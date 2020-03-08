Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Сентрал Кост Маринерз
0:1
Первый тайм: 20'
Стадион: Сентрал Коаст
Веллингтон Феникс
0:1
18' ГолКакас Либерато
15
Kye
Rowles
27
Lewis
Miller
24
Chris
Harold
6
Пейн
Тим
88
Хупер
Гэри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Kye RowlesЗащитник
-
27 Lewis MillerЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Chris HaroldНападающий
- Запасные игроки
-
12 Adam PearceВратарь
- Полузащитник
-
10 Оар ТомасНападающий
-
19 Саймон МэттНападающий
-
29 Jair I
-
-
-
Главный тренер: Alen Stajcic
- Основной состав
- Вратарь
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Хупер ГэриНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Сэил ОливерВратарь
- Защитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Sam Sutton
-
Главный тренер: Ufuk Talay
Ход матча
18'
0:1
Предыдущие игры
Сентрал Кост Маринерз Последние 20 матчей: +4 =1 -15Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Ньюкасл Джетс 4:3 Сентрал Кост Маринерз
Сентрал Кост Маринерз 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 1:3 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 3:1 Сентрал Кост Маринерз Перт Глори 1:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:2 Аделаида Юнайтед
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +9 =3 -8Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс
Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 3:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Страйкерз 2:2 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс
Последние игры между собой
Сентрал Кост Маринерз: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Веллингтон Феникс: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Сентрал Кост Маринерз 1:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:4 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Веллингтон Феникс 3:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:3 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 3:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:1 Веллингтон Феникс Кубок ФФА Веллингтон Феникс 3:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:4 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|18
|15
|1
|2
|41 - 15
|46
|2.
|Мельбурн Сити
|19
|10
|3
|6
|33 - 27
|33
|3.
|Веллингтон Феникс
|0:0
|19
|9
|4
|6
|27 - 22
|31
|4.
|Перт Глори
|18
|8
|6
|4
|33 - 19
|30
|5.
|Брисбен Роар
|20
|8
|5
|7
|23 - 24
|29
|6.
|Аделаида Юнайтед
|20
|9
|0
|11
|34 - 39
|27
|7.
|Вестерн Юнайтед
|20
|8
|3
|9
|34 - 28
|27
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|19
|7
|3
|9
|25 - 28
|24
|9.
|Мельбурн Виктори
|20
|5
|5
|10
|24 - 32
|20
|10.
|Ньюкасл Джетс
|19
|4
|6
|9
|21 - 37
|18
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|0:0
|20
|4
|2
|14
|19 - 43
|14