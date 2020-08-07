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Вестерн Юнайтед
5:3
Конец матча

Стадион:
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
1:0
6' Гол
Рисдон Джош
2:0
19' Гол
Бериша Бесарт
27' Желтая карточка
Ускок Томислав
28' Желтая карточка
Рисдон Джош
29' Желтая карточка
Юрман Мэттью
3:0
52' Гол
Диаманти Алессандро
3:1
69' Гол
Дюк Митчелл
75' Желтая карточка
Пэйн Коннор
3:2
76' Гол
Мурдукутас Тасс
3:3
82' Гол
Дюк Митчелл
4:3
84' Гол
Берджесс Макс
5:3
87' Гол
Диаманти Алессандро
90'+4
1
Курто
Филип
6
Имаи
Томоки
4
Дюрэнт
Эндрю
2
Калвер
Аарон
19
Рисдон
Джош
23
Диаманти
Алессандро
22
Ускок
Томислав
10
Луштица
Стивен
11
Пэйн
Коннор
14
Берджесс
Макс
18
Бериша
Бесарт
50
Прендеграст
Тристан
33
Расселл
Тэйт
34
Циглер
Патрик
4
Макгоуэн
Дилан
6
Юрман
Мэттью
5
Георгиевски
Даниэль
27
Йебоа
Кваме
8
О'Доэрти
Джордан
17
Keanu
Baccus
7
Дюк
Митчелл
10
Кокс
Саймон
Вестерн Юнайтед
Вестерн Сидней Уондерерс

Ход матча

6'
Рисдон Джош
(Берджесс Макс)
1:0
19'
Бериша Бесарт
(Рисдон Джош)
2:0
27'
Ускок Томислав
 
28'
Рисдон Джош
 
29'
 
Юрман Мэттью
51'
Аспропотамитис Джонатан
Дюрэнт Эндрю
 
52'
Диаманти Алессандро
(Пэйн Коннор)
3:0
57'
 
Мурдукутас Тасс
Циглер Патрик
57'
 
Адам Мохамед
Кокс Саймон
61'
 
Камау Брюс
Расселл Тэйт
61'
 
Швеглер Пирмин
О'Доэрти Джордан
66'
Скотадис Джерри
Рисдон Джош
 
66'
Юл Валентино
Бериша Бесарт
 
69'
3:1
Дюк Митчелл
(Камау Брюс)
75'
Пэйн Коннор
 
76'
3:2
Мурдукутас Тасс
(Швеглер Пирмин)
82'
3:3
Дюк Митчелл
(Йебоа Кваме)
84'
Берджесс Макс
4:3
87'
Диаманти Алессандро
5:3
90'
 
Грозос Костандинос
Йебоа Кваме
90'
Пирьес Дилан
Диаманти Алессандро
 
90'
Кавалло Джошуа
Пэйн Коннор
 

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Бесарт 15 (2) 0.65
2. Диаманти Алессандро 7 (2) 0.3
3. Берджесс Макс 6 0.26
4. Макдональд Скотт 3 0.13
5. Пэйн Коннор 2 0.09
6. Коне Панайотис 2 0.09
7. Дюрэнт Эндрю 2 0.09
8. Рисдон Джош 1 0.04
9. Калвер Аарон 1 0.04
10. Аппиа Квабена 1 0.04
11. Ускок Томислав 1 0.04
12. Гюлюм Эрсан 0 0
13. Скотадис Джерри 0 0
Вестерн Сидней Уондерерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дюк Митчелл 14 (3) 0.56
2. Мюллер Николай 5 0.2
3. Йебоа Кваме 4 0.16
4. Кокс Саймон 3 0.12
5. Швеглер Пирмин 1 0.04
6. Расселл Тэйт 1 0.04
7. Майер Александр 1 0.04
8. Keanu Baccus 1 0.04
9. Адам Мохамед 1 0.04
10. Циглер Патрик 1 0.04
11. Мурдукутас Тасс 1 0.04
12. Георгиевски Даниэль 0 0
13. Камау Брюс 0 0
14. Элрич Тарек 0 0

Карточки

Вестерн Юнайтед
# Игрок      
1. Скотадис Джерри 6 0
2. Дюрэнт Эндрю 5 0
3. Рисдон Джош 5 0
4. Пэйн Коннор 5 0
5. Диаманти Алессандро 4 0
6. Ертец Дарио 4 0
7. Гюлюм Эрсан 3 0
8. Коне Панайотис 3 0
9. Макдональд Скотт 2 0
10. Луштица Стивен 2 0
11. Калвер Аарон 2 0
12. Диллон Оскар 2 0
13. Бериша Бесарт 1 0
14. Хэмилл Брендан 1 0
15. Курто Филип 1 0
16. Имаи Томоки 1 0
17. Аспропотамитис Джонатан 1 0
18. Аппиа Квабена 1 0
19. Ускок Томислав 1 0
20. Стамателопулос Апостолос 1 0
21. Юл Валентино 1 0
Вестерн Сидней Уондерерс
# Игрок      
1. Швеглер Пирмин 8 0
2. Циглер Патрик 6 0
3. Георгиевски Даниэль 4 1
4. Юрман Мэттью 4 0
5. Keanu Baccus 4 0
6. Nick Sullivan 4 0
7. Кокс Саймон 3 0
8. Макгоуэн Дилан 3 0
9. О'Доэрти Джордан 3 0
10. Дюк Митчелл 2 0
11. Мюллер Николай 2 0
12. Адам Мохамед 2 0
13. Камау Брюс 1 0
14. Грозос Костандинос 1 0
15. Вилмеринг Дэниэл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вестерн Юнайтед 15.38% (6) 20.51% (8) 20.51% (8) 20.51% (8) 7.69% (3) 15.38% (6)
 Вестерн Сидней Уондерерс 18.75% (6) 12.5% (4) 9.38% (3) 9.38% (3) 18.75% (6) 31.25% (10)

Предыдущие игры

Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз
Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити
Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: + = -
Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Сентрал Кост Маринерз 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней
Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Сентрал Кост Маринерз 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс

Последние игры между собой

Вестерн Юнайтед: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед A-Лига Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    29'
    Юрман Мэттью получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Рисдон Джош получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Ускок Томислав получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Бериша Бесарт бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Рисдон Джош бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jubilee Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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