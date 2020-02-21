Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Вестерн Сидней Уондерерс
5:2
Конец матча
Стадион: Bankwest Stadium
Аделаида Юнайтед
3' Желтая карточкаLouis D'Arrigo
1:0
5' ГолШвеглер Пирмин
1:1
13' ПенальтиМакгри Райли
20' Желтая карточкаЦиглер Патрик
1:2
22' ГолХаллоран Бен
2:2
25' ГолМюллер Николай
3:2
27' ГолMitchell Duke
4:2
38' ГолMitchell Duke
45' Желтая карточкаБлэквуд Джордж
53' Желтая карточкаJordan Elsey
5:2
73' ГолКокс Саймон
11
Bruce
Kamau
17
Keanu
Baccus
10
Кокс
Саймон
20
Paul
Izzo
23
Jordan
Elsey
26
Халлоран
Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Bruce KamauПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Keanu BaccusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кокс СаймонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
35 Mohamed Adam
-
-
-
-
33 Tate Russell
-
Главный тренер: Попович Энтони
- Основной состав
-
20 Paul IzzoВратарь
- Защитник
-
23 Jordan ElseyЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Халлоран БенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
31 Боланд МиркоПолузащитник
-
29 Kusini Yengi
-
-
-
Главный тренер: Guillermo Amor
Ход матча
5'
1:0
13'
1:1
20'
22'
1:2
25'
2:2
27'
3:2
38'
4:2
45'
53'
73'
5:2
Предыдущие игры
Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +7 =3 -10Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Сентрал Кост Маринерз 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс
Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней Юнайтед 1:7 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Лидс
Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =0 -8Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед
Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 1:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 4:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней Сентрал Кост Маринерз 1:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс
Последние игры между собой
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Аделаида Юнайтед: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед Кубок ФФА Аделаида Юнайтед 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Аделаида Юнайтед 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|15
|13
|1
|1
|34 - 13
|40
|2.
|Веллингтон Феникс
|18
|9
|3
|6
|27 - 22
|30
|3.
|Мельбурн Сити
|18
|9
|3
|6
|32 - 27
|30
|4.
|Перт Глори
|16
|8
|5
|3
|31 - 16
|29
|5.
|Аделаида Юнайтед
|18
|9
|0
|9
|32 - 32
|27
|6.
|Брисбен Роар
|17
|7
|4
|6
|19 - 21
|25
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|17
|6
|3
|8
|23 - 25
|21
|8.
|Вестерн Юнайтед
|18
|6
|3
|9
|23 - 25
|21
|9.
|Мельбурн Виктори
|17
|4
|4
|9
|20 - 26
|16
|10.
|Ньюкасл Джетс
|17
|3
|5
|9
|18 - 35
|14
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|17
|4
|1
|12
|17 - 34
|13
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