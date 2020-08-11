Мельбурн Сити
0:0
Первый тайм: 20'
Стадион: ANZ Stadium Sydney
Аделаида Юнайтед
4' Желтая карточка_Brillante J.
22
Гуд
Кёртис
19
Уэлс
Лаклан
20
Луна
Адриан
11
Нун
Крэйг
20
Иззо
Пол
23
Элси
Джордан
18
Брук
Лаклан
26
Халлоран
Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
-
19 Уэлс ЛакланЗащитник
- Полузащитник
-
20 Луна АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Нун КрэйгНападающий
- Запасные игроки
-
46 Госи ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Наджар МудиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Момберт Эрик
- Основной состав
-
20 Иззо ПолВратарь
- Защитник
-
23 Элси ДжорданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Брук ЛакланНападающий
- Нападающий
-
26 Халлоран БенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
36 Смит НоаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Carl Vaert
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макларен Джейми
|19 (3)
|0.76
|2.
|Нун Крэйг
|5 (1)
|0.2
|3.
|Луна Адриан
|4
|0.16
|4.
|Беренгер Флорен
|3
|0.12
|5.
|Сусаета Маркель
|2
|0.08
|6.
|Меткалф Коннор
|2
|0.08
|7.
|Гриффитс Ростин
|2
|0.08
|8.
|Кабрера Хавьер
|1
|0.04
|9.
|Бриллант Джошуа
|1
|0.04
|10.
|Гуд Кёртис
|1
|0.04
|11.
|Геллоуэй Скотт
|1
|0.04
|12.
|Делбридж Харрисон
|1
|0.04
|13.
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0.04
|14.
|Джеймисон Скотт
|0
|0
|15.
|Генро Денис
|0
|0
|16.
|Уэлс Лаклан
|0
|0
|17.
|Виндбихлер Рихард
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макгри Райли
|10 (1)
|0.38
|2.
|Халлоран Бен
|8
|0.31
|3.
|Упсет Кристиан
|5
|0.19
|4.
|Милеуснич Никола
|5
|0.19
|5.
|Блэквуд Джордж
|4 (1)
|0.15
|6.
|Туре Альхассан
|2
|0.08
|7.
|Троизи Джеймс
|1
|0.04
|8.
|Констандопулос Натан
|1
|0.04
|9.
|Брук Лаклан
|1
|0.04
|10.
|Элси Джордан
|1
|0.04
|11.
|Michael Jakobsen II
|1
|0.04
|12.
|Туре Мохамед II
|1
|0.04
|13.
|Нийонгабире Пасифик
|1
|0.04
|14.
|Мария Михаэль
|0
|0
|15.
|Michael Marrone
|0
|0
|16.
|Китто Райан
|0
|0
|17.
|Ryan Strain1
|0
|0
|18.
|Taras Gomulka
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джеймисон Скотт
|9
|0
|2.
|Делбридж Харрисон
|3
|3
|3.
|Гриффитс Ростин
|5
|0
|4.
|Луна Адриан
|5
|0
|5.
|Нун Крэйг
|4
|0
|6.
|Аткинсон Натаниэль
|4
|0
|7.
|Беренгер Флорен
|3
|0
|8.
|Гуд Кёртис
|3
|0
|9.
|Геллоуэй Скотт
|3
|0
|10.
|Генро Денис
|3
|0
|11.
|Бузанис Дин
|2
|0
|12.
|Виндбихлер Рихард
|2
|0
|13.
|Бриллант Джошуа
|2
|0
|14.
|Меткалф Коннор
|2
|0
|15.
|Кабрера Хавьер
|1
|0
|16.
|Гловер Том
|1
|0
|17.
|Уэлс Лаклан
|1
|0
|18.
|Наджар Муди
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Michael Jakobsen II
|5
|0
|2.
|Ryan Strain1
|5
|0
|3.
|Халлоран Бен
|4
|0
|4.
|Д`Арриго Луис
|4
|0
|5.
|Элси Джордан
|3
|0
|6.
|Макгри Райли
|3
|0
|7.
|Michael Marrone
|2
|0
|8.
|Мария Михаэль
|2
|0
|9.
|Блэквуд Джордж
|2
|0
|10.
|Стрейн Райан
|0
|1
|11.
|Троизи Джеймс
|1
|0
|12.
|Боланд Мирко
|1
|0
|13.
|Иззо Пол
|1
|0
|14.
|Китто Райан
|1
|0
|15.
|Констандопулос Натан
|1
|0
|16.
|Туре Мохамед
|1
|0
|17.
|Туре Мохамед II
|1
|0
|18.
|Упсет Кристиан
|1
|0
|19.
|Туре Альхассан
|1
|0
|20.
|Taras Gomulka
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мельбурн Сити
|16.67% (7)
|26.19% (11)
|14.29% (6)
|21.43% (9)
|16.67% (7)
|4.76% (2)
|Аделаида Юнайтед
|17.5% (7)
|22.5% (9)
|22.5% (9)
|15% (6)
|10% (4)
|12.5% (5)
Предыдущие игры
Мельбурн Сити Последние 20 матчей: + = -Мельбурн Сити 2:0 Сидней Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс
Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед Сидней 2:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 0:4 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:3 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Мельбурн Сити Брисбен Роар 4:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:1 Сентрал Кост Маринерз
Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Аделаида Юнайтед
Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори
Последние игры между собой
Мельбурн Сити: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Аделаида Юнайтед: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Мельбурн Сити 1:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити A-Лига Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 5:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 1:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 2:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 0:2 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 0:1 Мельбурн Сити A-Лига Аделаида Юнайтед 2:4 Мельбурн Сити A-Лига Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 3:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Мельбурн Сити 3:1 Аделаида Юнайтед A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|48 - 23
|53
|2.
|Мельбурн Сити
|0:0 Заявка
|25
|13
|5
|7
|44 - 34
|44
|3.
|Веллингтон Феникс
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|38 - 30
|41
|4.
|Брисбен Роар
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|29 - 28
|40
|5.
|Перт Глори
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|43 - 34
|37
|6.
|Аделаида Юнайтед
|0:0 Заявка
|26
|11
|3
|12
|42 - 47
|36
|7.
|Вестерн Юнайтед
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|41 - 33
|33
|8.
|Ньюкасл Джетс
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|29 - 40
|31
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|33 - 39
|30
|10.
|Мельбурн Виктори
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|32 - 42
|23
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|Заявка
|26
|5
|3
|18
|26 - 55
|18