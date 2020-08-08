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Перт Глори
0:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Мельбурн Виктори
0' 24'
33
Редди
Лиэм
21
Элрич
Тарек
16
Мрчела
Томислав
13
Малик
Осама
8
Мередит
Джеймс
7
Чианесе
Джоэль
88
Килкенни
Нил
27
Хуанде
Хуан
20
Бриммер
Джейк
28
Попович
Габриэль
9
Форнароли
Бруно
1
Matt
Acton
2
Роу
Сторм
4
Доначи
Джеймс
31
Андерсон
Аарон
21
Траоре
Адама
III
26
Барнетт
Джей
6
Броксхэм
Ли
23
Рохас
Марко
13
Кирдар
Биркан
43
Luis
Lawrie-Lattanzio
9
Нэббаут
Эндрю
Перт Глори
Мельбурн Виктори

Бомбардиры внутри турнира

Перт Глори
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форнароли Бруно 13 0.52
2. Кастро Диего 4 0.16
3. Чианесе Джоэль 4 0.16
4. Килкенни Нил 3 (3) 0.12
5. Д'Агостино Николас 3 0.12
6. Оикономидис Кристофер 3 0.12
7. Франьич Иван 2 0.08
8. Мрчела Томислав 2 0.08
9. Ингем Дэйн 2 0.08
10. Попович Кристиан 2 0.08
11. Мередит Джеймс 1 0.04
12. Вютрих Грегори 1 0.04
13. Грант Александр 1 0.04
14. Хуанде Хуан 1 (1) 0.04
15. Бриммер Джейк 0 0
16. Ким Су Бом 0 0
Мельбурн Виктори
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тойвонен Ола 10 (1) 0.4
2. Нэббаут Эндрю 6 (1) 0.24
3. Рохас Марко 4 0.16
4. Круз Робби 2 0.08
5. Добрас Кристиан 2 0.08
6. Баша Мигьен 1 0.04
7. Роу Сторм 1 0.04
8. Хогланд Тим 0 0
9. Поульсен Якоб 0 0
10. Хоуп Джош 0 0
11. Броксхэм Ли 0 0
12. Атью Кеньок 0 0
13. Лесиотис Энтони 0 0
14. Кирдар Биркан 0 0

Карточки

Перт Глори
# Игрок      
1. Грант Александр 6 1
2. Хуанде Хуан 5 0
3. Форнароли Бруно 3 0
4. Килкенни Нил 3 0
5. Вютрих Грегори 3 0
6. Мрчела Томислав 3 0
7. Бриммер Джейк 3 0
8. Кастро Диего 2 0
9. Мередит Джеймс 2 0
10. Франьич Иван 2 0
11. Попович Кристиан 2 0
12. Элрич Тарек 1 0
13. Джулбич Дино 1 0
14. Чианесе Джоэль 1 0
15. Оикономидис Кристофер 1 0
16. Ким Су Бом 1 0
17. Д'Агостино Николас 1 0
18. Тратт Джейкоб 1 0
19. Уилсон Брэндон 1 0
Мельбурн Виктори
# Игрок      
1. Броксхэм Ли 6 1
2. Тойвонен Ола 7 0
3. Доначи Джеймс 6 0
4. Баша Мигьен 4 0
5. Нэббаут Эндрю 4 0
6. Роу Сторм 3 0
7. Атью Кеньок 3 0
8. Добрас Кристиан 1 1
9. Круз Робби 2 0
10. Поульсен Якоб 2 0
11. Денг Томас 2 0
12. Траоре Адама III 2 0
13. Giancarlo Gallifuoco 2 0
14. Лесиотис Энтони 2 0
15. Барнетт Джей 2 0
16. Хогланд Тим 0 1
17. Marco Kurz 0 1
18. Рохас Марко 1 0
19. Лоуренс Томас 1 0
20. Хоуп Джош 1 0
21. Элвис Камсоба 1 0
22. Кирдар Биркан 1 0
23. Андерсон Аарон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Перт Глори 7.5% (3) 10% (4) 32.5% (13) 15% (6) 20% (8) 15% (6)
 Мельбурн Виктори 28% (7) 12% (3) 12% (3) 12% (3) 24% (6) 12% (3)

Предыдущие игры

Перт Глори Последние 20 матчей: + = -
Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз
Сидней 0:0 Перт Глори Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Токио 1:0 Перт Глори Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори Перт Глори 6:2 Ньюкасл Джетс Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 0:3 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:0 Перт Глори Перт Глори 1:3 Сидней
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: + = -
Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори
Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Сеул 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:0 Чианграй Юнайтед Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Касима Антлерс 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Мельбурн Виктори 5:0 Бали Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 4:0 Ньюкасл Джетс Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори

Последние игры между собой

Перт Глори: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Мельбурн Виктори: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 1:0 Перт Глори A-Лига Перт Глори 0:2 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 1:2 Перт Глори A-Лига
Мельбурн Виктори 2:3 Перт Глори A-Лига Перт Глори 0:1 Мельбурн Виктори Кубок ФФА Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 3:2 Перт Глори A-Лига Перт Глори 0:2 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 4:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 2:1 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 3:2 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 2:0 Перт Глори Кубок ФФА Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 3:3 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 1:2 Перт Глори A-Лига Перт Глори 1:2 Мельбурн Виктори A-Лига
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jubilee Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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