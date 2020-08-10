Брисбен Роар
1:1
Конец матча
Стадион: McDonald Jones Stadium
Сидней
1:0
11' ГолУэнзел-Холлс Дилан
19' Желтая карточкаБоулс Дэниел
1:1
40' ГолИванович Люк
21
Янг
Джейми
26
О'Ши
Джеймс
- Основной состав
-
21 Янг ДжеймиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Трюин КайЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Warren Moon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Иванович ЛюкПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Зувела КрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Steve Corica
Ход матча
11'
19'
40'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макдональд Скотт
|6
|0.23
|2.
|О'Донован Рой
|6 (3)
|0.23
|3.
|Инман Брэдден
|4
|0.15
|4.
|Муратович Мирза
|2
|0.08
|5.
|Невилл Скотт
|2
|0.08
|6.
|Уэнзел-Холлс Дилан
|2
|0.08
|7.
|О'Ши Джеймс
|1 (1)
|0.04
|8.
|Браун Кори
|1
|0.04
|9.
|Aaron Amadi Holloway
|1
|0.04
|10.
|Гиллесфи Маколей
|1
|0.04
|11.
|Олдред Том
|1
|0.04
|12.
|Маук Стефан
|1
|0.04
|13.
|Ридентон Мэттью
|1
|0.04
|14.
|Ингхэм Джей
|0
|0
|15.
|О'Нил Эйден
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ле Фондре Адам
|19 (4)
|0.76
|2.
|Барбарусес Костас
|7 (1)
|0.28
|3.
|Нинкович Милош
|5
|0.2
|4.
|Бухагьяр Трент
|3
|0.12
|5.
|Касерес Энтони
|2
|0.08
|6.
|Ретре Пауло
|2
|0.08
|7.
|Баумйоханн Александер
|1
|0.04
|8.
|Rhyan Grant1
|1
|0.04
|9.
|О'Нилл Брэндон
|1
|0.04
|10.
|Ван Дер Сааг Гарри
|1
|0.04
|11.
|Тилио Марко
|1
|0.04
|12.
|Макгоуэн Райан
|1
|0.04
|13.
|Иванович Люк
|1
|0.04
|14.
|Уилкинсон Алекс
|0
|0
|15.
|Брэттан Люк
|0
|0
|16.
|Кинг Джоэл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Невилл Скотт
|6
|1
|2.
|Олдред Том
|7
|0
|3.
|Хинджерт Джек
|5
|0
|4.
|Боулс Дэниел
|4
|0
|5.
|Маук Стефан
|4
|0
|6.
|О'Нил Эйден
|4
|0
|7.
|О'Донован Рой
|3
|0
|8.
|О'Ши Джеймс
|3
|0
|9.
|Пеппер Джейкоб
|2
|0
|10.
|Браун Кори
|2
|0
|11.
|Ридентон Мэттью
|2
|0
|12.
|Уэнзел-Холлс Дилан
|2
|0
|13.
|Инман Брэдден
|1
|0
|14.
|Aaron Amadi Holloway
|1
|0
|15.
|Гиллесфи Маколей
|1
|0
|16.
|Макгинг Джейк
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Брэттан Люк
|8
|0
|2.
|Ретре Пауло
|7
|0
|3.
|Баумйоханн Александер
|3
|1
|4.
|Rhyan Grant1
|2
|1
|5.
|Макгоуэн Райан
|3
|0
|6.
|Касерес Энтони
|2
|0
|7.
|Нинкович Милош
|1
|0
|8.
|Ле Фондре Адам
|1
|0
|9.
|Майкл Зулло
|1
|0
|10.
|Барбарусес Костас
|1
|0
|11.
|О'Нилл Брэндон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брисбен Роар
|7.41% (2)
|7.41% (2)
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|37.04% (10)
|22.22% (6)
|Сидней
|16.28% (7)
|23.26% (10)
|18.6% (8)
|4.65% (2)
|13.95% (6)
|23.26% (10)
Предыдущие игры
Брисбен Роар Последние 20 матчей: + = -Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс
Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 1:0 Брисбен Роар Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед Сидней 5:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 2:1 Брисбен Роар
Сидней Последние 20 матчей: + = -Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Мельбурн Сити 2:0 Сидней Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс
Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Сидней 0:0 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Сидней 2:2 Чонбук Хендай Моторс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Йокогама Маринос 4:0 Сидней Сидней 1:0 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 5:1 Брисбен Роар Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней
Последние игры между собой
Брисбен Роар: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Сидней: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Брисбен Роар 2:1 Сидней A-Лига Сидней 2:1 Брисбен Роар A-Лига Сидней 1:2 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 0:3 Сидней A-Лига Сидней 3:1 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 0:0 Сидней A-Лига Сидней 2:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:1 Сидней A-Лига Брисбен Роар 3:2 Сидней A-Лига Сидней 1:3 Брисбен Роар A-Лига Сидней 0:0 Брисбен Роар A-Лига Сидней 5:4 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 0:0 Сидней A-Лига Брисбен Роар 0:2 Сидней A-Лига Сидней 1:1 Брисбен Роар A-Лига Сидней 2:5 Брисбен Роар A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|48 - 23
|53
|2.
|Мельбурн Сити
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|44 - 34
|43
|3.
|Веллингтон Феникс
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|38 - 30
|41
|4.
|Брисбен Роар
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|29 - 28
|40
|5.
|Перт Глори
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|43 - 34
|37
|6.
|Аделаида Юнайтед
|Заявка
|25
|11
|2
|12
|42 - 47
|35
|7.
|Вестерн Юнайтед
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|41 - 33
|33
|8.
|Ньюкасл Джетс
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|29 - 40
|31
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|33 - 39
|30
|10.
|Мельбурн Виктори
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|32 - 42
|23
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|Заявка
|26
|5
|3
|18
|26 - 55
|18