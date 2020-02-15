Австралия: Эй-Лига 2019-2020

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  4. Эй-Лига 2019-2020
Веллингтон Феникс
1:0
Второй тайм: 85'

Стадион:
Мельбурн Сити
0'
43' Желтая карточка
Давила Улисес
1:0
58' Гол
Болл Дэвид
85'
1
Маринович
Стефан
4
Хадсон-Вихонги
Те-Атавай
27
Тэйлор
Стивен
3
Luke
DeVere
13
Какас
Либерато
9
Болл
Дэвид
8
Cameron
Devlin
5
Штайнманн
Матти
7
Reno
Piscopo
10
Давила
Улисес
88
Хупер
Гэри
1
Гловер
Том
13
Nathaniel
Atkinson
7
Гриффитс
Ростин
22
Гуд
Кёртис
3
Scott
Jamieson
14
Сусаета
Маркель
6
Брилланте
Джошуа
10
Беренге
Флорен
11
Нун
Крэйг
20
Adrian
Luna
9
Макларен
Джейми
Веллингтон Феникс
Мельбурн Сити

Ход матча

43'
Давила Улисес
 
58'
Болл Дэвид
(Хупер Гэри)
1:0
63'
Brandon Wilson
Хадсон-Вихонги Те-Атавай
 
67'
 
Lachlan Wales
Беренге Флорен
67'
Маккоуотт Каллум
Reno Piscopo
 
73'
 
Stefan Colakovski
Нун Крэйг
78'
 
Moudi Najjar
Сусаета Маркель

Предыдущие игры

Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс
Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 3:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Страйкерз 2:2 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс Перт Глори 5:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:2 Мельбурн Сити
Мельбурн Сити Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс
Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед Сидней 2:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 0:4 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:3 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Мельбурн Сити Брисбен Роар 4:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:1 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 4:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Аделаида Юнайтед Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити Брисбен Страйкерз 1:5 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс

Последние игры между собой

Веллингтон Феникс: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Мельбурн Сити: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Мельбурн Сити 3:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 3:2 Мельбурн Сити Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 2:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:5 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 3:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 3:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Мельбурн Сити 5:1 Веллингтон Феникс Кубок ФФА Веллингтон Феникс 0:2 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 0:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Мельбурн Сити 0:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 2:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сидней 15 13 1 1 34 - 13 40
2. Мельбурн Сити 0:1 18 9 3 6 32 - 27 30
3. Перт Глори 16 8 5 3 31 - 16 29
4. Аделаида Юнайтед 17 9 0 8 30 - 27 27
5. Веллингтон Феникс 1:0 17 8 3 6 25 - 22 27
6. Брисбен Роар 16 6 4 6 18 - 21 22
7. Вестерн Юнайтед 16 6 3 7 23 - 22 21
8. Вестерн Сидней Уондерерс 15 5 2 8 17 - 22 17
9. Мельбурн Виктори 17 4 4 9 20 - 26 16
10. Ньюкасл Джетс 16 3 4 9 17 - 34 13
11. Сентрал Кост Маринерз 17 4 1 12 17 - 34 13
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Давила Улисес получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Штайнманн Матти бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eden Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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