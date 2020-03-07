Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Мельбурн Виктори
1:4
Конец матча
Стадион: Marvel Stadium
Сидней
1:0
5' ГолРохас Марко
1:1
43' ГолНинкович Милош
56' Желтая карточкаРохас Марко
57' Желтая карточкаGiancarlo Gallifuoco
60' Желтая карточкаНэббаут Эндрю
1:2
64' ГолAnthony Caceres
1:3
66' ГолЛе Фондре Адам
78' Желтая карточкаБарбарусес Костас
85' Красная карточкаХогланд Тим
1:4
87' ПенальтиБарбарусес Костас
18
Баша
Мигьен
23
Рохас
Марко
11
Тойвонен
Ола
23
Rhyan
Grant1
16
Joel
King
26
Брэттан
Люк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Баша МигьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Рохас МаркоНападающий
-
11 Тойвонен ОлаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 So Nishikawa
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Carlos Salvachua
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Rhyan Grant1Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Joel KingЗащитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Marco Tilio
-
-
Главный тренер: Steve Corica
Ход матча
5'
1:0
43'
56'
60'
64'
1:2
66'
1:3
85'
87'
Предыдущие игры
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +7 =4 -9Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Сеул 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:0 Чианграй Юнайтед
Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Касима Антлерс 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Мельбурн Виктори 5:0 Бали Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 4:0 Ньюкасл Джетс Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:0 Перт Глори Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед
Сидней Последние 20 матчей: +14 =2 -4Сидней 2:2 Чонбук Моторс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Йокогама Маринос 4:0 Сидней
Сидней 1:0 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 5:1 Брисбен Роар Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней Перт Глори 1:3 Сидней Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Сидней 4:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней Сидней 0:2 Брисбен Роар
Последние игры между собой
Мельбурн Виктори: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Сидней: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Мельбурн Виктори 2:1 Сидней Эй-Лига Сидней 1:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига Сидней 2:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига Сидней 1:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:3 Сидней Эй-Лига Мельбурн Виктори 0:1 Сидней Эй-Лига Сидней 1:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига Сидней 1:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:2 Сидней Эй-Лига Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Сидней Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:0 Сидней Эй-Лига Сидней 2:4 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:0 Сидней Эй-Лига Сидней 3:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:3 Сидней Эй-Лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|18
|15
|1
|2
|41 - 15
|46
|2.
|Мельбурн Сити
|19
|10
|3
|6
|33 - 27
|33
|3.
|Веллингтон Феникс
|18
|9
|3
|6
|27 - 22
|30
|4.
|Перт Глори
|18
|8
|6
|4
|33 - 19
|30
|5.
|Брисбен Роар
|20
|8
|5
|7
|23 - 24
|29
|6.
|Аделаида Юнайтед
|20
|9
|0
|11
|34 - 39
|27
|7.
|Вестерн Юнайтед
|20
|8
|3
|9
|34 - 28
|27
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|19
|7
|3
|9
|25 - 28
|24
|9.
|Мельбурн Виктори
|20
|5
|5
|10
|24 - 32
|20
|10.
|Ньюкасл Джетс
|19
|4
|6
|9
|21 - 37
|18
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|19
|4
|1
|14
|19 - 43
|13