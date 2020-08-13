Ньюкасл Джетс
0:0
Первый тайм: 14'
Стадион: Jubilee Oval (Sydney)
Веллингтон Феникс
9' Желтая карточка_DeVere L.
40
Джеймс
Ноа
29
О'тул
Коннор
- Основной состав
-
40 Джеймс НоаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 О'тул КоннорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Робинсон Карл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Скотт УолтерЗащитник
- Защитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Уэйн БенНападающий
- Нападающий
-
30 Zac Jones2
-
Главный тренер: Ufuk Talay
Ход матча
9'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Петратос Димитри
|5 (1)
|0.2
|2.
|Миллар Мэттью
|4
|0.16
|3.
|О'Донован Рой
|4
|0.16
|4.
|Угаркович Стивен
|4
|0.16
|5.
|Топор-Стэнли Николай
|3
|0.12
|6.
|Арройо Абдиэль
|2
|0.08
|7.
|Тергейт Ангус
|2
|0.08
|8.
|Фитцджеральд Николас
|2
|0.08
|9.
|Хоффман Джейсон
|1
|0.04
|10.
|Петратос Коста
|1
|0.04
|11.
|Ибини-Исэи Берни
|0
|0
|12.
|Богард Найджел
|0
|0
|13.
|Бернс Бобби
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Давила Улисес
|13 (5)
|0.52
|2.
|Хупер Гэри
|8
|0.32
|3.
|Болл Дэвид
|5
|0.2
|4.
|Сотирио Джошуа
|4
|0.16
|5.
|Какас Либерато
|3
|0.12
|6.
|Пископо Рено
|2 (1)
|0.08
|7.
|Маккоуотт Каллум
|1
|0.04
|8.
|Тэйлор Стивен
|1
|0.04
|9.
|Уэйн Бен
|1
|0.04
|10.
|Пейн Тим
|0
|0
|11.
|Руфер Алекс
|0
|0
|12.
|Маринович Стефан
|0
|0
|13.
|Девлин Кэмерон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Богард Найджел
|7
|0
|2.
|Топор-Стэнли Николай
|5
|0
|3.
|Тергейт Ангус
|5
|0
|4.
|Угаркович Стивен
|4
|0
|5.
|Бернс Бобби
|4
|0
|6.
|Хоффман Джейсон
|2
|0
|7.
|Кантаровски Бен
|2
|0
|8.
|Петратос Димитри
|2
|0
|9.
|Ридентон Мэттью
|2
|0
|10.
|Джексон Лаклан
|2
|0
|11.
|Ледли Джо
|1
|0
|12.
|Фитцджеральд Николас
|1
|0
|13.
|Миллар Мэттью
|1
|0
|14.
|Петратос Коста
|1
|0
|15.
|Лэнглойс Патрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Штайнманн Матти
|9
|0
|2.
|Какас Либерато
|4
|1
|3.
|Девлин Кэмерон
|5
|0
|4.
|Тэйлор Стивен
|4
|0
|5.
|Руфер Алекс
|4
|0
|6.
|Сотирио Джошуа
|4
|0
|7.
|Пископо Рено
|4
|0
|8.
|Пейн Тим
|2
|1
|9.
|Де Вере Люк
|3
|0
|10.
|Болл Дэвид
|3
|0
|11.
|Давила Улисес
|2
|0
|12.
|Фентон Луис
|2
|0
|13.
|Маринович Стефан
|2
|0
|14.
|Хупер Гэри
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ньюкасл Джетс
|11.11% (3)
|18.52% (5)
|22.22% (6)
|25.93% (7)
|11.11% (3)
|11.11% (3)
|Веллингтон Феникс
|14.29% (5)
|20% (7)
|8.57% (3)
|20% (7)
|20% (7)
|17.14% (6)
Предыдущие игры
Ньюкасл Джетс Последние 20 матчей: + = -Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 0:0 Ньюкасл Джетс Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити
Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 4:3 Сентрал Кост Маринерз Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Мельбурн Виктори 4:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар Перт Глори 6:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 0:4 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: + = -Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс
Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Брисбен Роар
Последние игры между собой
Ньюкасл Джетс: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Веллингтон Феникс: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 2:3 Веллингтон Феникс A-Лига Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 5:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 2:2 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 2:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 3:2 Веллингтон Феникс A-Лига Ньюкасл Джетс 3:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Веллингтон Феникс 2:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:3 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 5:0 Веллингтон Феникс A-Лига Ньюкасл Джетс 2:3 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 0:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|48 - 23
|53
|2.
|Мельбурн Сити
|Заявка
|25
|13
|5
|7
|46 - 36
|44
|3.
|Веллингтон Феникс
|0:0 Заявка
|26
|12
|6
|8
|38 - 30
|42
|4.
|Брисбен Роар
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|29 - 28
|40
|5.
|Перт Глори
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|43 - 36
|37
|6.
|Вестерн Юнайтед
|Заявка
|24
|11
|3
|10
|43 - 33
|36
|7.
|Аделаида Юнайтед
|Заявка
|26
|11
|3
|12
|44 - 49
|36
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|35 - 40
|33
|9.
|Ньюкасл Джетс
|0:0 Заявка
|26
|8
|8
|10
|29 - 40
|32
|10.
|Мельбурн Виктори
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|33 - 44
|23
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|Заявка
|26
|5
|3
|18
|26 - 55
|18