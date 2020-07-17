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  3. Австралия: A-Лига
Сидней
3:1
Конец матча

Стадион:
Веллингтон Феникс
0'
38' Желтая карточка
Руфер Алекс
62' Желтая карточка
Сотирио Джошуа
0:1
66' Пенальти
Пископо Рено
1:1
76' Пенальти
Ле Фондре Адам
85' Желтая карточка
Баумйоханн Александер
2:1
88' Гол
Бухагьяр Трент
3:1
90' Гол
Бухагьяр Трент
90'+5
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Rhyan
Grant1
6
Макгоуэн
Райан
4
Уилкинсон
Алекс
16
Кинг
Джоэл
17
Касерес
Энтони
26
Брэттан
Люк
8
Ретре
Пауло
10
Нинкович
Милош
11
Барбарусес
Костас
9
Ле
Фондре
Адам
1
Маринович
Стефан
16
Фентон
Луис
27
Тэйлор
Стивен
3
Де
Вере
Люк
13
Какас
Либерато
14
Руфер
Алекс
5
Штайнманн
Матти
11
Сотирио
Джошуа
9
Болл
Дэвид
7
Пископо
Рено
31
Уэйн
Бен
Сидней
Веллингтон Феникс

Ход матча

38'
 
Руфер Алекс
46'
 
Маккоуотт Каллум
Уэйн Бен
62'
 
Сотирио Джошуа
66'
0:1
Пископо Рено
66'
 
Хупер Гэри
Пископо Рено
66'
 
Давила Улисес
Сотирио Джошуа
69'
Майкл Зулло
Кинг Джоэл
 
69'
Баумйоханн Александер
Касерес Энтони
 
69'
Бухагьяр Трент
Барбарусес Костас
 
76'
Ле Фондре Адам
1:1
85'
Баумйоханн Александер
 
87'
 
Уилсон Брэндон
Штайнманн Матти
88'
Бухагьяр Трент
(Нинкович Милош)
2:1
90'
Бухагьяр Трент
3:1
90'
Зувела Крис
Брэттан Люк
 
90'
Иванович Люк
Ле Фондре Адам
 
90'
 
Эллиот Каллан
Руфер Алекс

Предыдущие игры

Сидней Последние 20 матчей: + = -
Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Сидней 0:0 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Сидней 2:2 Чонбук Хендай Моторс
Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Йокогама Маринос 4:0 Сидней Сидней 1:0 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 5:1 Брисбен Роар Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней Перт Глори 1:3 Сидней Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Сидней 4:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: + = -
Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити
Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 3:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед

Последние игры между собой

Сидней: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Веллингтон Феникс: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Веллингтон Феникс 2:2 Сидней A-Лига Сидней 2:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Сидней A-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Сидней A-Лига
Сидней 1:3 Веллингтон Феникс A-Лига Сидней 4:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:4 Сидней A-Лига Сидней 3:2 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Сидней A-Лига Сидней 3:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Сидней A-Лига Сидней 1:3 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Сидней A-Лига Сидней 0:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Сидней A-Лига Веллингтон Феникс 0:3 Сидней A-Лига Сидней 4:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:0 Сидней A-Лига Сидней 2:1 Веллингтон Феникс A-Лига Сидней 7:1 Веллингтон Феникс A-Лига
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Руфер Алекс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jubilee Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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