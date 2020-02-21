Индия: Суперлига Индии 2019-2020
Мумбаи Сити
0:1
Второй тайм: 88'
Ченнаин
50' Желтая карточкаJerry Lalrinzuala
52' Желтая карточкаVishal Kaith
54' Красная карточкаSourav Das
65' Желтая карточкаРафик Мохаммед
78' Желтая карточкаEli Sabia
0:1
83' ГолГоян Лучан
28
Сугу
Моду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Сугу МодуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
29 Bipin Singh
-
-
-
22 Ravi Kumar
-
- Основной состав
-
31 Vishal KaithВратарь
- Защитник
-
13 Eli SabiaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Тапа АнирудПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Thoi SinghПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Rahim Ali
-
Ход матча
52'
54'
65'
76'
78'
83'
0:1
Предыдущие игры
Мумбаи Сити Последние 20 матчей: +8 =5 -7Гоа 5:2 Мумбаи Сити Мумбаи Сити 2:1 Джамшедпур Мумбаи Сити 1:0 Нортист Юнайтед Hyderabad FC 1:1 Мумбаи Сити
Мумбаи Сити 2:0 Бенгалуру Дели Динамос 2:0 Мумбаи Сити Мумбаи Сити 0:2 ATK Мумбаи Сити 2:1 Hyderabad FC Джамшедпур 1:2 Мумбаи Сити Бенгалуру 2:3 Мумбаи Сити Мумбаи Сити 1:1 Керала Бластерс ATK 2:2 Мумбаи Сити Нортист Юнайтед 2:2 Мумбаи Сити Мумбаи Сити 2:4 Гоа Мумбаи Сити 2:4 Дели Динамос Ченнаин 0:0 Мумбаи Сити Керала Бластерс 0:1 Мумбаи Сити Гоа 0:1 Мумбаи Сити Мумбаи Сити 1:5 Гоа Пуне Сити 2:1 Мумбаи Сити
Ченнаин Последние 20 матчей: +9 =5 -6ATK 1:3 Ченнаин Ченнаин 0:0 Бенгалуру Керала Бластерс 3:6 Ченнаин Ченнаин 4:1 Джамшедпур
Ченнаин 2:0 Нортист Юнайтед Hyderabad FC 1:3 Ченнаин Дели Динамос 2:0 Ченнаин Ченнаин 3:4 Гоа Ченнаин 3:1 Керала Бластерс Джамшедпур 1:1 Ченнаин Ченнаин 2:2 Дели Динамос Ченнаин 2:1 Hyderabad FC Бенгалуру 3:0 Ченнаин Ченнаин 0:1 ATK Ченнаин 0:0 Мумбаи Сити Гоа 3:0 Ченнаин Мананг Маршъягди 2:3 Ченнаин Минерва Пунджаб 1:1 Ченнаин Абахани Лимитед 3:2 Ченнаин Ченнаин 1:0 Абахани Лимитед
Последние игры между собой
Мумбаи Сити: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
Ченнаин: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гоа
|18
|12
|3
|3
|46 - 23
|39
|2.
|ATK
|17
|10
|3
|4
|31 - 14
|33
|3.
|Бенгалуру
|17
|8
|5
|4
|20 - 11
|29
|4.
|Мумбаи Сити
|0:0
|18
|7
|6
|5
|25 - 28
|27
|5.
|Ченнаин
|0:0
|17
|7
|5
|5
|29 - 24
|26
|6.
|Дели Динамос
|17
|7
|3
|7
|24 - 27
|24
|7.
|Керала Бластерс
|17
|4
|6
|7
|25 - 28
|18
|8.
|Джамшедпур
|18
|4
|6
|8
|22 - 35
|18
|9.
|Нортист Юнайтед
|17
|2
|7
|8
|14 - 28
|13
|10.
|Hyderabad FC
|18
|2
|4
|12
|21 - 39
|10
|11.
|Пуне Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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