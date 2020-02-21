Индия: Суперлига Индии 2019-2020

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  4. Суперлига Индии 2019-2020
Мумбаи Сити
0:1
Второй тайм: 88'
Ченнаин
0'
50' Желтая карточка
Jerry Lalrinzuala
52' Желтая карточка
Vishal Kaith
54' Красная карточка
Sourav Das
65' Желтая карточка
Рафик Мохаммед
78' Желтая карточка
Eli Sabia
0:1
83' Гол
Гоян Лучан
88'
1
Amrinder
Singh
8
Рафик
Мохаммед
2
Pratik
Chowdhary
4
Гргич
Мато
15
Subhashish
Bose
5
Sourav
Das
14
Боргес
Роуллин
28
Сугу
Моду
21
Ларби
Мохамед
18
Oliveira
Carlos2
9
Шермити
Амин
31
Vishal
Kaith
26
Laldinliana
Renthlei
13
Eli
Sabia
6
Гоян
Лучан
18
Jerry
Lalrinzuala
8
Edwin
Vanspaul
15
Тапа
Анируд
10
Dragos
Petrut
Firtulescu
50
Кривелларо
Рафаэл
7
Lallianzuala
Chhangte
9
Вальскис
Нериюс
Мумбаи Сити
Ченнаин

Ход матча

50'
 
Jerry Lalrinzuala
52'
 
Vishal Kaith
54'
Sourav Das
 
58'
 
Thoi Singh
Dragos Petrut Firtulescu
65'
Рафик Мохаммед
 
65'
 
Germanpreet Singh
Edwin Vanspaul
76'
Bipin Singh
Сугу Моду
 
78'
 
Eli Sabia
81'
Bidyananda Singh
Ларби Мохамед
 
83'
0:1
Гоян Лучан

Предыдущие игры

Мумбаи Сити Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Гоа 5:2 Мумбаи Сити Мумбаи Сити 2:1 Джамшедпур Мумбаи Сити 1:0 Нортист Юнайтед Hyderabad FC 1:1 Мумбаи Сити
Мумбаи Сити 2:0 Бенгалуру Дели Динамос 2:0 Мумбаи Сити Мумбаи Сити 0:2 ATK Мумбаи Сити 2:1 Hyderabad FC Джамшедпур 1:2 Мумбаи Сити Бенгалуру 2:3 Мумбаи Сити Мумбаи Сити 1:1 Керала Бластерс ATK 2:2 Мумбаи Сити Нортист Юнайтед 2:2 Мумбаи Сити Мумбаи Сити 2:4 Гоа Мумбаи Сити 2:4 Дели Динамос Ченнаин 0:0 Мумбаи Сити Керала Бластерс 0:1 Мумбаи Сити Гоа 0:1 Мумбаи Сити Мумбаи Сити 1:5 Гоа Пуне Сити 2:1 Мумбаи Сити
Ченнаин Последние 20 матчей: +9 =5 -6
ATK 1:3 Ченнаин Ченнаин 0:0 Бенгалуру Керала Бластерс 3:6 Ченнаин Ченнаин 4:1 Джамшедпур
Ченнаин 2:0 Нортист Юнайтед Hyderabad FC 1:3 Ченнаин Дели Динамос 2:0 Ченнаин Ченнаин 3:4 Гоа Ченнаин 3:1 Керала Бластерс Джамшедпур 1:1 Ченнаин Ченнаин 2:2 Дели Динамос Ченнаин 2:1 Hyderabad FC Бенгалуру 3:0 Ченнаин Ченнаин 0:1 ATK Ченнаин 0:0 Мумбаи Сити Гоа 3:0 Ченнаин Мананг Маршъягди 2:3 Ченнаин Минерва Пунджаб 1:1 Ченнаин Абахани Лимитед 3:2 Ченнаин Ченнаин 1:0 Абахани Лимитед

Последние игры между собой

Мумбаи Сити: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
Ченнаин: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Ченнаин 0:0 Мумбаи Сити Суперлига Индии Мумбаи Сити 2:0 Ченнаин Суперлига Индии Ченнаин 0:1 Мумбаи Сити Суперлига Индии Ченнаин 1:0 Мумбаи Сити Суперлига Индии
Мумбаи Сити 1:0 Ченнаин Суперлига Индии Мумбаи Сити 2:0 Ченнаин Суперлига Индии Ченнаин 1:1 Мумбаи Сити Суперлига Индии Ченнаин 3:0 Мумбаи Сити Суперлига Индии Мумбаи Сити 0:2 Ченнаин Суперлига Индии Мумбаи Сити 0:3 Ченнаин Суперлига Индии Ченнаин 5:1 Мумбаи Сити Суперлига Индии
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Гоа 18 12 3 3 46 - 23 39
2. ATK 17 10 3 4 31 - 14 33
3. Бенгалуру 17 8 5 4 20 - 11 29
4. Мумбаи Сити 0:0 18 7 6 5 25 - 28 27
5. Ченнаин 0:0 17 7 5 5 29 - 24 26
6. Дели Динамос 17 7 3 7 24 - 27 24
7. Керала Бластерс 17 4 6 7 25 - 28 18
8. Джамшедпур 18 4 6 8 22 - 35 18
9. Нортист Юнайтед 17 2 7 8 14 - 28 13
10. Hyderabad FC 18 2 4 12 21 - 39 10
11. Пуне Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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