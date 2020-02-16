Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Вестерн Юнайтед
0:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Mars Stadium
Брисбен Роар
28
Oskar
Dillon
19
Рисдон
Джош
11
Connor
Pain
14
Max
Burgess
21
Jamie
Young
19
Jack
Hingert
12
О'Нил
Эйден
26
О'Ши
Джеймс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Oskar DillonЗащитник
-
19 Рисдон ДжошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Connor PainПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Max BurgessПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
30 Ryan Scott
-
25 Luke Duzel
-
-
-
-
- Основной состав
-
21 Jamie YoungВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Jack HingertПолузащитник
- Полузащитник
-
12 О'Нил ЭйденПолузащитник
- Полузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Jake McGingЗащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: John Aloisi
Предыдущие игры
Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =3 -8Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед
Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 1:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Лае Сити 3:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 2:1 Малампа Ревиворс Вестерн Юнайтед 1:2 Оклэнд Сити Вестерн Юнайтед 5:1 Малайта Кингз
Брисбен Роар Последние 20 матчей: +7 =4 -9Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 1:0 Брисбен Роар Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс
Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед Сидней 5:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 2:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 4:3 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 1:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:2 Сентрал Кост Маринерз Сидней 0:2 Брисбен Роар Брисбен Роар 3:5 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 1:6 Ньюкасл Джетс
Последние игры между собой
Вестерн Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Брисбен Роар: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|15
|13
|1
|1
|34 - 13
|40
|2.
|Мельбурн Сити
|18
|9
|3
|6
|32 - 27
|30
|3.
|Перт Глори
|16
|8
|5
|3
|31 - 16
|29
|4.
|Аделаида Юнайтед
|17
|9
|0
|8
|30 - 27
|27
|5.
|Веллингтон Феникс
|17
|8
|3
|6
|25 - 22
|27
|6.
|Брисбен Роар
|16
|6
|4
|6
|18 - 21
|22
|7.
|Вестерн Юнайтед
|16
|6
|3
|7
|23 - 22
|21
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|16
|5
|3
|8
|18 - 23
|18
|9.
|Мельбурн Виктори
|17
|4
|4
|9
|20 - 26
|16
|10.
|Ньюкасл Джетс
|17
|3
|5
|9
|18 - 35
|14
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|17
|4
|1
|12
|17 - 34
|13