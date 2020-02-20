Индия: Суперлига Индии 2019-2020
Нортист Юнайтед
1:4
Второй тайм: 85'
Hyderabad FC
0:1
12' ГолListon Colaco
0:2
13' ГолМарселиньо
33' Желтая карточкаNikhil Poojari
1:2
35' ГолКио Эндрю
1:3
41' ГолListon Colaco
45' Желтая карточкаSahil Panwar
1:4
55' ГолMohammad Yasir
58' Желтая карточкаFederico Gallego
78' Желтая карточкаMartin Chaves
12
Reagan
Singh
45
Lalengmawia
10
Марселиньо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Reagan SinghЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
45 LalengmawiaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
19 Dipu Mirdha
-
-
16 Soram Poirei
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 МарселиньоНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
20 Ajay Chhetri
-
44 Asish Rai
-
13 Gurtej Singh
-
Ход матча
12'
0:1
13'
0:2
33'
35'
1:2
41'
1:3
45'
55'
1:4
58'
78'
Предыдущие игры
Нортист Юнайтед Последние 20 матчей: +3 =9 -8Дели Динамос 2:1 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 3:3 Джамшедпур Нортист Юнайтед 0:0 Керала Бластерс Мумбаи Сити 1:0 Нортист Юнайтед
ATK 1:0 Нортист Юнайтед Ченнаин 2:0 Нортист Юнайтед Гоа 2:0 Нортист Юнайтед Керала Бластерс 1:1 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 0:2 Бенгалуру Нортист Юнайтед 0:3 ATK Джамшедпур 1:1 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 2:2 Мумбаи Сити Hyderabad FC 0:1 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 2:2 Гоа Нортист Юнайтед 2:1 Дели Динамос Бенгалуру 0:0 Нортист Юнайтед Бенгалуру 3:0 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 2:1 Бенгалуру Керала Бластерс 0:0 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 1:1 Пуне Сити
Hyderabad FC Последние 17 матчей: +1 =4 -12Hyderabad FC 1:1 Джамшедпур Гоа 4:1 Hyderabad FC Бенгалуру 1:0 Hyderabad FC Hyderabad FC 1:1 Мумбаи Сити
Hyderabad FC 1:2 Дели Динамос Hyderabad FC 1:3 Ченнаин Керала Бластерс 5:1 Hyderabad FC Мумбаи Сити 2:1 Hyderabad FC Hyderabad FC 2:2 ATK Дели Динамос 3:2 Hyderabad FC Hyderabad FC 0:1 Гоа Hyderabad FC 1:1 Бенгалуру Ченнаин 2:1 Hyderabad FC Hyderabad FC 0:1 Нортист Юнайтед Hyderabad FC 2:1 Керала Бластерс Джамшедпур 3:1 Hyderabad FC ATK 5:0 Hyderabad FC
Последние игры между собой
Нортист Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Hyderabad FC: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гоа
|18
|12
|3
|3
|46 - 23
|39
|2.
|ATK
|17
|10
|3
|4
|31 - 14
|33
|3.
|Бенгалуру
|17
|8
|5
|4
|20 - 11
|29
|4.
|Мумбаи Сити
|17
|7
|5
|5
|25 - 28
|26
|5.
|Ченнаин
|16
|7
|4
|5
|29 - 24
|25
|6.
|Дели Динамос
|17
|7
|3
|7
|24 - 27
|24
|7.
|Керала Бластерс
|17
|4
|6
|7
|25 - 28
|18
|8.
|Джамшедпур
|18
|4
|6
|8
|22 - 35
|18
|9.
|Нортист Юнайтед
|1:4
|17
|2
|7
|8
|14 - 27
|13
|10.
|Hyderabad FC
|4:1
|18
|2
|4
|12
|20 - 39
|10
|11.
|Пуне Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный