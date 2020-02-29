Австралия: Эй-Лига 2019-2020

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  4. Эй-Лига 2019-2020
Мельбурн Виктори
2:1
Конец матча

Стадион:
Аделаида Юнайтед
0'
0:1
7' Гол
Опсет Кристиан
14' Желтая карточка
Тойвонен Ола
33' Желтая карточка
Лоуренс Том II
51' Желтая карточка
Броксхэм Ли
1:1
57' Гол
Рохас Марко
2:1
90' Гол
Нэббаут Эндрю
90'+5
20
Лоуренс
Том
II
5
Хогланд
Тим
4
Доначи
Джеймс
15
Giancarlo
Gallifuoco
21
Траоре
Адама
IV
18
Баша
Мигьен
6
Броксхэм
Ли
9
Нэббаут
Эндрю
23
Рохас
Марко
17
Элвис
Камсоба
11
Тойвонен
Ола
20
Paul
Izzo
2
Michael
Marrone
23
Jordan
Elsey
22
Michael
Jakobsen
II
5
Мария
Михаэль
10
Троизи
Джеймс
27
Louis
D'Arrigo
8
Макгри
Райли
14
Блэквуд
Джордж
11
Опсет
Кристиан
17
Nikola
Mileusnic
Мельбурн Виктори
Аделаида Юнайтед

Ход матча

7'
0:1
Опсет Кристиан
(Макгри Райли)
14'
Тойвонен Ола
 
33'
Лоуренс Том II
 
46'
Brandon Lauton
Траоре Адама IV
 
46'
 
Боланд Мирко
Michael Marrone
51'
Броксхэм Ли
 
57'
Рохас Марко
(Хогланд Тим)
1:1
58'
Anthony Lesiotis
Броксхэм Ли
 
69'
 
Kusini Yengi
Опсет Кристиан
78'
 
Mohamed Toure
Nikola Mileusnic
88'
Kenjok Athiu
Элвис Камсоба
 
90'
Нэббаут Эндрю
(Баша Мигьен)
2:1

Предыдущие игры

Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Сеул 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:0 Чианграй Юнайтед Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори
Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Касима Антлерс 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Мельбурн Виктори 5:0 Бали Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 4:0 Ньюкасл Джетс Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:0 Перт Глори Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори
Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =0 -9
Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити
Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 1:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 4:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней Сентрал Кост Маринерз 1:2 Аделаида Юнайтед

Последние игры между собой

Мельбурн Виктори: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Аделаида Юнайтед: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига
Мельбурн Виктори 2:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига Аделаида Юнайтед 3:0 Мельбурн Виктори Кубок ФФА Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига Аделаида Юнайтед 1:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:1 Аделаида Юнайтед Кубок ФФА Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сидней 17 14 1 2 37 - 14 43
2. Веллингтон Феникс 18 9 3 6 27 - 22 30
3. Мельбурн Сити 18 9 3 6 32 - 27 30
4. Перт Глори 18 8 6 4 33 - 19 30
5. Аделаида Юнайтед 19 9 0 10 33 - 34 27
6. Брисбен Роар 18 7 5 6 20 - 22 26
7. Вестерн Сидней Уондерерс 18 7 3 8 24 - 25 24
8. Вестерн Юнайтед 18 6 3 9 23 - 25 21
9. Мельбурн Виктори 19 5 5 9 23 - 28 20
10. Ньюкасл Джетс 19 4 6 9 21 - 37 18
11. Сентрал Кост Маринерз 18 4 1 13 17 - 37 13
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Лоуренс Том II получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Тойвонен Ола получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Опсет Кристиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marvel Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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