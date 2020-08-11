Мельбурн Сити
2:2
Конец матча
Стадион: АНЗ
Аделаида Юнайтед
3' Желтая карточкаБриллант Джошуа
32' Желтая карточкаДелбридж Харрисон
1:0
34' ГолЛуна Адриан
2:0
40' ГолМакларен Джейми
66' Желтая карточкаВиндбихлер Рихард
67' Красная карточкаНун Крэйг
2:1
77' ПенальтиУпсет Кристиан
84' Желтая карточкаГеллоуэй Скотт
90' Желтая карточкаБеренгер Флорен
2:2
90' ГолХаллоран Бен
90' Желтая карточкаМакларен Джейми
90' Желтая карточкаTaras Gomulka
22
Гуд
Кёртис
19
Уэлс
Лаклан
20
Луна
Адриан
11
Нун
Крэйг
20
Иззо
Пол
23
Элси
Джордан
18
Брук
Лаклан
26
Халлоран
Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
-
19 Уэлс ЛакланЗащитник
- Полузащитник
-
20 Луна АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Нун КрэйгНападающий
- Запасные игроки
-
46 Госи ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Наджар МудиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Момберт Эрик
- Основной состав
-
20 Иззо ПолВратарь
- Защитник
-
23 Элси ДжорданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Брук ЛакланНападающий
- Нападающий
-
26 Халлоран БенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
36 Смит НоаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Carl Vaert
Ход матча
34'
1:0
40'
2:0
67'
77'
2:1
84'
90'
90'
2:2
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макларен Джейми
|20 (3)
|0.8
|2.
|Нун Крэйг
|5 (1)
|0.2
|3.
|Луна Адриан
|5
|0.2
|4.
|Беренгер Флорен
|3
|0.12
|5.
|Сусаета Маркель
|2
|0.08
|6.
|Меткалф Коннор
|2
|0.08
|7.
|Гриффитс Ростин
|2
|0.08
|8.
|Кабрера Хавьер
|1
|0.04
|9.
|Бриллант Джошуа
|1
|0.04
|10.
|Гуд Кёртис
|1
|0.04
|11.
|Геллоуэй Скотт
|1
|0.04
|12.
|Делбридж Харрисон
|1
|0.04
|13.
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0.04
|14.
|Джеймисон Скотт
|0
|0
|15.
|Генро Денис
|0
|0
|16.
|Уэлс Лаклан
|0
|0
|17.
|Виндбихлер Рихард
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макгри Райли
|10 (1)
|0.38
|2.
|Халлоран Бен
|9
|0.35
|3.
|Упсет Кристиан
|6 (1)
|0.23
|4.
|Милеуснич Никола
|5
|0.19
|5.
|Блэквуд Джордж
|4 (1)
|0.15
|6.
|Туре Альхассан
|2
|0.08
|7.
|Троизи Джеймс
|1
|0.04
|8.
|Констандопулос Натан
|1
|0.04
|9.
|Брук Лаклан
|1
|0.04
|10.
|Элси Джордан
|1
|0.04
|11.
|Michael Jakobsen II
|1
|0.04
|12.
|Туре Мохамед II
|1
|0.04
|13.
|Нийонгабире Пасифик
|1
|0.04
|14.
|Мария Михаэль
|0
|0
|15.
|Michael Marrone
|0
|0
|16.
|Китто Райан
|0
|0
|17.
|Ryan Strain1
|0
|0
|18.
|Taras Gomulka
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Делбридж Харрисон
|4
|3
|2.
|Джеймисон Скотт
|9
|0
|3.
|Нун Крэйг
|4
|1
|4.
|Гриффитс Ростин
|5
|0
|5.
|Луна Адриан
|5
|0
|6.
|Беренгер Флорен
|4
|0
|7.
|Геллоуэй Скотт
|4
|0
|8.
|Аткинсон Натаниэль
|4
|0
|9.
|Виндбихлер Рихард
|3
|0
|10.
|Бриллант Джошуа
|3
|0
|11.
|Гуд Кёртис
|3
|0
|12.
|Генро Денис
|3
|0
|13.
|Бузанис Дин
|2
|0
|14.
|Меткалф Коннор
|2
|0
|15.
|Кабрера Хавьер
|1
|0
|16.
|Макларен Джейми
|1
|0
|17.
|Гловер Том
|1
|0
|18.
|Уэлс Лаклан
|1
|0
|19.
|Наджар Муди
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Michael Jakobsen II
|5
|0
|2.
|Ryan Strain1
|5
|0
|3.
|Халлоран Бен
|4
|0
|4.
|Д`Арриго Луис
|4
|0
|5.
|Элси Джордан
|3
|0
|6.
|Макгри Райли
|3
|0
|7.
|Michael Marrone
|2
|0
|8.
|Мария Михаэль
|2
|0
|9.
|Блэквуд Джордж
|2
|0
|10.
|Taras Gomulka
|2
|0
|11.
|Стрейн Райан
|0
|1
|12.
|Троизи Джеймс
|1
|0
|13.
|Боланд Мирко
|1
|0
|14.
|Иззо Пол
|1
|0
|15.
|Китто Райан
|1
|0
|16.
|Констандопулос Натан
|1
|0
|17.
|Туре Мохамед
|1
|0
|18.
|Туре Мохамед II
|1
|0
|19.
|Упсет Кристиан
|1
|0
|20.
|Туре Альхассан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мельбурн Сити
|15.91% (7)
|25% (11)
|18.18% (8)
|20.45% (9)
|15.91% (7)
|4.55% (2)
|Аделаида Юнайтед
|17.07% (7)
|21.95% (9)
|21.95% (9)
|14.63% (6)
|9.76% (4)
|14.63% (6)
Предыдущие игры
Мельбурн Сити Последние 20 матчей: + = -Мельбурн Сити 2:0 Сидней Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс
Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед Сидней 2:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 0:4 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:3 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Мельбурн Сити Брисбен Роар 4:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:1 Сентрал Кост Маринерз
Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Аделаида Юнайтед
Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори
Последние игры между собой
Мельбурн Сити: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Аделаида Юнайтед: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Мельбурн Сити 1:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити A-Лига Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 5:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 1:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 2:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 0:2 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 0:1 Мельбурн Сити A-Лига Аделаида Юнайтед 2:4 Мельбурн Сити A-Лига Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 3:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Мельбурн Сити 3:1 Аделаида Юнайтед A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|48 - 23
|53
|2.
|Мельбурн Сити
|Заявка
|25
|13
|5
|7
|46 - 36
|44
|3.
|Веллингтон Феникс
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|38 - 30
|41
|4.
|Брисбен Роар
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|29 - 28
|40
|5.
|Перт Глори
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|43 - 34
|37
|6.
|Аделаида Юнайтед
|Заявка
|26
|11
|3
|12
|44 - 49
|36
|7.
|Вестерн Юнайтед
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|41 - 33
|33
|8.
|Ньюкасл Джетс
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|29 - 40
|31
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|33 - 39
|30
|10.
|Мельбурн Виктори
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|32 - 42
|23
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|Заявка
|26
|5
|3
|18
|26 - 55
|18