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Мельбурн Сити
0:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Аделаида Юнайтед
0'
4' Желтая карточка
_Brillante J.
20'
1
Гловер
Том
13
Аткинсон
Натаниэль
40
Виндбихлер
Рихард
4
Делбридж
Харрисон
22
Гуд
Кёртис
19
Уэлс
Лаклан
6
Бриллант
Джошуа
20
Луна
Адриан
10
Беренгер
Флорен
9
Макларен
Джейми
11
Нун
Крэйг
20
Иззо
Пол
4
Ryan
Strain1
23
Элси
Джордан
22
Michael
Jakobsen
II
7
Китто
Райан
6
Маук
Стефан
42
Taras
Gomulka
8
Макгри
Райли
18
Брук
Лаклан
11
Упсет
Кристиан
26
Халлоран
Бен
Мельбурн Сити
Аделаида Юнайтед

Ход матча

4'
_Brillante J.
 

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макларен Джейми 19 (3) 0.76
2. Нун Крэйг 5 (1) 0.2
3. Луна Адриан 4 0.16
4. Беренгер Флорен 3 0.12
5. Сусаета Маркель 2 0.08
6. Меткалф Коннор 2 0.08
7. Гриффитс Ростин 2 0.08
8. Кабрера Хавьер 1 0.04
9. Бриллант Джошуа 1 0.04
10. Гуд Кёртис 1 0.04
11. Геллоуэй Скотт 1 0.04
12. Делбридж Харрисон 1 0.04
13. Аткинсон Натаниэль 1 0.04
14. Джеймисон Скотт 0 0
15. Генро Денис 0 0
16. Уэлс Лаклан 0 0
17. Виндбихлер Рихард 0 0
Аделаида Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макгри Райли 10 (1) 0.38
2. Халлоран Бен 8 0.31
3. Упсет Кристиан 5 0.19
4. Милеуснич Никола 5 0.19
5. Блэквуд Джордж 4 (1) 0.15
6. Туре Альхассан 2 0.08
7. Троизи Джеймс 1 0.04
8. Констандопулос Натан 1 0.04
9. Брук Лаклан 1 0.04
10. Элси Джордан 1 0.04
11. Michael Jakobsen II 1 0.04
12. Туре Мохамед II 1 0.04
13. Нийонгабире Пасифик 1 0.04
14. Мария Михаэль 0 0
15. Michael Marrone 0 0
16. Китто Райан 0 0
17. Ryan Strain1 0 0
18. Taras Gomulka 0 0

Карточки

Мельбурн Сити
# Игрок      
1. Джеймисон Скотт 9 0
2. Делбридж Харрисон 3 3
3. Гриффитс Ростин 5 0
4. Луна Адриан 5 0
5. Нун Крэйг 4 0
6. Аткинсон Натаниэль 4 0
7. Беренгер Флорен 3 0
8. Гуд Кёртис 3 0
9. Геллоуэй Скотт 3 0
10. Генро Денис 3 0
11. Бузанис Дин 2 0
12. Виндбихлер Рихард 2 0
13. Бриллант Джошуа 2 0
14. Меткалф Коннор 2 0
15. Кабрера Хавьер 1 0
16. Гловер Том 1 0
17. Уэлс Лаклан 1 0
18. Наджар Муди 1 0
Аделаида Юнайтед
# Игрок      
1. Michael Jakobsen II 5 0
2. Ryan Strain1 5 0
3. Халлоран Бен 4 0
4. Д`Арриго Луис 4 0
5. Элси Джордан 3 0
6. Макгри Райли 3 0
7. Michael Marrone 2 0
8. Мария Михаэль 2 0
9. Блэквуд Джордж 2 0
10. Стрейн Райан 0 1
11. Троизи Джеймс 1 0
12. Боланд Мирко 1 0
13. Иззо Пол 1 0
14. Китто Райан 1 0
15. Констандопулос Натан 1 0
16. Туре Мохамед 1 0
17. Туре Мохамед II 1 0
18. Упсет Кристиан 1 0
19. Туре Альхассан 1 0
20. Taras Gomulka 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мельбурн Сити 16.67% (7) 26.19% (11) 14.29% (6) 21.43% (9) 16.67% (7) 4.76% (2)
 Аделаида Юнайтед 17.5% (7) 22.5% (9) 22.5% (9) 15% (6) 10% (4) 12.5% (5)

Предыдущие игры

Мельбурн Сити Последние 20 матчей: + = -
Мельбурн Сити 2:0 Сидней Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс
Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед Сидней 2:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 0:4 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:3 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Мельбурн Сити Брисбен Роар 4:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:1 Сентрал Кост Маринерз
Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Аделаида Юнайтед
Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори

Последние игры между собой

Мельбурн Сити: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Аделаида Юнайтед: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити A-Лига Аделаида Юнайтед 4:0 Мельбурн Сити Кубок ФФА Мельбурн Сити 2:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити A-Лига
Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Мельбурн Сити 1:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити A-Лига Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 5:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 1:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 2:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 0:2 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 0:1 Мельбурн Сити A-Лига Аделаида Юнайтед 2:4 Мельбурн Сити A-Лига Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 3:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Мельбурн Сити 3:1 Аделаида Юнайтед A-Лига
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    4'
    Бриллант Джошуа получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ANZ Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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