Австралия: Эй-Лига 2019-2020

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Аделаида Юнайтед
1:5
Конец матча

Стадион:
Вестерн Юнайтед
0'
0:1
18' Гол
Бериша Бесарт
1:1
25' Гол
Макгри Райли
1:2
32' Гол
Диаманти Алессандро
1:3
38' Гол
Max Burgess
1:4
48' Гол
Connor Pain
1:5
56' Гол
Бериша Бесарт
90'+3
20
Paul
Izzo
4
Ryan
Strain1
23
Jordan
Elsey
22
Michael
Jakobsen
II
5
Мария
Михаэль
10
Троизи
Джеймс
27
Louis
D'Arrigo
6
Маук
Стефан
8
Макгри
Райли
14
Блэквуд
Джордж
17
Nikola
Mileusnic
1
Курто
Филип
6
Tomoki
Imai
4
Эндрю
Дуранте
22
Tomislav
Uskok
19
Рисдон
Джош
21
Паскуали
Себастьян
10
Луштица
Стивен
11
Connor
Pain
14
Max
Burgess
23
Диаманти
Алессандро
18
Бериша
Бесарт
Аделаида Юнайтед
Вестерн Юнайтед

Ход матча

12'
 
Ryan Scott
Курто Филип
18'
0:1
Бериша Бесарт
(Рисдон Джош)
25'
Макгри Райли
(Nikola Mileusnic)
1:1
32'
1:2
Диаманти Алессандро
(Max Burgess)
38'
1:3
Max Burgess
(Рисдон Джош)
46'
Опсет Кристиан
Nikola Mileusnic
 
48'
1:4
Connor Pain
(Диаманти Алессандро)
56'
1:5
Бериша Бесарт
(Рисдон Джош)
65'
Ryan Kitto
Мария Михаэль
 
71'
Mohamed Toure
Маук Стефан
 
72'
 
Apostolos Stamatelopoulos
Бериша Бесарт
88'
 
Joshua Cavallo
Connor Pain

Предыдущие игры

Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =0 -10
Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед
Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 1:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 4:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней
Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед
Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 1:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Лае Сити 3:5 Вестерн Юнайтед

Последние игры между собой

Аделаида Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Вестерн Юнайтед: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сидней 17 14 1 2 37 - 14 43
2. Мельбурн Сити 19 10 3 6 33 - 27 33
3. Веллингтон Феникс 18 9 3 6 27 - 22 30
4. Перт Глори 18 8 6 4 33 - 19 30
5. Брисбен Роар 20 8 5 7 23 - 24 29
6. Аделаида Юнайтед 1:5 20 9 0 11 34 - 39 27
7. Вестерн Юнайтед 5:1 20 8 3 9 34 - 28 27
8. Вестерн Сидней Уондерерс 19 7 3 9 25 - 28 24
9. Мельбурн Виктори 19 5 5 9 23 - 28 20
10. Ньюкасл Джетс 19 4 6 9 21 - 37 18
11. Сентрал Кост Маринерз 19 4 1 14 19 - 43 13
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coopers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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1,67
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1,65
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2,00
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1,68
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1,86
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1,85
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