
|16
|6
|3
|7
|22 - 26
|21
|7.
|Джамшедпур
|15
|4
|4
|7
|18 - 26
|16
|8.
|Керала Бластерс
|16
|3
|6
|7
|23 - 27
|15
|9.
|Нортист Юнайтед
|14
|2
|6
|6
|9 - 18
|12
|10.
|Hyderabad FC
|16
|1
|3
|12
|15 - 37
|6
|11.
|Пуне Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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