Сидней
3:1
Конец матча
Стадион: Jubilee Stadium
Веллингтон Феникс
38' Желтая карточкаРуфер Алекс
62' Желтая карточкаСотирио Джошуа
0:1
66' ПенальтиПископо Рено
1:1
76' ПенальтиЛе Фондре Адам
85' Желтая карточкаБаумйоханн Александер
2:1
88' ГолБухагьяр Трент
3:1
90' ГолБухагьяр Трент
23
Rhyan
Grant1
16
Кинг
Джоэл
26
Брэттан
Люк
16
Фентон
Луис
14
Руфер
Алекс
31
Уэйн
Бен
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Rhyan Grant1Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Зувела КрисПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Иванович ЛюкНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Steve Corica
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Фентон ЛуисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Уэйн БенНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Хупер ГэриНападающий
- Нападающий
-
30 Zac Jones2
-
Главный тренер: Ufuk Talay
Ход матча
38'
62'
66'
0:1
76'
1:1
88'
2:1
90'
3:1
Предыдущие игры
Сидней Последние 20 матчей: + = -Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Сидней 0:0 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Сидней 2:2 Чонбук Хендай Моторс
Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Йокогама Маринос 4:0 Сидней Сидней 1:0 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 5:1 Брисбен Роар Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней Перт Глори 1:3 Сидней Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Сидней 4:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: + = -Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити
Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 3:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед
Последние игры между собой
Сидней: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Веллингтон Феникс: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Сидней 1:3 Веллингтон Феникс A-Лига Сидней 4:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:4 Сидней A-Лига Сидней 3:2 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Сидней A-Лига Сидней 3:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Сидней A-Лига Сидней 1:3 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Сидней A-Лига Сидней 0:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Сидней A-Лига Веллингтон Феникс 0:3 Сидней A-Лига Сидней 4:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:0 Сидней A-Лига Сидней 2:1 Веллингтон Феникс A-Лига Сидней 7:1 Веллингтон Феникс A-Лига