Австралия: Эй-Лига 2019-2020

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  4. Эй-Лига 2019-2020
Мельбурн Виктори
1:4
Конец матча

Стадион:
Сидней
0'
1:0
5' Гол
Рохас Марко
1:1
43' Гол
Нинкович Милош
56' Желтая карточка
Рохас Марко
57' Желтая карточка
Giancarlo Gallifuoco
60' Желтая карточка
Нэббаут Эндрю
1:2
64' Гол
Anthony Caceres
1:3
66' Гол
Ле Фондре Адам
78' Желтая карточка
Барбарусес Костас
85' Красная карточка
Хогланд Тим
1:4
87' Пенальти
Барбарусес Костас
90'+5
20
Лоуренс
Том
II
2
Роу
Сторм
4
Доначи
Джеймс
15
Giancarlo
Gallifuoco
5
Хогланд
Тим
17
Элвис
Камсоба
18
Баша
Мигьен
6
Броксхэм
Ли
9
Нэббаут
Эндрю
23
Рохас
Марко
11
Тойвонен
Ола
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Rhyan
Grant1
6
Макгоуан
Райан
4
Уилкинсон
Алекс
16
Joel
King
17
Anthony
Caceres
26
Брэттан
Люк
8
Ретре
Пауло
10
Нинкович
Милош
11
Барбарусес
Костас
9
Ле
Фондре
Адам
Мельбурн Виктори
Сидней

Ход матча

5'
Рохас Марко
(Роу Сторм)
1:0
43'
1:1
Нинкович Милош
(Барбарусес Костас)
56'
Рохас Марко
 
57'
Giancarlo Gallifuoco
 
60'
Нэббаут Эндрю
 
64'
1:2
Anthony Caceres
(Ретре Пауло)
66'
1:3
Ле Фондре Адам
(Rhyan Grant1)
75'
Kenjok Athiu
Рохас Марко
 
77'
Anthony Lesiotis
Броксхэм Ли
 
78'
 
Барбарусес Костас
84'
 
Trent Buhagiar
Ле Фондре Адам
85'
Хогланд Тим
 
87'
1:4
Барбарусес Костас
88'
 
Баумйоханн Александер
Брэттан Люк
90'
 
Marco Tilio
Нинкович Милош

Предыдущие игры

Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Сеул 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:0 Чианграй Юнайтед
Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Касима Антлерс 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Мельбурн Виктори 5:0 Бали Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 4:0 Ньюкасл Джетс Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:0 Перт Глори Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед
Сидней Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Сидней 2:2 Чонбук Моторс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Йокогама Маринос 4:0 Сидней
Сидней 1:0 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 5:1 Брисбен Роар Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней Перт Глори 1:3 Сидней Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Сидней 4:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней Сидней 0:2 Брисбен Роар

Последние игры между собой

Мельбурн Виктори: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Сидней: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Эй-Лига Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига Сидней 6:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига
Мельбурн Виктори 2:1 Сидней Эй-Лига Сидней 1:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига Сидней 2:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига Сидней 1:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:3 Сидней Эй-Лига Мельбурн Виктори 0:1 Сидней Эй-Лига Сидней 1:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига Сидней 1:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:2 Сидней Эй-Лига Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Сидней Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:0 Сидней Эй-Лига Сидней 2:4 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:0 Сидней Эй-Лига Сидней 3:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:3 Сидней Эй-Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сидней 18 15 1 2 41 - 15 46
2. Мельбурн Сити 19 10 3 6 33 - 27 33
3. Веллингтон Феникс 18 9 3 6 27 - 22 30
4. Перт Глори 18 8 6 4 33 - 19 30
5. Брисбен Роар 20 8 5 7 23 - 24 29
6. Аделаида Юнайтед 20 9 0 11 34 - 39 27
7. Вестерн Юнайтед 20 8 3 9 34 - 28 27
8. Вестерн Сидней Уондерерс 19 7 3 9 25 - 28 24
9. Мельбурн Виктори 20 5 5 10 24 - 32 20
10. Ньюкасл Джетс 19 4 6 9 21 - 37 18
11. Сентрал Кост Маринерз 19 4 1 14 19 - 43 13
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Нинкович Милош бьет в цель!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Рохас Марко бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marvel Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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