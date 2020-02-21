Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Веллингтон Феникс
1:0
Второй тайм: 78'
Стадион: Sky Stadium
Вестерн Юнайтед
23' Желтая карточкаЛуштица Стивен
25' Желтая карточкаТэйлор Стивен
1:0
29' ГолКакас Либерато
42' Желтая карточкаReno Piscopo
6
Пейн
Тим
88
Хупер
Гэри
28
Oskar
Dillon
19
Рисдон
Джош
12
Dario
Jertec
11
Connor
Pain
- Основной состав
- Вратарь
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
88 Хупер ГэриНападающий
- Запасные игроки
-
20 Сэил ОливерВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Sam Sutton
-
Главный тренер: Ufuk Talay
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Oskar DillonЗащитник
-
19 Рисдон ДжошПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Dario JertecПолузащитник
-
11 Connor PainПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Max BurgessПолузащитник
-
30 Ryan Scott
-
-
-
-
Ход матча
23'
25'
29'
1:0
42'
Предыдущие игры
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +8 =3 -9Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс
Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 3:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Страйкерз 2:2 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс Перт Глори 5:0 Веллингтон Феникс
Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =3 -9Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз
Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 1:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Лае Сити 3:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 2:1 Малампа Ревиворс Вестерн Юнайтед 1:2 Оклэнд Сити
Последние игры между собой
Веллингтон Феникс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Вестерн Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|15
|13
|1
|1
|34 - 13
|40
|2.
|Мельбурн Сити
|18
|9
|3
|6
|32 - 27
|30
|3.
|Веллингтон Феникс
|1:0
|18
|9
|3
|6
|26 - 22
|30
|4.
|Перт Глори
|16
|8
|5
|3
|31 - 16
|29
|5.
|Аделаида Юнайтед
|17
|9
|0
|8
|30 - 27
|27
|6.
|Брисбен Роар
|17
|7
|4
|6
|19 - 21
|25
|7.
|Вестерн Юнайтед
|0:1
|18
|6
|3
|9
|23 - 24
|21
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|16
|5
|3
|8
|18 - 23
|18
|9.
|Мельбурн Виктори
|17
|4
|4
|9
|20 - 26
|16
|10.
|Ньюкасл Джетс
|17
|3
|5
|9
|18 - 35
|14
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|17
|4
|1
|12
|17 - 34
|13
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