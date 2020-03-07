Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Аделаида Юнайтед
1:5
Конец матча
Стадион: Куперс
Вестерн Юнайтед
0:1
18' ГолБериша Бесарт
1:1
25' ГолМакгри Райли
1:2
32' ГолДиаманти Алессандро
1:3
38' ГолMax Burgess
1:4
48' ГолConnor Pain
1:5
56' ГолБериша Бесарт
20
Paul
Izzo
23
Jordan
Elsey
19
Рисдон
Джош
11
Connor
Pain
14
Max
Burgess
- Основной состав
-
20 Paul IzzoВратарь
- Защитник
-
23 Jordan ElseyЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
31 Боланд МиркоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вербек Гертьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Рисдон ДжошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Connor PainПолузащитник
-
14 Max BurgessПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
12 Dario JertecПолузащитник
-
25 Luke Duzel
-
-
-
30 Ryan Scott
-
-
Главный тренер: Mark Rudan
Ход матча
18'
0:1
25'
1:1
32'
38'
1:3
48'
56'
1:5
Предыдущие игры
Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =0 -10Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед
Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 1:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 4:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней
Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =3 -9Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед
Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 1:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Лае Сити 3:5 Вестерн Юнайтед
Последние игры между собой
Аделаида Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Вестерн Юнайтед: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|17
|14
|1
|2
|37 - 14
|43
|2.
|Мельбурн Сити
|19
|10
|3
|6
|33 - 27
|33
|3.
|Веллингтон Феникс
|18
|9
|3
|6
|27 - 22
|30
|4.
|Перт Глори
|18
|8
|6
|4
|33 - 19
|30
|5.
|Брисбен Роар
|20
|8
|5
|7
|23 - 24
|29
|6.
|Аделаида Юнайтед
|1:5
|20
|9
|0
|11
|34 - 39
|27
|7.
|Вестерн Юнайтед
|5:1
|20
|8
|3
|9
|34 - 28
|27
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|19
|7
|3
|9
|25 - 28
|24
|9.
|Мельбурн Виктори
|19
|5
|5
|9
|23 - 28
|20
|10.
|Ньюкасл Джетс
|19
|4
|6
|9
|21 - 37
|18
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|19
|4
|1
|14
|19 - 43
|13