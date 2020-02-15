Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Веллингтон Феникс
1:0
Второй тайм: 85'
Стадион: Иден Парк
Мельбурн Сити
43' Желтая карточкаДавила Улисес
1:0
58' ГолБолл Дэвид
88
Хупер
Гэри
22
Гуд
Кёртис
11
Нун
Крэйг
20
Adrian
Luna
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
88 Хупер ГэриНападающий
- Запасные игроки
-
20 Сэил ОливерВратарь
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Уэйн БенНападающий
-
32 Sam Sutton
-
Главный тренер: Бакингэм Дес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Нун КрэйгНападающий
-
20 Adrian LunaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Бузанис ДеянВратарь
-
17 Генро ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
30 Moudi Najjar
-
Главный тренер: Michael Valkanis
Ход матча
43'
58'
1:0
Предыдущие игры
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +8 =3 -9Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс
Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 3:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Страйкерз 2:2 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс Перт Глори 5:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:2 Мельбурн Сити
Мельбурн Сити Последние 20 матчей: +11 =3 -6Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс
Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед Сидней 2:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 0:4 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:3 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Мельбурн Сити Брисбен Роар 4:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:1 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 4:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Аделаида Юнайтед Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити Брисбен Страйкерз 1:5 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс
Последние игры между собой
Веллингтон Феникс: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Мельбурн Сити: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:5 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 3:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 3:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Мельбурн Сити 5:1 Веллингтон Феникс Кубок ФФА Веллингтон Феникс 0:2 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 0:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Мельбурн Сити 0:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 2:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|15
|13
|1
|1
|34 - 13
|40
|2.
|Мельбурн Сити
|0:1
|18
|9
|3
|6
|32 - 27
|30
|3.
|Перт Глори
|16
|8
|5
|3
|31 - 16
|29
|4.
|Аделаида Юнайтед
|17
|9
|0
|8
|30 - 27
|27
|5.
|Веллингтон Феникс
|1:0
|17
|8
|3
|6
|25 - 22
|27
|6.
|Брисбен Роар
|16
|6
|4
|6
|18 - 21
|22
|7.
|Вестерн Юнайтед
|16
|6
|3
|7
|23 - 22
|21
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|15
|5
|2
|8
|17 - 22
|17
|9.
|Мельбурн Виктори
|17
|4
|4
|9
|20 - 26
|16
|10.
|Ньюкасл Джетс
|16
|3
|4
|9
|17 - 34
|13
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|17
|4
|1
|12
|17 - 34
|13