Перт Глори
0:0
Первый тайм: 24'
Стадион: Jubilee Oval (Sydney)
Мельбурн Виктори
33
Редди
Лиэм
21
Элрич
Тарек
13
Малик
Осама
88
Килкенни
Нил
27
Хуанде
Хуан
26
Барнетт
Джей
23
Рохас
Марко
- Основной состав
-
33 Редди ЛиэмВратарь
-
21 Элрич ТарекЗащитник
- Защитник
-
13 Малик ОсамаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
-
27 Хуанде ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Ингем ДэйнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Лиа ВинсПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Барнетт ДжейПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Рохас МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Нисикава СоЗащитник
- Защитник
-
18 Баша МигьенПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Хоуп ДжошПолузащитник
-
-
Главный тренер: Grant Brebner
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форнароли Бруно
|13
|0.52
|2.
|Кастро Диего
|4
|0.16
|3.
|Чианесе Джоэль
|4
|0.16
|4.
|Килкенни Нил
|3 (3)
|0.12
|5.
|Д'Агостино Николас
|3
|0.12
|6.
|Оикономидис Кристофер
|3
|0.12
|7.
|Франьич Иван
|2
|0.08
|8.
|Мрчела Томислав
|2
|0.08
|9.
|Ингем Дэйн
|2
|0.08
|10.
|Попович Кристиан
|2
|0.08
|11.
|Мередит Джеймс
|1
|0.04
|12.
|Вютрих Грегори
|1
|0.04
|13.
|Грант Александр
|1
|0.04
|14.
|Хуанде Хуан
|1 (1)
|0.04
|15.
|Бриммер Джейк
|0
|0
|16.
|Ким Су Бом
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тойвонен Ола
|10 (1)
|0.4
|2.
|Нэббаут Эндрю
|6 (1)
|0.24
|3.
|Рохас Марко
|4
|0.16
|4.
|Круз Робби
|2
|0.08
|5.
|Добрас Кристиан
|2
|0.08
|6.
|Баша Мигьен
|1
|0.04
|7.
|Роу Сторм
|1
|0.04
|8.
|Хогланд Тим
|0
|0
|9.
|Поульсен Якоб
|0
|0
|10.
|Хоуп Джош
|0
|0
|11.
|Броксхэм Ли
|0
|0
|12.
|Атью Кеньок
|0
|0
|13.
|Лесиотис Энтони
|0
|0
|14.
|Кирдар Биркан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Грант Александр
|6
|1
|2.
|Хуанде Хуан
|5
|0
|3.
|Форнароли Бруно
|3
|0
|4.
|Килкенни Нил
|3
|0
|5.
|Вютрих Грегори
|3
|0
|6.
|Мрчела Томислав
|3
|0
|7.
|Бриммер Джейк
|3
|0
|8.
|Кастро Диего
|2
|0
|9.
|Мередит Джеймс
|2
|0
|10.
|Франьич Иван
|2
|0
|11.
|Попович Кристиан
|2
|0
|12.
|Элрич Тарек
|1
|0
|13.
|Джулбич Дино
|1
|0
|14.
|Чианесе Джоэль
|1
|0
|15.
|Оикономидис Кристофер
|1
|0
|16.
|Ким Су Бом
|1
|0
|17.
|Д'Агостино Николас
|1
|0
|18.
|Тратт Джейкоб
|1
|0
|19.
|Уилсон Брэндон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Броксхэм Ли
|6
|1
|2.
|Тойвонен Ола
|7
|0
|3.
|Доначи Джеймс
|6
|0
|4.
|Баша Мигьен
|4
|0
|5.
|Нэббаут Эндрю
|4
|0
|6.
|Роу Сторм
|3
|0
|7.
|Атью Кеньок
|3
|0
|8.
|Добрас Кристиан
|1
|1
|9.
|Круз Робби
|2
|0
|10.
|Поульсен Якоб
|2
|0
|11.
|Денг Томас
|2
|0
|12.
|Траоре Адама III
|2
|0
|13.
|Giancarlo Gallifuoco
|2
|0
|14.
|Лесиотис Энтони
|2
|0
|15.
|Барнетт Джей
|2
|0
|16.
|Хогланд Тим
|0
|1
|17.
|Marco Kurz
|0
|1
|18.
|Рохас Марко
|1
|0
|19.
|Лоуренс Томас
|1
|0
|20.
|Хоуп Джош
|1
|0
|21.
|Элвис Камсоба
|1
|0
|22.
|Кирдар Биркан
|1
|0
|23.
|Андерсон Аарон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Перт Глори
|7.5% (3)
|10% (4)
|32.5% (13)
|15% (6)
|20% (8)
|15% (6)
|Мельбурн Виктори
|28% (7)
|12% (3)
|12% (3)
|12% (3)
|24% (6)
|12% (3)
Предыдущие игры
Перт Глори Последние 20 матчей: + = -Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз
Сидней 0:0 Перт Глори Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Токио 1:0 Перт Глори Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори Перт Глори 6:2 Ньюкасл Джетс Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 0:3 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:0 Перт Глори Перт Глори 1:3 Сидней
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: + = -Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори
Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Сеул 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:0 Чианграй Юнайтед Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Касима Антлерс 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Мельбурн Виктори 5:0 Бали Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 4:0 Ньюкасл Джетс Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори
Последние игры между собой
Перт Глори: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Мельбурн Виктори: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Мельбурн Виктори 2:3 Перт Глори A-Лига Перт Глори 0:1 Мельбурн Виктори Кубок ФФА Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 3:2 Перт Глори A-Лига Перт Глори 0:2 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 4:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 2:1 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 3:2 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 2:0 Перт Глори Кубок ФФА Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 3:3 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 1:2 Перт Глори A-Лига Перт Глори 1:2 Мельбурн Виктори A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|47 - 22
|52
|2.
|Мельбурн Сити
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|44 - 34
|43
|3.
|Веллингтон Феникс
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|38 - 30
|41
|4.
|Брисбен Роар
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|28 - 27
|39
|5.
|Перт Глори
|0:0 Заявка
|25
|10
|8
|7
|43 - 30
|38
|6.
|Аделаида Юнайтед
|Заявка
|25
|11
|2
|12
|42 - 47
|35
|7.
|Вестерн Юнайтед
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|41 - 33
|33
|8.
|Ньюкасл Джетс
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|29 - 40
|31
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|33 - 39
|30
|10.
|Мельбурн Виктори
|0:0 Заявка
|25
|5
|6
|14
|28 - 42
|21
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|Заявка
|26
|5
|3
|18
|26 - 55
|18