Австралия: Эй-Лига 2019-2020

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  4. Эй-Лига 2019-2020
Ньюкасл Джетс
2:1
Конец матча

Стадион:
Перт Глори
0'
1:0
12' Гол
Топор-Стэнли Николай
1:1
29' Пенальти
Килкенни Нил
38' Желтая карточка
Angus Thurgate
54' Желтая карточка
Кастро Диего
55' Желтая карточка
Jake Brimmer
2:1
74' Гол
О'Донован Рой
79' Желтая карточка
Tarek Elrich
90' Желтая карточка
Bobby Burns
90'+5
20
Lewis
Italiano
18
Johnny
Koutroumbis
4
Nigel
Boogaard
44
Топор-Стэнли
Николай
16
Matthew
Millar
6
Steven
Ugarkovic
32
Angus
Thurgate
2
Bobby
Burns
10
Петратос
Димитри
7
О'Донован
Рой
9
Арройо
Абдиэль
33
Liam
Reddy
3
Jacob
Tratt
16
Мрчела
Томислав
2
Alexander
Grant
21
Tarek
Elrich
20
Jake
Brimmer
88
Килкенни
Нил
8
Мередит
Джеймс
7
Joel
Chianese
17
Кастро
Диего
9
Форнароли
Бруно
Ньюкасл Джетс
Перт Глори

Ход матча

12'
Топор-Стэнли Николай
1:0
29'
1:1
Килкенни Нил
38'
Angus Thurgate
 
54'
 
Кастро Диего
55'
 
Jake Brimmer
61'
 
Франьич Иван
Мередит Джеймс
61'
Хулахан Уэсли
Angus Thurgate
 
62'
Ибини-Исэй Берни
Арройо Абдиэль
 
65'
 
Хуанде Хуан
Jake Brimmer
74'
О'Донован Рой
(Ибини-Исэй Берни)
2:1
77'
 
Nicholas D'Agostino
Joel Chianese
79'
 
Tarek Elrich
90'
Bobby Burns
 
90'
Jason Hoffman
О'Донован Рой
 

Предыдущие игры

Ньюкасл Джетс Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 4:3 Сентрал Кост Маринерз Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед
Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Мельбурн Виктори 4:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар Перт Глори 6:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 0:4 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Юнайтед 0:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:1 Перт Глори Сидней 4:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:2 Аделаида Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 1:1 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс Эджворт Иглз 1:5 Ньюкасл Джетс
Перт Глори Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Токио 1:0 Перт Глори Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори
Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори Перт Глори 6:2 Ньюкасл Джетс Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 0:3 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:0 Перт Глори Перт Глори 1:3 Сидней Ньюкасл Джетс 1:1 Перт Глори Перт Глори 1:2 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори Вестерн Юнайтед 1:1 Перт Глори Перт Глори 1:1 Брисбен Роар Перт Глори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Манчестер Юнайтед 2:0 Перт Глори

Последние игры между собой

Ньюкасл Джетс: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Перт Глори: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Перт Глори 6:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 1:1 Перт Глори Эй-Лига Перт Глори 1:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
Ньюкасл Джетс 0:2 Перт Глори Эй-Лига Ньюкасл Джетс 0:2 Перт Глори Эй-Лига Перт Глори 1:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори Эй-Лига Перт Глори 3:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори Эй-Лига Перт Глори 1:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 1:2 Перт Глори Эй-Лига Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 1:6 Перт Глори Эй-Лига Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори Кубок ФФА Ньюкасл Джетс 0:2 Перт Глори Эй-Лига Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 0:1 Перт Глори Эй-Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сидней 17 14 1 2 37 - 14 43
2. Веллингтон Феникс 18 9 3 6 27 - 22 30
3. Мельбурн Сити 18 9 3 6 32 - 27 30
4. Перт Глори 18 8 6 4 33 - 19 30
5. Аделаида Юнайтед 18 9 0 9 32 - 32 27
6. Брисбен Роар 18 7 5 6 20 - 22 26
7. Вестерн Сидней Уондерерс 18 7 3 8 24 - 25 24
8. Вестерн Юнайтед 18 6 3 9 23 - 25 21
9. Ньюкасл Джетс 19 4 6 9 21 - 37 18
10. Мельбурн Виктори 18 4 5 9 21 - 27 17
11. Сентрал Кост Маринерз 18 4 1 13 17 - 37 13
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Angus Thurgate получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Килкенни Нил из команды Перт Глори забивает с точки!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Топор-Стэнли Николай бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на McDonald Jones Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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