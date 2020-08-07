Вестерн Юнайтед
5:3
Конец матча
Стадион: Jubilee Stadium
Вестерн Сидней Уондерерс
1:0
6' ГолРисдон Джош
2:0
19' ГолБериша Бесарт
27' Желтая карточкаУскок Томислав
28' Желтая карточкаРисдон Джош
29' Желтая карточкаЮрман Мэттью
3:0
52' ГолДиаманти Алессандро
3:1
69' ГолДюк Митчелл
75' Желтая карточкаПэйн Коннор
3:2
76' ГолМурдукутас Тасс
3:3
82' ГолДюк Митчелл
4:3
84' ГолБерджесс Макс
5:3
87' ГолДиаманти Алессандро
19
Рисдон
Джош
11
Пэйн
Коннор
33
Расселл
Тэйт
27
Йебоа
Кваме
17
Keanu
Baccus
10
Кокс
Саймон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Рисдон ДжошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пэйн КоннорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Скотт РайанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Mark Rudan
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Расселл ТэйтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Йебоа КвамеПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Keanu BaccusПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кокс СаймонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Адам МохамедНападающий
-
11 Камау БрюсНападающий
-
-
Главный тренер: Jean-Paul de Marigny
Ход матча
6'
1:0
19'
2:0
27'
28'
29'
52'
69'
3:1
75'
76'
82'
3:3
84'
4:3
87'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Бесарт
|15 (2)
|0.65
|2.
|Диаманти Алессандро
|7 (2)
|0.3
|3.
|Берджесс Макс
|6
|0.26
|4.
|Макдональд Скотт
|3
|0.13
|5.
|Пэйн Коннор
|2
|0.09
|6.
|Коне Панайотис
|2
|0.09
|7.
|Дюрэнт Эндрю
|2
|0.09
|8.
|Рисдон Джош
|1
|0.04
|9.
|Калвер Аарон
|1
|0.04
|10.
|Аппиа Квабена
|1
|0.04
|11.
|Ускок Томислав
|1
|0.04
|12.
|Гюлюм Эрсан
|0
|0
|13.
|Скотадис Джерри
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дюк Митчелл
|14 (3)
|0.56
|2.
|Мюллер Николай
|5
|0.2
|3.
|Йебоа Кваме
|4
|0.16
|4.
|Кокс Саймон
|3
|0.12
|5.
|Швеглер Пирмин
|1
|0.04
|6.
|Расселл Тэйт
|1
|0.04
|7.
|Майер Александр
|1
|0.04
|8.
|Keanu Baccus
|1
|0.04
|9.
|Адам Мохамед
|1
|0.04
|10.
|Циглер Патрик
|1
|0.04
|11.
|Мурдукутас Тасс
|1
|0.04
|12.
|Георгиевски Даниэль
|0
|0
|13.
|Камау Брюс
|0
|0
|14.
|Элрич Тарек
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Скотадис Джерри
|6
|0
|2.
|Дюрэнт Эндрю
|5
|0
|3.
|Рисдон Джош
|5
|0
|4.
|Пэйн Коннор
|5
|0
|5.
|Диаманти Алессандро
|4
|0
|6.
|Ертец Дарио
|4
|0
|7.
|Гюлюм Эрсан
|3
|0
|8.
|Коне Панайотис
|3
|0
|9.
|Макдональд Скотт
|2
|0
|10.
|Луштица Стивен
|2
|0
|11.
|Калвер Аарон
|2
|0
|12.
|Диллон Оскар
|2
|0
|13.
|Бериша Бесарт
|1
|0
|14.
|Хэмилл Брендан
|1
|0
|15.
|Курто Филип
|1
|0
|16.
|Имаи Томоки
|1
|0
|17.
|Аспропотамитис Джонатан
|1
|0
|18.
|Аппиа Квабена
|1
|0
|19.
|Ускок Томислав
|1
|0
|20.
|Стамателопулос Апостолос
|1
|0
|21.
|Юл Валентино
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Швеглер Пирмин
|8
|0
|2.
|Циглер Патрик
|6
|0
|3.
|Георгиевски Даниэль
|4
|1
|4.
|Юрман Мэттью
|4
|0
|5.
|Keanu Baccus
|4
|0
|6.
|Nick Sullivan
|4
|0
|7.
|Кокс Саймон
|3
|0
|8.
|Макгоуэн Дилан
|3
|0
|9.
|О'Доэрти Джордан
|3
|0
|10.
|Дюк Митчелл
|2
|0
|11.
|Мюллер Николай
|2
|0
|12.
|Адам Мохамед
|2
|0
|13.
|Камау Брюс
|1
|0
|14.
|Грозос Костандинос
|1
|0
|15.
|Вилмеринг Дэниэл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вестерн Юнайтед
|15.38% (6)
|20.51% (8)
|20.51% (8)
|20.51% (8)
|7.69% (3)
|15.38% (6)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|18.75% (6)
|12.5% (4)
|9.38% (3)
|9.38% (3)
|18.75% (6)
|31.25% (10)
Предыдущие игры
Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз
Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити
Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: + = -Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Сентрал Кост Маринерз 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней
Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Сентрал Кост Маринерз 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс
Последние игры между собой
Вестерн Юнайтед: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|47 - 22
|52
|2.
|Мельбурн Сити
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|44 - 34
|43
|3.
|Веллингтон Феникс
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|38 - 30
|41
|4.
|Брисбен Роар
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|28 - 27
|39
|5.
|Перт Глори
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|43 - 30
|37
|6.
|Аделаида Юнайтед
|Заявка
|25
|11
|2
|12
|42 - 47
|35
|7.
|Вестерн Юнайтед
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|41 - 33
|33
|8.
|Ньюкасл Джетс
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|29 - 40
|31
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|33 - 39
|30
|10.
|Мельбурн Виктори
|Заявка
|24
|5
|5
|14
|28 - 42
|20
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|Заявка
|26
|5
|3
|18
|26 - 55
|18