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Сидней
0:0
Первый тайм: 34'

Стадион:
Веллингтон Феникс
0' 34'
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Rhyan
Grant1
6
Макгоуэн
Райан
4
Уилкинсон
Алекс
16
Кинг
Джоэл
17
Касерес
Энтони
26
Брэттан
Люк
8
Ретре
Пауло
10
Нинкович
Милош
11
Барбарусес
Костас
9
Ле
Фондре
Адам
1
Маринович
Стефан
16
Фентон
Луис
27
Тэйлор
Стивен
3
Де
Вере
Люк
13
Какас
Либерато
14
Руфер
Алекс
5
Штайнманн
Матти
11
Сотирио
Джошуа
9
Болл
Дэвид
7
Пископо
Рено
31
Уэйн
Бен
Сидней
Веллингтон Феникс

Предыдущие игры

Сидней Последние 20 матчей: + = -
Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Сидней 0:0 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Сидней 2:2 Чонбук Хендай Моторс
Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Йокогама Маринос 4:0 Сидней Сидней 1:0 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 5:1 Брисбен Роар Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней Перт Глори 1:3 Сидней Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Сидней 4:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: + = -
Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити
Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 3:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед

Последние игры между собой

Сидней: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Веллингтон Феникс: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Веллингтон Феникс 2:2 Сидней A-Лига Сидней 2:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Сидней A-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Сидней A-Лига
Сидней 1:3 Веллингтон Феникс A-Лига Сидней 4:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:4 Сидней A-Лига Сидней 3:2 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Сидней A-Лига Сидней 3:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Сидней A-Лига Сидней 1:3 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Сидней A-Лига Сидней 0:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Сидней A-Лига Веллингтон Феникс 0:3 Сидней A-Лига Сидней 4:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:0 Сидней A-Лига Сидней 2:1 Веллингтон Феникс A-Лига Сидней 7:1 Веллингтон Феникс A-Лига
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jubilee Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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