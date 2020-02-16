Индия: Суперлига Индии 2019-2020

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  4. Суперлига Индии 2019-2020
ATK
0:1
Первый тайм: 33'
Ченнаин
0'
0:1
7' Гол
Кривелларо Рафаэл
33'
29
Arindam
Bhattacharya
20
Котал
Притам
30
Anas
Edathodika
3
Манди
Пенья
2
Sumit
Rathi
33
Prabir
Das
18
Victor
Mongil
10
Edu
Garcia
16
Jayesh
Rane
I
19
Хави
Эрнандес
II
21
Кришна
Рой
31
Vishal
Kaith
26
Laldinliana
Renthlei
13
Eli
Sabia
6
Гоян
Лучан
18
Jerry
Lalrinzuala
8
Edwin
Vanspaul
15
Тапа
Анируд
50
Кривелларо
Рафаэл
27
Шембри
Андре
9
Вальскис
Нериюс
7
Lallianzuala
Chhangte
ATK
Ченнаин

Ход матча

7'
0:1
Кривелларо Рафаэл
25'
Michael Soosairaj
Anas Edathodika
 

Предыдущие игры

ATK Последние 20 матчей: +11 =4 -5
ATK 3:1 Дели Динамос Джамшедпур 0:3 ATK ATK 1:0 Нортист Юнайтед ATK 2:0 Гоа
ATK 0:1 Керала Бластерс Мумбаи Сити 0:2 ATK ATK 1:0 Бенгалуру Hyderabad FC 2:2 ATK Гоа 2:1 ATK Нортист Юнайтед 0:3 ATK ATK 2:2 Мумбаи Сити Дели Динамос 0:0 ATK ATK 3:1 Джамшедпур Ченнаин 0:1 ATK ATK 5:0 Hyderabad FC Керала Бластерс 2:1 ATK ATK 2:1 Дели Динамос ATK 1:3 Мумбаи Сити Гоа 3:0 ATK Пуне Сити 2:2 ATK
Ченнаин Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Ченнаин 0:0 Бенгалуру Керала Бластерс 3:6 Ченнаин Ченнаин 4:1 Джамшедпур Ченнаин 2:0 Нортист Юнайтед
Hyderabad FC 1:3 Ченнаин Дели Динамос 2:0 Ченнаин Ченнаин 3:4 Гоа Ченнаин 3:1 Керала Бластерс Джамшедпур 1:1 Ченнаин Ченнаин 2:2 Дели Динамос Ченнаин 2:1 Hyderabad FC Бенгалуру 3:0 Ченнаин Ченнаин 0:1 ATK Ченнаин 0:0 Мумбаи Сити Гоа 3:0 Ченнаин Мананг Маршъягди 2:3 Ченнаин Минерва Пунджаб 1:1 Ченнаин Абахани Лимитед 3:2 Ченнаин Ченнаин 1:0 Абахани Лимитед Ченнаин 2:0 Мананг Маршъягди

Последние игры между собой

ATK: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ченнаин: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ченнаин 0:1 ATK Суперлига Индии
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Гоа 17 11 3 3 41 - 23 36
2. ATK 0:1 17 10 3 4 30 - 12 33
3. Бенгалуру 17 8 5 4 20 - 11 29
4. Мумбаи Сити 17 7 5 5 25 - 28 26
5. Ченнаин 1:0 16 7 4 5 27 - 23 25
6. Дели Динамос 17 7 3 7 24 - 27 24
7. Керала Бластерс 17 4 6 7 25 - 28 18
8. Джамшедпур 17 4 6 7 22 - 30 18
9. Нортист Юнайтед 16 2 7 7 13 - 23 13
10. Hyderabad FC 17 1 4 12 16 - 38 7
11. Пуне Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
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