Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Брисбен Роар
2:1
Второй тайм: 58'
Стадион: Санкорп
Вестерн Сидней Уондерерс
1:0
3' ГолМакдональд Скотт
29' Желтая карточкаО'Нил Эйден
2:0
37' ГолМакдональд Скотт
51' Желтая карточкаМакдональд Скотт
2:1
54' ГолMitchell Duke
21
Jamie
Young
19
Jack
Hingert
26
О'Ши
Джеймс
12
О'Нил
Эйден
33
Tate
Russell
10
Кокс
Саймон
- Основной состав
-
21 Jamie YoungВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Jack HingertПолузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
-
12 О'Нил ЭйденПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Меллс ДжорджПолузащитник
- Нападающий
-
27 Kai Trewin
-
-
-
Главный тренер: Robbie Fowler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Tate RussellПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кокс СаймонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
35 Mohamed Adam
-
-
-
-
31 Noah Pagden
-
Главный тренер: Jean-Paul de Marigny
Ход матча
3'
29'
37'
51'
54'
2:1
Предыдущие игры
Брисбен Роар Последние 20 матчей: +7 =5 -8Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед
Сидней 1:0 Брисбен Роар Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед Сидней 5:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 2:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 4:3 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 1:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:2 Сентрал Кост Маринерз
Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +8 =3 -9Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Сентрал Кост Маринерз 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс
Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней Юнайтед 1:7 Вестерн Сидней Уондерерс
Последние игры между собой
Брисбен Роар: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Брисбен Роар Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Брисбен Роар 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Брисбен Роар Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 5:4 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Брисбен Роар Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Брисбен Роар Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Брисбен Роар Кубок ФФА Брисбен Роар 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Брисбен Роар 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Брисбен Роар Эй-Лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|17
|14
|1
|2
|37 - 14
|43
|2.
|Мельбурн Сити
|19
|10
|3
|6
|33 - 27
|33
|3.
|Веллингтон Феникс
|18
|9
|3
|6
|27 - 22
|30
|4.
|Перт Глори
|18
|8
|6
|4
|33 - 19
|30
|5.
|Брисбен Роар
|2:1
|20
|8
|5
|7
|22 - 24
|29
|6.
|Аделаида Юнайтед
|19
|9
|0
|10
|33 - 34
|27
|7.
|Вестерн Юнайтед
|19
|7
|3
|9
|29 - 27
|24
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1:2
|19
|7
|3
|9
|25 - 27
|24
|9.
|Мельбурн Виктори
|19
|5
|5
|9
|23 - 28
|20
|10.
|Ньюкасл Джетс
|19
|4
|6
|9
|21 - 37
|18
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|19
|4
|1
|14
|19 - 43
|13
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|Алавес - Валенсия
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