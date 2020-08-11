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Мельбурн Сити
2:2
Конец матча

Стадион:
Аделаида Юнайтед
0'
3' Желтая карточка
Бриллант Джошуа
32' Желтая карточка
Делбридж Харрисон
1:0
34' Гол
Луна Адриан
2:0
40' Гол
Макларен Джейми
66' Желтая карточка
Виндбихлер Рихард
67' Красная карточка
Нун Крэйг
2:1
77' Пенальти
Упсет Кристиан
84' Желтая карточка
Геллоуэй Скотт
90' Желтая карточка
Беренгер Флорен
2:2
90' Гол
Халлоран Бен
90' Желтая карточка
Макларен Джейми
90' Желтая карточка
Taras Gomulka
90'+7
1
Гловер
Том
13
Аткинсон
Натаниэль
40
Виндбихлер
Рихард
4
Делбридж
Харрисон
22
Гуд
Кёртис
19
Уэлс
Лаклан
6
Бриллант
Джошуа
20
Луна
Адриан
10
Беренгер
Флорен
9
Макларен
Джейми
11
Нун
Крэйг
20
Иззо
Пол
4
Ryan
Strain1
23
Элси
Джордан
22
Michael
Jakobsen
II
7
Китто
Райан
6
Маук
Стефан
42
Taras
Gomulka
8
Макгри
Райли
18
Брук
Лаклан
11
Упсет
Кристиан
26
Халлоран
Бен
Мельбурн Сити
Аделаида Юнайтед

Ход матча

3'
Бриллант Джошуа
 
32'
Делбридж Харрисон
 
34'
Луна Адриан
(Нун Крэйг)
1:0
40'
Макларен Джейми
2:0
57'
 
Туре Альхассан
Брук Лаклан
66'
Виндбихлер Рихард
 
67'
Нун Крэйг
 
71'
Геллоуэй Скотт
Уэлс Лаклан
 
75'
 
Нийонгабире Пасифик
Китто Райан
77'
2:1
Упсет Кристиан
80'
Меткалф Коннор
Луна Адриан
 
83'
 
Блэквуд Джордж
Маук Стефан
84'
Геллоуэй Скотт
 
90'
Беренгер Флорен
 
90'
2:2
Халлоран Бен
90'
Макларен Джейми
 
90'
 
Taras Gomulka

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макларен Джейми 20 (3) 0.8
2. Нун Крэйг 5 (1) 0.2
3. Луна Адриан 5 0.2
4. Беренгер Флорен 3 0.12
5. Сусаета Маркель 2 0.08
6. Меткалф Коннор 2 0.08
7. Гриффитс Ростин 2 0.08
8. Кабрера Хавьер 1 0.04
9. Бриллант Джошуа 1 0.04
10. Гуд Кёртис 1 0.04
11. Геллоуэй Скотт 1 0.04
12. Делбридж Харрисон 1 0.04
13. Аткинсон Натаниэль 1 0.04
14. Джеймисон Скотт 0 0
15. Генро Денис 0 0
16. Уэлс Лаклан 0 0
17. Виндбихлер Рихард 0 0
Аделаида Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макгри Райли 10 (1) 0.38
2. Халлоран Бен 9 0.35
3. Упсет Кристиан 6 (1) 0.23
4. Милеуснич Никола 5 0.19
5. Блэквуд Джордж 4 (1) 0.15
6. Туре Альхассан 2 0.08
7. Троизи Джеймс 1 0.04
8. Констандопулос Натан 1 0.04
9. Брук Лаклан 1 0.04
10. Элси Джордан 1 0.04
11. Michael Jakobsen II 1 0.04
12. Туре Мохамед II 1 0.04
13. Нийонгабире Пасифик 1 0.04
14. Мария Михаэль 0 0
15. Michael Marrone 0 0
16. Китто Райан 0 0
17. Ryan Strain1 0 0
18. Taras Gomulka 0 0

Карточки

Мельбурн Сити
# Игрок      
1. Делбридж Харрисон 4 3
2. Джеймисон Скотт 9 0
3. Нун Крэйг 4 1
4. Гриффитс Ростин 5 0
5. Луна Адриан 5 0
6. Беренгер Флорен 4 0
7. Геллоуэй Скотт 4 0
8. Аткинсон Натаниэль 4 0
9. Виндбихлер Рихард 3 0
10. Бриллант Джошуа 3 0
11. Гуд Кёртис 3 0
12. Генро Денис 3 0
13. Бузанис Дин 2 0
14. Меткалф Коннор 2 0
15. Кабрера Хавьер 1 0
16. Макларен Джейми 1 0
17. Гловер Том 1 0
18. Уэлс Лаклан 1 0
19. Наджар Муди 1 0
Аделаида Юнайтед
# Игрок      
1. Michael Jakobsen II 5 0
2. Ryan Strain1 5 0
3. Халлоран Бен 4 0
4. Д`Арриго Луис 4 0
5. Элси Джордан 3 0
6. Макгри Райли 3 0
7. Michael Marrone 2 0
8. Мария Михаэль 2 0
9. Блэквуд Джордж 2 0
10. Taras Gomulka 2 0
11. Стрейн Райан 0 1
12. Троизи Джеймс 1 0
13. Боланд Мирко 1 0
14. Иззо Пол 1 0
15. Китто Райан 1 0
16. Констандопулос Натан 1 0
17. Туре Мохамед 1 0
18. Туре Мохамед II 1 0
19. Упсет Кристиан 1 0
20. Туре Альхассан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мельбурн Сити 15.91% (7) 25% (11) 18.18% (8) 20.45% (9) 15.91% (7) 4.55% (2)
 Аделаида Юнайтед 17.07% (7) 21.95% (9) 21.95% (9) 14.63% (6) 9.76% (4) 14.63% (6)

Предыдущие игры

Мельбурн Сити Последние 20 матчей: + = -
Мельбурн Сити 2:0 Сидней Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс
Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед Сидней 2:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 0:4 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:3 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Мельбурн Сити Брисбен Роар 4:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:1 Сентрал Кост Маринерз
Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Аделаида Юнайтед
Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори

Последние игры между собой

Мельбурн Сити: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Аделаида Юнайтед: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити A-Лига Аделаида Юнайтед 4:0 Мельбурн Сити Кубок ФФА Мельбурн Сити 2:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити A-Лига
Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Мельбурн Сити 1:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити A-Лига Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 5:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 1:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 2:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 0:2 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 0:1 Мельбурн Сити A-Лига Аделаида Юнайтед 2:4 Мельбурн Сити A-Лига Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 3:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Мельбурн Сити 3:1 Аделаида Юнайтед A-Лига
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Макларен Джейми бьет в цель!
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Луна Адриан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    32'
    Делбридж Харрисон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    3'
    Бриллант Джошуа получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ANZ Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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