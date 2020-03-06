Австралия: Эй-Лига 2019-2020

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  4. Эй-Лига 2019-2020
Брисбен Роар
2:1
Второй тайм: 58'

Стадион:
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
1:0
3' Гол
Макдональд Скотт
29' Желтая карточка
О'Нил Эйден
2:0
37' Гол
Макдональд Скотт
51' Желтая карточка
Макдональд Скотт
2:1
54' Гол
Mitchell Duke
58'
21
Jamie
Young
2
Scott
Neville
5
Олдред
Том
6
Гиллесфи
Маколей
19
Jack
Hingert
26
О'Ши
Джеймс
12
О'Нил
Эйден
3
Corey
Brown
77
Макдональд
Скотт
30
Mirza
Muratovic
10
Инман
Брэдден
1
Лопар
Даниэль
34
Циглер
Патрик
4
Макгоуан
Дилан
6
Юрман
Мэттью
33
Tate
Russell
22
Nick
Sullivan
19
Швеглер
Пирмин
16
Mathieu
Cordier
9
Мюллер
Николай
10
Кокс
Саймон
7
Mitchell
Duke
Брисбен Роар
Вестерн Сидней Уондерерс

Ход матча

3'
Макдональд Скотт
(Гиллесфи Маколей)
1:0
29'
О'Нил Эйден
 
37'
Макдональд Скотт
(Инман Брэдден)
2:0
51'
Макдональд Скотт
 
54'
2:1
Mitchell Duke

Предыдущие игры

Брисбен Роар Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед
Сидней 1:0 Брисбен Роар Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед Сидней 5:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 2:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 4:3 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 1:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:2 Сентрал Кост Маринерз
Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Сентрал Кост Маринерз 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс
Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней Юнайтед 1:7 Вестерн Сидней Уондерерс

Последние игры между собой

Брисбен Роар: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Брисбен Роар 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Брисбен Роар Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Брисбен Роар 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Брисбен Роар Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 5:4 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Брисбен Роар Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Брисбен Роар Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Брисбен Роар Кубок ФФА Брисбен Роар 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Брисбен Роар 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Брисбен Роар Эй-Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сидней 17 14 1 2 37 - 14 43
2. Мельбурн Сити 19 10 3 6 33 - 27 33
3. Веллингтон Феникс 18 9 3 6 27 - 22 30
4. Перт Глори 18 8 6 4 33 - 19 30
5. Брисбен Роар 2:1 20 8 5 7 22 - 24 29
6. Аделаида Юнайтед 19 9 0 10 33 - 34 27
7. Вестерн Юнайтед 19 7 3 9 29 - 27 24
8. Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 19 7 3 9 25 - 27 24
9. Мельбурн Виктори 19 5 5 9 23 - 28 20
10. Ньюкасл Джетс 19 4 6 9 21 - 37 18
11. Сентрал Кост Маринерз 19 4 1 14 19 - 43 13
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Макдональд Скотт бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    О'Нил Эйден получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Макдональд Скотт бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Suncorp Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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