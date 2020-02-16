Индия: Суперлига Индии 2019-2020
0:1
7' ГолКривелларо Рафаэл
20
Котал
Притам
33
Prabir
Das
10
Edu
Garcia
21
Кришна
Рой
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Котал ПритамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Prabir DasПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Edu GarciaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Кришна РойНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
- Основной состав
-
31 Vishal KaithВратарь
- Защитник
-
13 Eli SabiaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Тапа АнирудПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Шембри АндреНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
24 Rahim Ali
Ход матча
7'
Предыдущие игры
ATK Последние 20 матчей: +11 =4 -5ATK 3:1 Дели Динамос Джамшедпур 0:3 ATK ATK 1:0 Нортист Юнайтед ATK 2:0 Гоа
ATK 0:1 Керала Бластерс Мумбаи Сити 0:2 ATK ATK 1:0 Бенгалуру Hyderabad FC 2:2 ATK Гоа 2:1 ATK Нортист Юнайтед 0:3 ATK ATK 2:2 Мумбаи Сити Дели Динамос 0:0 ATK ATK 3:1 Джамшедпур Ченнаин 0:1 ATK ATK 5:0 Hyderabad FC Керала Бластерс 2:1 ATK ATK 2:1 Дели Динамос ATK 1:3 Мумбаи Сити Гоа 3:0 ATK Пуне Сити 2:2 ATK
Ченнаин Последние 20 матчей: +9 =5 -6Ченнаин 0:0 Бенгалуру Керала Бластерс 3:6 Ченнаин Ченнаин 4:1 Джамшедпур Ченнаин 2:0 Нортист Юнайтед
Hyderabad FC 1:3 Ченнаин Дели Динамос 2:0 Ченнаин Ченнаин 3:4 Гоа Ченнаин 3:1 Керала Бластерс Джамшедпур 1:1 Ченнаин Ченнаин 2:2 Дели Динамос Ченнаин 2:1 Hyderabad FC Бенгалуру 3:0 Ченнаин Ченнаин 0:1 ATK Ченнаин 0:0 Мумбаи Сити Гоа 3:0 Ченнаин Мананг Маршъягди 2:3 Ченнаин Минерва Пунджаб 1:1 Ченнаин Абахани Лимитед 3:2 Ченнаин Ченнаин 1:0 Абахани Лимитед Ченнаин 2:0 Мананг Маршъягди
Последние игры между собой
ATK: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ченнаин: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гоа
|17
|11
|3
|3
|41 - 23
|36
|2.
|ATK
|0:1
|17
|10
|3
|4
|30 - 12
|33
|3.
|Бенгалуру
|17
|8
|5
|4
|20 - 11
|29
|4.
|Мумбаи Сити
|17
|7
|5
|5
|25 - 28
|26
|5.
|Ченнаин
|1:0
|16
|7
|4
|5
|27 - 23
|25
|6.
|Дели Динамос
|17
|7
|3
|7
|24 - 27
|24
|7.
|Керала Бластерс
|17
|4
|6
|7
|25 - 28
|18
|8.
|Джамшедпур
|17
|4
|6
|7
|22 - 30
|18
|9.
|Нортист Юнайтед
|16
|2
|7
|7
|13 - 23
|13
|10.
|Hyderabad FC
|17
|1
|4
|12
|16 - 38
|7
|11.
|Пуне Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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