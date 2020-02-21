Австралия: Эй-Лига 2019-2020

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  4. Эй-Лига 2019-2020
Веллингтон Феникс
1:0
Второй тайм: 78'

Стадион:
Вестерн Юнайтед
0'
23' Желтая карточка
Луштица Стивен
25' Желтая карточка
Тэйлор Стивен
1:0
29' Гол
Какас Либерато
42' Желтая карточка
Reno Piscopo
78'
1
Маринович
Стефан
6
Пейн
Тим
27
Тэйлор
Стивен
3
Luke
DeVere
13
Какас
Либерато
9
Болл
Дэвид
8
Cameron
Devlin
5
Штайнманн
Матти
7
Reno
Piscopo
10
Давила
Улисес
88
Хупер
Гэри
1
Курто
Филип
6
Tomoki
Imai
4
Эндрю
Дуранте
28
Oskar
Dillon
19
Рисдон
Джош
10
Луштица
Стивен
12
Dario
Jertec
11
Connor
Pain
23
Диаманти
Алессандро
8
Коне
Панайотис
18
Бериша
Бесарт
Веллингтон Феникс
Вестерн Юнайтед

Ход матча

23'
 
Луштица Стивен
25'
Тэйлор Стивен
 
29'
Какас Либерато
(Давила Улисес)
1:0
30'
 
Max Burgess
Коне Панайотис
42'
Reno Piscopo
 
60'
Маккоуотт Каллум
Reno Piscopo
 
67'
 
Jerry Skotadis
Dario Jertec
67'
Руфер Алекс
Cameron Devlin
 

Предыдущие игры

Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс
Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 3:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Страйкерз 2:2 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс Перт Глори 5:0 Веллингтон Феникс
Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз
Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 1:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Лае Сити 3:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 2:1 Малампа Ревиворс Вестерн Юнайтед 1:2 Оклэнд Сити

Последние игры между собой

Веллингтон Феникс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Вестерн Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Эй-Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сидней 15 13 1 1 34 - 13 40
2. Мельбурн Сити 18 9 3 6 32 - 27 30
3. Веллингтон Феникс 1:0 18 9 3 6 26 - 22 30
4. Перт Глори 16 8 5 3 31 - 16 29
5. Аделаида Юнайтед 17 9 0 8 30 - 27 27
6. Брисбен Роар 17 7 4 6 19 - 21 25
7. Вестерн Юнайтед 0:1 18 6 3 9 23 - 24 21
8. Вестерн Сидней Уондерерс 16 5 3 8 18 - 23 18
9. Мельбурн Виктори 17 4 4 9 20 - 26 16
10. Ньюкасл Джетс 17 3 5 9 18 - 35 14
11. Сентрал Кост Маринерз 17 4 1 12 17 - 34 13
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sky Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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