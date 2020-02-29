Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Мельбурн Виктори
2:1
Конец матча
Стадион: Marvel Stadium
Аделаида Юнайтед
0:1
7' ГолОпсет Кристиан
14' Желтая карточкаТойвонен Ола
33' Желтая карточкаЛоуренс Том II
51' Желтая карточкаБроксхэм Ли
1:1
57' ГолРохас Марко
2:1
90' ГолНэббаут Эндрю
18
Баша
Мигьен
23
Рохас
Марко
11
Тойвонен
Ола
20
Paul
Izzo
23
Jordan
Elsey
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Баша МигьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Рохас МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Тойвонен ОлаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Хоуп ДжошПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Carlos Salvachua
- Основной состав
-
20 Paul IzzoВратарь
- Защитник
-
23 Jordan ElseyЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
31 Боланд МиркоПолузащитник
-
-
29 Kusini Yengi
-
-
Главный тренер: Вербек Гертьян
Ход матча
7'
0:1
14'
33'
51'
57'
1:1
90'
2:1
Предыдущие игры
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +7 =4 -9Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Сеул 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:0 Чианграй Юнайтед Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори
Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Касима Антлерс 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Мельбурн Виктори 5:0 Бали Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 4:0 Ньюкасл Джетс Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:0 Перт Глори Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори
Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =0 -9Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити
Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 1:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 4:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней Сентрал Кост Маринерз 1:2 Аделаида Юнайтед
Последние игры между собой
Мельбурн Виктори: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Аделаида Юнайтед: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Мельбурн Виктори 2:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига Аделаида Юнайтед 3:0 Мельбурн Виктори Кубок ФФА Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига Аделаида Юнайтед 1:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:1 Аделаида Юнайтед Кубок ФФА Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|17
|14
|1
|2
|37 - 14
|43
|2.
|Веллингтон Феникс
|18
|9
|3
|6
|27 - 22
|30
|3.
|Мельбурн Сити
|18
|9
|3
|6
|32 - 27
|30
|4.
|Перт Глори
|18
|8
|6
|4
|33 - 19
|30
|5.
|Аделаида Юнайтед
|19
|9
|0
|10
|33 - 34
|27
|6.
|Брисбен Роар
|18
|7
|5
|6
|20 - 22
|26
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|18
|7
|3
|8
|24 - 25
|24
|8.
|Вестерн Юнайтед
|18
|6
|3
|9
|23 - 25
|21
|9.
|Мельбурн Виктори
|19
|5
|5
|9
|23 - 28
|20
|10.
|Ньюкасл Джетс
|19
|4
|6
|9
|21 - 37
|18
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|18
|4
|1
|13
|17 - 37
|13
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