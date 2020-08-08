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Перт Глори
0:4
Конец матча

Стадион:
Мельбурн Виктори
0'
26' Желтая карточка
Рохас Марко
0:1
29' Гол
Рохас Марко
44' Желтая карточка
Кирдар Биркан
51' Желтая карточка
Форнароли Бруно
59' Желтая карточка
Элрич Тарек
0:2
60' Пенальти
Нэббаут Эндрю
0:3
69' Гол
Рохас Марко
90' Желтая карточка
Лиа Винс
0:4
90' Гол
Элвис Камсоба
90'+4
33
Редди
Лиэм
21
Элрич
Тарек
16
Мрчела
Томислав
13
Малик
Осама
8
Мередит
Джеймс
7
Чианесе
Джоэль
88
Килкенни
Нил
27
Хуанде
Хуан
20
Бриммер
Джейк
28
Попович
Габриэль
9
Форнароли
Бруно
1
Matt
Acton
2
Роу
Сторм
4
Доначи
Джеймс
31
Андерсон
Аарон
21
Траоре
Адама
III
26
Барнетт
Джей
6
Броксхэм
Ли
23
Рохас
Марко
13
Кирдар
Биркан
43
Luis
Lawrie-Lattanzio
9
Нэббаут
Эндрю
Перт Глори
Мельбурн Виктори

Ход матча

26'
 
Рохас Марко
29'
0:1
Рохас Марко
(Luis Lawrie-Lattanzio)
44'
 
Кирдар Биркан
51'
Форнароли Бруно
 
54'
Ингем Дэйн
Мередит Джеймс
 
54'
Д'Агостино Николас
Форнароли Бруно
 
59'
Армиенто Карло
Бриммер Джейк
 
59'
Элрич Тарек
 
60'
0:2
Нэббаут Эндрю
69'
 
Lleyton Brooks
Luis Lawrie-Lattanzio
69'
0:3
Рохас Марко
(Кирдар Биркан)
71'
Лиа Винс
Килкенни Нил
 
71'
Тратт Джейкоб
Чианесе Джоэль
 
81'
 
Нисикава Со
Траоре Адама III
89'
 
Элвис Камсоба
Рохас Марко
89'
 
Баша Мигьен
Барнетт Джей
90'
Лиа Винс
 
90'
0:4
Элвис Камсоба
(Lleyton Brooks)

Бомбардиры внутри турнира

Перт Глори
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форнароли Бруно 13 0.52
2. Кастро Диего 4 0.16
3. Чианесе Джоэль 4 0.16
4. Килкенни Нил 3 (3) 0.12
5. Д'Агостино Николас 3 0.12
6. Оикономидис Кристофер 3 0.12
7. Франьич Иван 2 0.08
8. Мрчела Томислав 2 0.08
9. Ингем Дэйн 2 0.08
10. Попович Кристиан 2 0.08
11. Мередит Джеймс 1 0.04
12. Вютрих Грегори 1 0.04
13. Грант Александр 1 0.04
14. Хуанде Хуан 1 (1) 0.04
15. Бриммер Джейк 0 0
16. Ким Су Бом 0 0
Мельбурн Виктори
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тойвонен Ола 10 (1) 0.4
2. Нэббаут Эндрю 7 (2) 0.28
3. Рохас Марко 6 0.24
4. Круз Робби 2 0.08
5. Добрас Кристиан 2 0.08
6. Баша Мигьен 1 0.04
7. Роу Сторм 1 0.04
8. Элвис Камсоба 1 0.04
9. Хогланд Тим 0 0
10. Поульсен Якоб 0 0
11. Хоуп Джош 0 0
12. Кирдар Биркан 0 0
13. Броксхэм Ли 0 0
14. Атью Кеньок 0 0
15. Лесиотис Энтони 0 0
16. Luis Lawrie-Lattanzio 0 0
17. Lleyton Brooks 0 0

Карточки

Перт Глори
# Игрок      
1. Грант Александр 6 1
2. Хуанде Хуан 5 0
3. Форнароли Бруно 4 0
4. Килкенни Нил 3 0
5. Вютрих Грегори 3 0
6. Мрчела Томислав 3 0
7. Бриммер Джейк 3 0
8. Кастро Диего 2 0
9. Элрич Тарек 2 0
10. Мередит Джеймс 2 0
11. Франьич Иван 2 0
12. Попович Кристиан 2 0
13. Лиа Винс 1 0
14. Джулбич Дино 1 0
15. Чианесе Джоэль 1 0
16. Оикономидис Кристофер 1 0
17. Ким Су Бом 1 0
18. Д'Агостино Николас 1 0
19. Тратт Джейкоб 1 0
20. Уилсон Брэндон 1 0
Мельбурн Виктори
# Игрок      
1. Броксхэм Ли 6 1
2. Тойвонен Ола 7 0
3. Доначи Джеймс 6 0
4. Баша Мигьен 4 0
5. Нэббаут Эндрю 4 0
6. Роу Сторм 3 0
7. Атью Кеньок 3 0
8. Добрас Кристиан 1 1
9. Круз Робби 2 0
10. Поульсен Якоб 2 0
11. Рохас Марко 2 0
12. Денг Томас 2 0
13. Траоре Адама III 2 0
14. Giancarlo Gallifuoco 2 0
15. Лесиотис Энтони 2 0
16. Кирдар Биркан 2 0
17. Барнетт Джей 2 0
18. Хогланд Тим 0 1
19. Marco Kurz 0 1
20. Лоуренс Томас 1 0
21. Хоуп Джош 1 0
22. Элвис Камсоба 1 0
23. Андерсон Аарон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Перт Глори 7.5% (3) 10% (4) 32.5% (13) 15% (6) 20% (8) 15% (6)
 Мельбурн Виктори 25% (7) 14.29% (4) 10.71% (3) 14.29% (4) 25% (7) 10.71% (3)

Предыдущие игры

Перт Глори Последние 20 матчей: + = -
Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз
Сидней 0:0 Перт Глори Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Токио 1:0 Перт Глори Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори Перт Глори 6:2 Ньюкасл Джетс Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 0:3 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:0 Перт Глори Перт Глори 1:3 Сидней
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: + = -
Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори
Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Сеул 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:0 Чианграй Юнайтед Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Касима Антлерс 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Мельбурн Виктори 5:0 Бали Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 4:0 Ньюкасл Джетс Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори

Последние игры между собой

Перт Глори: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Мельбурн Виктори: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 1:0 Перт Глори A-Лига Перт Глори 0:2 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 1:2 Перт Глори A-Лига
Мельбурн Виктори 2:3 Перт Глори A-Лига Перт Глори 0:1 Мельбурн Виктори Кубок ФФА Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 3:2 Перт Глори A-Лига Перт Глори 0:2 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 4:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 2:1 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 3:2 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 2:0 Перт Глори Кубок ФФА Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 3:3 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 1:2 Перт Глори A-Лига Перт Глори 1:2 Мельбурн Виктори A-Лига
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Кирдар Биркан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Рохас Марко бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Рохас Марко получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jubilee Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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