Перт Глори
0:2
Конец матча
Стадион: Bankwest Stadium
Вестерн Юнайтед
0:1
27' ГолБериша Бесарт
0:2
52' ПенальтиБериша Бесарт
55' Желтая карточкаПопович Габриэль
73' Желтая карточкаПэйн Коннор
90' Желтая карточкаУскок Томислав
33
Редди
Лиэм
21
Элрич
Тарек
23
Ингем
Дэйн
27
Хуанде
Хуан
88
Килкенни
Нил
19
Рисдон
Джош
11
Пэйн
Коннор
- Основной состав
-
33 Редди ЛиэмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Элрич ТарекЗащитник
-
23 Ингем ДэйнЗащитник
-
27 Хуанде ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Лиа ВинсПолузащитник
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Рисдон ДжошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пэйн КоннорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Скотт РайанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Mark Rudan
Ход матча
27'
0:1
52'
0:2
55'
73'
82'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форнароли Бруно
|13
|0.5
|2.
|Кастро Диего
|4
|0.15
|3.
|Чианесе Джоэль
|4
|0.15
|4.
|Килкенни Нил
|3 (3)
|0.12
|5.
|Д'Агостино Николас
|3
|0.12
|6.
|Оикономидис Кристофер
|3
|0.12
|7.
|Франьич Иван
|2
|0.08
|8.
|Мрчела Томислав
|2
|0.08
|9.
|Ингем Дэйн
|2
|0.08
|10.
|Попович Кристиан
|2
|0.08
|11.
|Мередит Джеймс
|1
|0.04
|12.
|Вютрих Грегори
|1
|0.04
|13.
|Грант Александр
|1
|0.04
|14.
|Хуанде Хуан
|1 (1)
|0.04
|15.
|Бриммер Джейк
|0
|0
|16.
|Ким Су Бом
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Бесарт
|17 (3)
|0.71
|2.
|Диаманти Алессандро
|7 (2)
|0.29
|3.
|Берджесс Макс
|6
|0.25
|4.
|Пэйн Коннор
|2
|0.08
|5.
|Коне Панайотис
|2
|0.08
|6.
|Дюрэнт Эндрю
|2
|0.08
|7.
|Рисдон Джош
|1
|0.04
|8.
|Макдональд Скотт
|1
|0.04
|9.
|Калвер Аарон
|1
|0.04
|10.
|Аппиа Квабена
|1
|0.04
|11.
|Ускок Томислав
|1
|0.04
|12.
|Гюлюм Эрсан
|0
|0
|13.
|Скотадис Джерри
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Грант Александр
|6
|1
|2.
|Хуанде Хуан
|5
|0
|3.
|Форнароли Бруно
|4
|0
|4.
|Килкенни Нил
|3
|0
|5.
|Вютрих Грегори
|3
|0
|6.
|Мрчела Томислав
|3
|0
|7.
|Бриммер Джейк
|3
|0
|8.
|Кастро Диего
|2
|0
|9.
|Элрич Тарек
|2
|0
|10.
|Мередит Джеймс
|2
|0
|11.
|Франьич Иван
|2
|0
|12.
|Попович Кристиан
|2
|0
|13.
|Лиа Винс
|1
|0
|14.
|Джулбич Дино
|1
|0
|15.
|Чианесе Джоэль
|1
|0
|16.
|Оикономидис Кристофер
|1
|0
|17.
|Ким Су Бом
|1
|0
|18.
|Д'Агостино Николас
|1
|0
|19.
|Тратт Джейкоб
|1
|0
|20.
|Уилсон Брэндон
|1
|0
|21.
|Попович Габриэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пэйн Коннор
|6
|0
|2.
|Скотадис Джерри
|6
|0
|3.
|Дюрэнт Эндрю
|5
|0
|4.
|Рисдон Джош
|5
|0
|5.
|Диаманти Алессандро
|4
|0
|6.
|Ертец Дарио
|4
|0
|7.
|Гюлюм Эрсан
|3
|0
|8.
|Коне Панайотис
|3
|0
|9.
|Макдональд Скотт
|2
|0
|10.
|Луштица Стивен
|2
|0
|11.
|Калвер Аарон
|2
|0
|12.
|Ускок Томислав
|2
|0
|13.
|Диллон Оскар
|2
|0
|14.
|Бериша Бесарт
|1
|0
|15.
|Хэмилл Брендан
|1
|0
|16.
|Курто Филип
|1
|0
|17.
|Имаи Томоки
|1
|0
|18.
|Аспропотамитис Джонатан
|1
|0
|19.
|Аппиа Квабена
|1
|0
|20.
|Стамателопулос Апостолос
|1
|0
|21.
|Юл Валентино
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Перт Глори
|7.5% (3)
|10% (4)
|32.5% (13)
|15% (6)
|20% (8)
|15% (6)
|Вестерн Юнайтед
|14.63% (6)
|21.95% (9)
|19.51% (8)
|21.95% (9)
|7.32% (3)
|14.63% (6)
Предыдущие игры
Перт Глори Последние 20 матчей: + = -Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс
Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 0:0 Перт Глори Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Токио 1:0 Перт Глори Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори Перт Глори 6:2 Ньюкасл Джетс Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 0:3 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:0 Перт Глори
Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Вестерн Юнайтед 5:3 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед
Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед
Последние игры между собой
Перт Глори: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Вестерн Юнайтед: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|48 - 23
|53
|2.
|Мельбурн Сити
|Заявка
|25
|13
|5
|7
|46 - 36
|44
|3.
|Веллингтон Феникс
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|38 - 30
|41
|4.
|Брисбен Роар
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|29 - 28
|40
|5.
|Перт Глори
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|43 - 36
|37
|6.
|Вестерн Юнайтед
|Заявка
|24
|11
|3
|10
|43 - 33
|36
|7.
|Аделаида Юнайтед
|Заявка
|26
|11
|3
|12
|44 - 49
|36
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1:0 Заявка
|26
|9
|6
|11
|34 - 39
|33
|9.
|Ньюкасл Джетс
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|29 - 40
|31
|10.
|Мельбурн Виктори
|0:1 Заявка
|26
|6
|5
|15
|32 - 43
|23
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|Заявка
|26
|5
|3
|18
|26 - 55
|18