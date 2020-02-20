Индия: Суперлига Индии 2019-2020

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  4. Суперлига Индии 2019-2020
Нортист Юнайтед
1:4
Второй тайм: 85'
Hyderabad FC
0'
0:1
12' Гол
Liston Colaco
0:2
13' Гол
Марселиньо
33' Желтая карточка
Nikhil Poojari
1:2
35' Гол
Кио Эндрю
1:3
41' Гол
Liston Colaco
45' Желтая карточка
Sahil Panwar
1:4
55' Гол
Mohammad Yasir
58' Желтая карточка
Federico Gallego
78' Желтая карточка
Martin Chaves
85'
1
Pawan
Kumar2
17
Rupert
Nongrum
12
Reagan
Singh
29
Nim
Dorjee
Tamang
8
Milan
Singh
45
Lalengmawia
10
Federico
Gallego
13
Fanai
Lalrempuia
7
Khumanthem
Meetei
9
Кио
Эндрю
11
Martin
Chaves
33
Laxmikant
Kattimani
3
Sahil
Panwar
16
Shankar
Sampingiraj
5
Adil
Khan
27
Nikhil
Poojari
28
Liston
Colaco
15
Marko
Stankovic
I
36
Souvik
Chakraborty
14
Гордильо
Нестор
32
Mohammad
Yasir
10
Марселиньо
Нортист Юнайтед
Hyderabad FC

Ход матча

12'
0:1
Liston Colaco
13'
0:2
Марселиньо
33'
 
Nikhil Poojari
35'
Кио Эндрю
1:2
41'
1:3
Liston Colaco
45'
 
Sahil Panwar
46'
 
Asish Rai
Nikhil Poojari
55'
1:4
Mohammad Yasir
58'
Federico Gallego
 
58'
Dipu Mirdha
Fanai Lalrempuia
 
61'
 
Ajay Chhetri
Sahil Panwar
61'
Soram Poirei
Pawan Kumar2
 
69'
 
Gurtej Singh
Adil Khan
78'
Martin Chaves
 
81'
Alfred Lalroutsang
Кио Эндрю
 

Предыдущие игры

Нортист Юнайтед Последние 20 матчей: +3 =9 -8
Дели Динамос 2:1 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 3:3 Джамшедпур Нортист Юнайтед 0:0 Керала Бластерс Мумбаи Сити 1:0 Нортист Юнайтед
ATK 1:0 Нортист Юнайтед Ченнаин 2:0 Нортист Юнайтед Гоа 2:0 Нортист Юнайтед Керала Бластерс 1:1 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 0:2 Бенгалуру Нортист Юнайтед 0:3 ATK Джамшедпур 1:1 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 2:2 Мумбаи Сити Hyderabad FC 0:1 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 2:2 Гоа Нортист Юнайтед 2:1 Дели Динамос Бенгалуру 0:0 Нортист Юнайтед Бенгалуру 3:0 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 2:1 Бенгалуру Керала Бластерс 0:0 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 1:1 Пуне Сити
Hyderabad FC Последние 17 матчей: +1 =4 -12
Hyderabad FC 1:1 Джамшедпур Гоа 4:1 Hyderabad FC Бенгалуру 1:0 Hyderabad FC Hyderabad FC 1:1 Мумбаи Сити
Hyderabad FC 1:2 Дели Динамос Hyderabad FC 1:3 Ченнаин Керала Бластерс 5:1 Hyderabad FC Мумбаи Сити 2:1 Hyderabad FC Hyderabad FC 2:2 ATK Дели Динамос 3:2 Hyderabad FC Hyderabad FC 0:1 Гоа Hyderabad FC 1:1 Бенгалуру Ченнаин 2:1 Hyderabad FC Hyderabad FC 0:1 Нортист Юнайтед Hyderabad FC 2:1 Керала Бластерс Джамшедпур 3:1 Hyderabad FC ATK 5:0 Hyderabad FC

Последние игры между собой

Нортист Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Hyderabad FC: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Hyderabad FC 0:1 Нортист Юнайтед Суперлига Индии
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Гоа 18 12 3 3 46 - 23 39
2. ATK 17 10 3 4 31 - 14 33
3. Бенгалуру 17 8 5 4 20 - 11 29
4. Мумбаи Сити 17 7 5 5 25 - 28 26
5. Ченнаин 16 7 4 5 29 - 24 25
6. Дели Динамос 17 7 3 7 24 - 27 24
7. Керала Бластерс 17 4 6 7 25 - 28 18
8. Джамшедпур 18 4 6 8 22 - 35 18
9. Нортист Юнайтед 1:4 17 2 7 8 14 - 27 13
10. Hyderabad FC 4:1 18 2 4 12 20 - 39 10
11. Пуне Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Sahil Panwar получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Liston Colaco бьет в цель!
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Кио Эндрю бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Nikhil Poojari получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Марселиньо бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Liston Colaco бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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