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Брисбен Роар
1:1
Конец матча

Стадион:
Сидней
0'
1:0
11' Гол
Уэнзел-Холлс Дилан
19' Желтая карточка
Боулс Дэниел
1:1
40' Гол
Иванович Люк
90'+3
21
Янг
Джейми
4
Боулс
Дэниел
5
Олдред
Том
6
Гиллесфи
Маколей
19
Хинджерт
Джек
26
О'Ши
Джеймс
8
Danny
Kim
12
Ридентон
Мэттью
3
Браун
Кори
23
Уэнзел-Холлс
Дилан
77
Макдональд
Скотт
1
Рэдмейн
Эндрю
21
Ван
Дер
Сааг
Гарри
6
Макгоуэн
Райан
2
Флоттманн
Патрик
16
Кинг
Джоэл
5
Баумйоханн
Александер
26
Брэттан
Люк
8
Ретре
Пауло
18
Иванович
Люк
11
Барбарусес
Костас
9
Ле
Фондре
Адам
Брисбен Роар
Сидней

Ход матча

11'
Уэнзел-Холлс Дилан
(О'Ши Джеймс)
1:0
19'
Боулс Дэниел
 
40'
1:1
Иванович Люк
(Кинг Джоэл)
46'
 
Нинкович Милош
Иванович Люк
55'
Aaron Amadi Holloway
Ридентон Мэттью
 
78'
Кортни-Перкинс Джордан
Олдред Том
 
78'
Трюин Кай
Danny Kim
 
78'
 
Касерес Энтони
Ретре Пауло
81'
Ингхэм Джей
Уэнзел-Холлс Дилан
 
84'
 
Зувела Крис
Баумйоханн Александер
84'
 
Бухагьяр Трент
Ле Фондре Адам

Бомбардиры внутри турнира

Брисбен Роар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макдональд Скотт 6 0.23
2. О'Донован Рой 6 (3) 0.23
3. Инман Брэдден 4 0.15
4. Муратович Мирза 2 0.08
5. Невилл Скотт 2 0.08
6. Уэнзел-Холлс Дилан 2 0.08
7. О'Ши Джеймс 1 (1) 0.04
8. Браун Кори 1 0.04
9. Aaron Amadi Holloway 1 0.04
10. Гиллесфи Маколей 1 0.04
11. Олдред Том 1 0.04
12. Маук Стефан 1 0.04
13. Ридентон Мэттью 1 0.04
14. Ингхэм Джей 0 0
15. О'Нил Эйден 0 0
Сидней
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ле Фондре Адам 19 (4) 0.76
2. Барбарусес Костас 7 (1) 0.28
3. Нинкович Милош 5 0.2
4. Бухагьяр Трент 3 0.12
5. Касерес Энтони 2 0.08
6. Ретре Пауло 2 0.08
7. Баумйоханн Александер 1 0.04
8. Rhyan Grant1 1 0.04
9. О'Нилл Брэндон 1 0.04
10. Ван Дер Сааг Гарри 1 0.04
11. Тилио Марко 1 0.04
12. Макгоуэн Райан 1 0.04
13. Иванович Люк 1 0.04
14. Уилкинсон Алекс 0 0
15. Брэттан Люк 0 0
16. Кинг Джоэл 0 0

Карточки

Брисбен Роар
# Игрок      
1. Невилл Скотт 6 1
2. Олдред Том 7 0
3. Хинджерт Джек 5 0
4. Боулс Дэниел 4 0
5. Маук Стефан 4 0
6. О'Нил Эйден 4 0
7. О'Донован Рой 3 0
8. О'Ши Джеймс 3 0
9. Пеппер Джейкоб 2 0
10. Браун Кори 2 0
11. Ридентон Мэттью 2 0
12. Уэнзел-Холлс Дилан 2 0
13. Инман Брэдден 1 0
14. Aaron Amadi Holloway 1 0
15. Гиллесфи Маколей 1 0
16. Макгинг Джейк 1 0
Сидней
# Игрок      
1. Брэттан Люк 8 0
2. Ретре Пауло 7 0
3. Баумйоханн Александер 3 1
4. Rhyan Grant1 2 1
5. Макгоуэн Райан 3 0
6. Касерес Энтони 2 0
7. Нинкович Милош 1 0
8. Ле Фондре Адам 1 0
9. Майкл Зулло 1 0
10. Барбарусес Костас 1 0
11. О'Нилл Брэндон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брисбен Роар 7.41% (2) 7.41% (2) 14.81% (4) 11.11% (3) 37.04% (10) 22.22% (6)
 Сидней 16.28% (7) 23.26% (10) 18.6% (8) 4.65% (2) 13.95% (6) 23.26% (10)

Предыдущие игры

Брисбен Роар Последние 20 матчей: + = -
Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс
Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 1:0 Брисбен Роар Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед Сидней 5:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 2:1 Брисбен Роар
Сидней Последние 20 матчей: + = -
Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Мельбурн Сити 2:0 Сидней Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс
Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Сидней 0:0 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Сидней 2:2 Чонбук Хендай Моторс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Йокогама Маринос 4:0 Сидней Сидней 1:0 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 5:1 Брисбен Роар Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней

Последние игры между собой

Брисбен Роар: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Сидней: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Сидней 1:0 Брисбен Роар A-Лига Сидней 5:1 Брисбен Роар A-Лига Сидней 0:2 Брисбен Роар Кубок ФФА Брисбен Роар 1:3 Сидней A-Лига
Брисбен Роар 2:1 Сидней A-Лига Сидней 2:1 Брисбен Роар A-Лига Сидней 1:2 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 0:3 Сидней A-Лига Сидней 3:1 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 0:0 Сидней A-Лига Сидней 2:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:1 Сидней A-Лига Брисбен Роар 3:2 Сидней A-Лига Сидней 1:3 Брисбен Роар A-Лига Сидней 0:0 Брисбен Роар A-Лига Сидней 5:4 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 0:0 Сидней A-Лига Брисбен Роар 0:2 Сидней A-Лига Сидней 1:1 Брисбен Роар A-Лига Сидней 2:5 Брисбен Роар A-Лига
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Иванович Люк бьет в цель!
  • Желтая карточка
    19'
    Боулс Дэниел получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Уэнзел-Холлс Дилан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Брисбен Роар 1:1 Сидней онлайн

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