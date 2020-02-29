Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Ньюкасл Джетс
2:1
Конец матча
Стадион: McDonald Jones Stadium
Перт Глори
1:0
12' ГолТопор-Стэнли Николай
1:1
29' ПенальтиКилкенни Нил
38' Желтая карточкаAngus Thurgate
54' Желтая карточкаКастро Диего
55' Желтая карточкаJake Brimmer
2:1
74' ГолО'Донован Рой
79' Желтая карточкаTarek Elrich
90' Желтая карточкаBobby Burns
33
Liam
Reddy
21
Tarek
Elrich
20
Jake
Brimmer
88
Килкенни
Нил
17
Кастро
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Carl Robinson
- Основной состав
-
33 Liam ReddyВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Tarek ElrichПолузащитник
-
20 Jake BrimmerПолузащитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кастро ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
27 Хуанде ХуанПолузащитник
-
12 Su-Beom KimПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
Ход матча
12'
29'
1:1
38'
54'
55'
74'
79'
90'
Предыдущие игры
Ньюкасл Джетс Последние 20 матчей: +4 =6 -10Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 4:3 Сентрал Кост Маринерз Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед
Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Мельбурн Виктори 4:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар Перт Глори 6:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 0:4 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Юнайтед 0:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:1 Перт Глори Сидней 4:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:2 Аделаида Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 1:1 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс Эджворт Иглз 1:5 Ньюкасл Джетс
Перт Глори Последние 20 матчей: +8 =6 -6Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Токио 1:0 Перт Глори Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори
Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори Перт Глори 6:2 Ньюкасл Джетс Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 0:3 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:0 Перт Глори Перт Глори 1:3 Сидней Ньюкасл Джетс 1:1 Перт Глори Перт Глори 1:2 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори Вестерн Юнайтед 1:1 Перт Глори Перт Глори 1:1 Брисбен Роар Перт Глори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Манчестер Юнайтед 2:0 Перт Глори
Последние игры между собой
Ньюкасл Джетс: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Перт Глори: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Ньюкасл Джетс 0:2 Перт Глори Эй-Лига Ньюкасл Джетс 0:2 Перт Глори Эй-Лига Перт Глори 1:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори Эй-Лига Перт Глори 3:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори Эй-Лига Перт Глори 1:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 1:2 Перт Глори Эй-Лига Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 1:6 Перт Глори Эй-Лига Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори Кубок ФФА Ньюкасл Джетс 0:2 Перт Глори Эй-Лига Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 0:1 Перт Глори Эй-Лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|17
|14
|1
|2
|37 - 14
|43
|2.
|Веллингтон Феникс
|18
|9
|3
|6
|27 - 22
|30
|3.
|Мельбурн Сити
|18
|9
|3
|6
|32 - 27
|30
|4.
|Перт Глори
|18
|8
|6
|4
|33 - 19
|30
|5.
|Аделаида Юнайтед
|18
|9
|0
|9
|32 - 32
|27
|6.
|Брисбен Роар
|18
|7
|5
|6
|20 - 22
|26
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|18
|7
|3
|8
|24 - 25
|24
|8.
|Вестерн Юнайтед
|18
|6
|3
|9
|23 - 25
|21
|9.
|Ньюкасл Джетс
|19
|4
|6
|9
|21 - 37
|18
|10.
|Мельбурн Виктори
|18
|4
|5
|9
|21 - 27
|17
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|18
|4
|1
|13
|17 - 37
|13
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