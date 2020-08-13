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Ньюкасл Джетс
3:0
Конец матча

Стадион:
Веллингтон Феникс
0'
9' Желтая карточка
Де Вере Люк
22' Желтая карточка
Богард Найджел
42' Желтая карточка
Топор-Стэнли Николай
1:0
45' Гол
Фитцджеральд Николас
57' Желтая карточка
Кутрумбис Джон
2:0
76' Гол
Ибини-Исэи Берни
3:0
79' Гол
Хоффман Джейсон
90'+4
40
Джеймс
Ноа
3
Хоффман
Джейсон
18
Кутрумбис
Джон
4
Богард
Найджел
44
Топор-Стэнли
Николай
29
О'тул
Коннор
11
Фитцджеральд
Николас
6
Угаркович
Стивен
32
Тергейт
Ангус
10
Петратос
Димитри
9
Арройо
Абдиэль
1
Маринович
Стефан
17
Эллиот
Каллан
27
Тэйлор
Стивен
3
Де
Вере
Люк
13
Какас
Либерато
21
Маккоуотт
Каллум
8
Девлин
Кэмерон
5
Штайнманн
Матти
7
Пископо
Рено
9
Болл
Дэвид
10
Давила
Улисес
Ньюкасл Джетс
Веллингтон Феникс

Ход матча

9'
 
Де Вере Люк
22'
Богард Найджел
 
42'
Топор-Стэнли Николай
 
45'
Фитцджеральд Николас
(Тергейт Ангус)
1:0
46'
 
Руфер Алекс
Штайнманн Матти
57'
Кутрумбис Джон
 
67'
О'Донован Рой
Арройо Абдиэль
 
67'
Ибини-Исэи Берни
Фитцджеральд Николас
 
67'
 
Сотирио Джошуа
Давила Улисес
76'
Ибини-Исэи Берни
(Кутрумбис Джон)
2:0
79'
Хоффман Джейсон
(Петратос Димитри)
3:0
80'
Петратос Коста
Петратос Димитри
 
81'
 
Скотт Уолтер
Эллиот Каллан
85'
 
Уэйн Бен
Болл Дэвид
86'
Lucas Mauragis
О'тул Коннор
 
86'
Кантаровски Бен
Тергейт Ангус
 

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл Джетс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Петратос Димитри 5 (1) 0.19
2. Миллар Мэттью 4 0.15
3. О'Донован Рой 4 0.15
4. Угаркович Стивен 4 0.15
5. Топор-Стэнли Николай 3 0.12
6. Фитцджеральд Николас 3 0.12
7. Арройо Абдиэль 2 0.08
8. Тергейт Ангус 2 0.08
9. Хоффман Джейсон 2 0.08
10. Ибини-Исэи Берни 1 0.04
11. Петратос Коста 1 0.04
12. Богард Найджел 0 0
13. Бернс Бобби 0 0
14. Кутрумбис Джон 0 0
Веллингтон Феникс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Давила Улисес 13 (5) 0.5
2. Хупер Гэри 8 0.31
3. Болл Дэвид 5 0.19
4. Сотирио Джошуа 4 0.15
5. Какас Либерато 3 0.12
6. Пископо Рено 2 (1) 0.08
7. Маккоуотт Каллум 1 0.04
8. Тэйлор Стивен 1 0.04
9. Уэйн Бен 1 0.04
10. Пейн Тим 0 0
11. Руфер Алекс 0 0
12. Маринович Стефан 0 0
13. Девлин Кэмерон 0 0

Карточки

Ньюкасл Джетс
# Игрок      
1. Богард Найджел 8 0
2. Топор-Стэнли Николай 6 0
3. Тергейт Ангус 5 0
4. Угаркович Стивен 4 0
5. Бернс Бобби 4 0
6. Хоффман Джейсон 2 0
7. Кантаровски Бен 2 0
8. Петратос Димитри 2 0
9. Ридентон Мэттью 2 0
10. Джексон Лаклан 2 0
11. Ледли Джо 1 0
12. Фитцджеральд Николас 1 0
13. Миллар Мэттью 1 0
14. Петратос Коста 1 0
15. Лэнглойс Патрик 1 0
16. Кутрумбис Джон 1 0
Веллингтон Феникс
# Игрок      
1. Штайнманн Матти 9 0
2. Какас Либерато 4 1
3. Девлин Кэмерон 5 0
4. Тэйлор Стивен 4 0
5. Де Вере Люк 4 0
6. Руфер Алекс 4 0
7. Сотирио Джошуа 4 0
8. Пископо Рено 4 0
9. Пейн Тим 2 1
10. Болл Дэвид 3 0
11. Давила Улисес 2 0
12. Фентон Луис 2 0
13. Маринович Стефан 2 0
14. Хупер Гэри 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ньюкасл Джетс 10% (3) 16.67% (5) 23.33% (7) 23.33% (7) 10% (3) 16.67% (5)
 Веллингтон Феникс 14.29% (5) 20% (7) 8.57% (3) 20% (7) 20% (7) 17.14% (6)

Предыдущие игры

Ньюкасл Джетс Последние 20 матчей: + = -
Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 0:0 Ньюкасл Джетс Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити
Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 4:3 Сентрал Кост Маринерз Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Мельбурн Виктори 4:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар Перт Глори 6:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 0:4 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: + = -
Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс
Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Брисбен Роар

Последние игры между собой

Ньюкасл Джетс: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Веллингтон Феникс: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс A-Лига
Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 2:3 Веллингтон Феникс A-Лига Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 5:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 2:2 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 2:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 3:2 Веллингтон Феникс A-Лига Ньюкасл Джетс 3:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Веллингтон Феникс 2:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:3 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 5:0 Веллингтон Феникс A-Лига Ньюкасл Джетс 2:3 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 0:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс A-Лига
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