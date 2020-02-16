Австралия: Эй-Лига 2019-2020

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  4. Эй-Лига 2019-2020
Вестерн Юнайтед
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Брисбен Роар
0' 9'
1
Курто
Филип
6
Tomoki
Imai
4
Эндрю
Дуранте
28
Oskar
Dillon
19
Рисдон
Джош
24
Thiel
Iradukunda
27
Jerry
Skotadis
11
Connor
Pain
8
Коне
Панайотис
14
Max
Burgess
18
Бериша
Бесарт
21
Jamie
Young
2
Scott
Neville
5
Олдред
Том
6
Гиллесфи
Маколей
19
Jack
Hingert
8
Jacob
Pepper
12
О'Нил
Эйден
3
Corey
Brown
26
О'Ши
Джеймс
10
Инман
Брэдден
23
Dylan
Wenzel-Halls
Вестерн Юнайтед
Брисбен Роар

Предыдущие игры

Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед
Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 1:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Лае Сити 3:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 2:1 Малампа Ревиворс Вестерн Юнайтед 1:2 Оклэнд Сити Вестерн Юнайтед 5:1 Малайта Кингз
Брисбен Роар Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 1:0 Брисбен Роар Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс
Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед Сидней 5:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 2:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 4:3 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 1:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:2 Сентрал Кост Маринерз Сидней 0:2 Брисбен Роар Брисбен Роар 3:5 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 1:6 Ньюкасл Джетс

Последние игры между собой

Вестерн Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Брисбен Роар: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед Эй-Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сидней 15 13 1 1 34 - 13 40
2. Мельбурн Сити 18 9 3 6 32 - 27 30
3. Перт Глори 16 8 5 3 31 - 16 29
4. Аделаида Юнайтед 17 9 0 8 30 - 27 27
5. Веллингтон Феникс 17 8 3 6 25 - 22 27
6. Брисбен Роар 16 6 4 6 18 - 21 22
7. Вестерн Юнайтед 16 6 3 7 23 - 22 21
8. Вестерн Сидней Уондерерс 16 5 3 8 18 - 23 18
9. Мельбурн Виктори 17 4 4 9 20 - 26 16
10. Ньюкасл Джетс 17 3 5 9 18 - 35 14
11. Сентрал Кост Маринерз 17 4 1 12 17 - 34 13
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mars Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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