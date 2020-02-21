Австралия: Эй-Лига 2019-2020

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  4. Эй-Лига 2019-2020
Вестерн Сидней Уондерерс
5:2
Конец матча

Стадион:
Аделаида Юнайтед
0'
3' Желтая карточка
Louis D'Arrigo
1:0
5' Гол
Швеглер Пирмин
1:1
13' Пенальти
Макгри Райли
20' Желтая карточка
Циглер Патрик
1:2
22' Гол
Халлоран Бен
2:2
25' Гол
Мюллер Николай
3:2
27' Гол
Mitchell Duke
4:2
38' Гол
Mitchell Duke
45' Желтая карточка
Блэквуд Джордж
53' Желтая карточка
Jordan Elsey
5:2
73' Гол
Кокс Саймон
90'+4
1
Лопар
Даниэль
34
Циглер
Патрик
4
Макгоуан
Дилан
6
Юрман
Мэттью
11
Bruce
Kamau
19
Швеглер
Пирмин
17
Keanu
Baccus
5
Георгиевски
Даниэль
9
Мюллер
Николай
10
Кокс
Саймон
7
Mitchell
Duke
20
Paul
Izzo
2
Michael
Marrone
23
Jordan
Elsey
22
Michael
Jakobsen
II
5
Мария
Михаэль
14
Блэквуд
Джордж
27
Louis
D'Arrigo
8
Макгри
Райли
26
Халлоран
Бен
11
Опсет
Кристиан
17
Nikola
Mileusnic
Вестерн Сидней Уондерерс
Аделаида Юнайтед

Ход матча

3'
 
Louis D'Arrigo
5'
Швеглер Пирмин
1:0
13'
1:1
Макгри Райли
20'
Циглер Патрик
 
22'
1:2
Халлоран Бен
25'
Мюллер Николай
2:2
27'
Mitchell Duke
(Кокс Саймон)
3:2
38'
Mitchell Duke
(Швеглер Пирмин)
4:2
45'
 
Блэквуд Джордж
46'
 
Ryan Kitto
Мария Михаэль
53'
 
Jordan Elsey
67'
Mohamed Adam
Mitchell Duke
 
67'
 
Kusini Yengi
Опсет Кристиан
73'
Кокс Саймон
5:2
74'
 
Mohamed Toure
Nikola Mileusnic
83'
Jordan O'Doherty
Keanu Baccus
 
88'
Nick Sullivan
Мюллер Николай
 

Предыдущие игры

Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Сентрал Кост Маринерз 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс
Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней Юнайтед 1:7 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Лидс
Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =0 -8
Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед
Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 1:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 4:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней Сентрал Кост Маринерз 1:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс

Последние игры между собой

Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Аделаида Юнайтед: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед Кубок ФФА Аделаида Юнайтед 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Аделаида Юнайтед 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сидней 15 13 1 1 34 - 13 40
2. Веллингтон Феникс 18 9 3 6 27 - 22 30
3. Мельбурн Сити 18 9 3 6 32 - 27 30
4. Перт Глори 16 8 5 3 31 - 16 29
5. Аделаида Юнайтед 18 9 0 9 32 - 32 27
6. Брисбен Роар 17 7 4 6 19 - 21 25
7. Вестерн Сидней Уондерерс 17 6 3 8 23 - 25 21
8. Вестерн Юнайтед 18 6 3 9 23 - 25 21
9. Мельбурн Виктори 17 4 4 9 20 - 26 16
10. Ньюкасл Джетс 17 3 5 9 18 - 35 14
11. Сентрал Кост Маринерз 17 4 1 12 17 - 34 13
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bankwest Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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