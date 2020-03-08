Австралия: Эй-Лига 2019-2020

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  4. Эй-Лига 2019-2020
Сентрал Кост Маринерз
0:1
Первый тайм: 20'

Стадион:
Веллингтон Феникс
0'
0:1
18' Гол
Какас Либерато
20'
1
Биригитти
Марк
2
Гордон
Зигги
4
Eun-Sun
Kim
15
Kye
Rowles
27
Lewis
Miller
26
Joshua
Nisbet
18
Стенснесс
Джанни
3
Клисби
Джек
7
Джурич
Милан
II
11
Да
Силва
Даниэль
24
Chris
Harold
1
Маринович
Стефан
6
Пейн
Тим
27
Тэйлор
Стивен
3
Luke
DeVere
13
Какас
Либерато
9
Болл
Дэвид
8
Cameron
Devlin
5
Штайнманн
Матти
7
Reno
Piscopo
88
Хупер
Гэри
10
Давила
Улисес
Сентрал Кост Маринерз
Веллингтон Феникс

Ход матча

18'
0:1
Какас Либерато
(Давила Улисес)

Предыдущие игры

Сентрал Кост Маринерз Последние 20 матчей: +4 =1 -15
Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Ньюкасл Джетс 4:3 Сентрал Кост Маринерз
Сентрал Кост Маринерз 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 1:3 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 3:1 Сентрал Кост Маринерз Перт Глори 1:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:2 Аделаида Юнайтед
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс
Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 3:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Страйкерз 2:2 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс

Последние игры между собой

Сентрал Кост Маринерз: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Веллингтон Феникс: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:8 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 3:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Веллингтон Феникс 2:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
Сентрал Кост Маринерз 1:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:4 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Веллингтон Феникс 3:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:3 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 3:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:1 Веллингтон Феникс Кубок ФФА Веллингтон Феникс 3:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:4 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сидней 18 15 1 2 41 - 15 46
2. Мельбурн Сити 19 10 3 6 33 - 27 33
3. Веллингтон Феникс 0:0 19 9 4 6 27 - 22 31
4. Перт Глори 18 8 6 4 33 - 19 30
5. Брисбен Роар 20 8 5 7 23 - 24 29
6. Аделаида Юнайтед 20 9 0 11 34 - 39 27
7. Вестерн Юнайтед 20 8 3 9 34 - 28 27
8. Вестерн Сидней Уондерерс 19 7 3 9 25 - 28 24
9. Мельбурн Виктори 20 5 5 10 24 - 32 20
10. Ньюкасл Джетс 19 4 6 9 21 - 37 18
11. Сентрал Кост Маринерз 0:0 20 4 2 14 19 - 43 14
  • Первый тайм
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Какас Либерато бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Central Coast Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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