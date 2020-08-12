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Перт Глори
0:2
Конец матча

Стадион:
Вестерн Юнайтед
0'
0:1
27' Гол
Бериша Бесарт
0:2
52' Пенальти
Бериша Бесарт
55' Желтая карточка
Попович Габриэль
73' Желтая карточка
Пэйн Коннор
90' Желтая карточка
Ускок Томислав
90'+4
33
Редди
Лиэм
5
Франьич
Иван
3
Тратт
Джейкоб
16
Мрчела
Томислав
21
Элрич
Тарек
23
Ингем
Дэйн
27
Хуанде
Хуан
29
Попович
Кристиан
88
Килкенни
Нил
28
Попович
Габриэль
9
Форнароли
Бруно
1
Курто
Филип
6
Имаи
Томоки
4
Дюрэнт
Эндрю
2
Калвер
Аарон
19
Рисдон
Джош
23
Диаманти
Алессандро
22
Ускок
Томислав
10
Луштица
Стивен
11
Пэйн
Коннор
18
Бериша
Бесарт
14
Берджесс
Макс
Перт Глори
Вестерн Юнайтед

Ход матча

27'
0:1
Бериша Бесарт
52'
0:2
Бериша Бесарт
55'
Попович Габриэль
 
61'
 
Пирьес Дилан
Рисдон Джош
65'
Бриммер Джейк
Килкенни Нил
 
65'
Чианесе Джоэль
Попович Габриэль
 
65'
Мередит Джеймс
Франьич Иван
 
73'
 
Пэйн Коннор
82'
Армиенто Карло
Попович Кристиан
 
82'
Лиа Винс
Хуанде Хуан
 
87'
 
Стамателопулос Апостолос
Бериша Бесарт
90'
 
Ускок Томислав
90'
 
Patrick Antelmi
Диаманти Алессандро
90'
 
Паскуали Себастьян
Ускок Томислав

Бомбардиры внутри турнира

Перт Глори
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форнароли Бруно 13 0.5
2. Кастро Диего 4 0.15
3. Чианесе Джоэль 4 0.15
4. Килкенни Нил 3 (3) 0.12
5. Д'Агостино Николас 3 0.12
6. Оикономидис Кристофер 3 0.12
7. Франьич Иван 2 0.08
8. Мрчела Томислав 2 0.08
9. Ингем Дэйн 2 0.08
10. Попович Кристиан 2 0.08
11. Мередит Джеймс 1 0.04
12. Вютрих Грегори 1 0.04
13. Грант Александр 1 0.04
14. Хуанде Хуан 1 (1) 0.04
15. Бриммер Джейк 0 0
16. Ким Су Бом 0 0
Вестерн Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Бесарт 17 (3) 0.71
2. Диаманти Алессандро 7 (2) 0.29
3. Берджесс Макс 6 0.25
4. Пэйн Коннор 2 0.08
5. Коне Панайотис 2 0.08
6. Дюрэнт Эндрю 2 0.08
7. Рисдон Джош 1 0.04
8. Макдональд Скотт 1 0.04
9. Калвер Аарон 1 0.04
10. Аппиа Квабена 1 0.04
11. Ускок Томислав 1 0.04
12. Гюлюм Эрсан 0 0
13. Скотадис Джерри 0 0

Карточки

Перт Глори
# Игрок      
1. Грант Александр 6 1
2. Хуанде Хуан 5 0
3. Форнароли Бруно 4 0
4. Килкенни Нил 3 0
5. Вютрих Грегори 3 0
6. Мрчела Томислав 3 0
7. Бриммер Джейк 3 0
8. Кастро Диего 2 0
9. Элрич Тарек 2 0
10. Мередит Джеймс 2 0
11. Франьич Иван 2 0
12. Попович Кристиан 2 0
13. Лиа Винс 1 0
14. Джулбич Дино 1 0
15. Чианесе Джоэль 1 0
16. Оикономидис Кристофер 1 0
17. Ким Су Бом 1 0
18. Д'Агостино Николас 1 0
19. Тратт Джейкоб 1 0
20. Уилсон Брэндон 1 0
21. Попович Габриэль 1 0
Вестерн Юнайтед
# Игрок      
1. Пэйн Коннор 6 0
2. Скотадис Джерри 6 0
3. Дюрэнт Эндрю 5 0
4. Рисдон Джош 5 0
5. Диаманти Алессандро 4 0
6. Ертец Дарио 4 0
7. Гюлюм Эрсан 3 0
8. Коне Панайотис 3 0
9. Макдональд Скотт 2 0
10. Луштица Стивен 2 0
11. Калвер Аарон 2 0
12. Ускок Томислав 2 0
13. Диллон Оскар 2 0
14. Бериша Бесарт 1 0
15. Хэмилл Брендан 1 0
16. Курто Филип 1 0
17. Имаи Томоки 1 0
18. Аспропотамитис Джонатан 1 0
19. Аппиа Квабена 1 0
20. Стамателопулос Апостолос 1 0
21. Юл Валентино 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Перт Глори 7.5% (3) 10% (4) 32.5% (13) 15% (6) 20% (8) 15% (6)
 Вестерн Юнайтед 14.63% (6) 21.95% (9) 19.51% (8) 21.95% (9) 7.32% (3) 14.63% (6)

Предыдущие игры

Перт Глори Последние 20 матчей: + = -
Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс
Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 0:0 Перт Глори Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Токио 1:0 Перт Глори Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори Перт Глори 6:2 Ньюкасл Джетс Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 0:3 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:0 Перт Глори
Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Вестерн Юнайтед 5:3 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед
Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед

Последние игры между собой

Перт Глори: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Вестерн Юнайтед: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Вестерн Юнайтед 1:1 Перт Глори A-Лига
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Бериша Бесарт бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bankwest Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Где смотреть матч Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед онлайн

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