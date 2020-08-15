Сидней
1:2
Конец матча
Стадион: Leichhardt Oval
Вестерн Юнайтед
0:1
21' ГолБериша Бесарт
45' Желтая карточкаБерджесс Макс
52' Желтая карточкаПирьес Дилан
1:1
52' ГолЛе Фондре Адам
1:2
90' ГолЛуштица Стивен
23
Rhyan
Grant1
26
Брэттан
Люк
28
Диллон
Оскар
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Rhyan Grant1Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Кинг ДжоэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Иванович ЛюкПолузащитник
-
19 Зувела КрисПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Steve Corica
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Диллон ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Скотт РайанВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Дьюзел ЛюкПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mark Rudan
Ход матча
21'
0:1
45'
52'
52'
1:1
90'
1:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ле Фондре Адам
|20 (4)
|0.77
|2.
|Барбарусес Костас
|7 (1)
|0.27
|3.
|Нинкович Милош
|5
|0.19
|4.
|Бухагьяр Трент
|3
|0.12
|5.
|Касерес Энтони
|2
|0.08
|6.
|Ретре Пауло
|2
|0.08
|7.
|Баумйоханн Александер
|1
|0.04
|8.
|Rhyan Grant1
|1
|0.04
|9.
|О'Нилл Брэндон
|1
|0.04
|10.
|Ван Дер Сааг Гарри
|1
|0.04
|11.
|Тилио Марко
|1
|0.04
|12.
|Макгоуэн Райан
|1
|0.04
|13.
|Иванович Люк
|1
|0.04
|14.
|Брэттан Люк
|0
|0
|15.
|Уилкинсон Алекс
|0
|0
|16.
|Кинг Джоэл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Бесарт
|18 (3)
|0.72
|2.
|Диаманти Алессандро
|7 (2)
|0.28
|3.
|Берджесс Макс
|6
|0.24
|4.
|Пэйн Коннор
|2
|0.08
|5.
|Коне Панайотис
|2
|0.08
|6.
|Дюрэнт Эндрю
|2
|0.08
|7.
|Рисдон Джош
|1
|0.04
|8.
|Макдональд Скотт
|1
|0.04
|9.
|Калвер Аарон
|1
|0.04
|10.
|Луштица Стивен
|1
|0.04
|11.
|Аппиа Квабена
|1
|0.04
|12.
|Ускок Томислав
|1
|0.04
|13.
|Гюлюм Эрсан
|0
|0
|14.
|Пирьес Дилан
|0
|0
|15.
|Скотадис Джерри
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Брэттан Люк
|8
|0
|2.
|Ретре Пауло
|7
|0
|3.
|Баумйоханн Александер
|3
|1
|4.
|Rhyan Grant1
|2
|1
|5.
|Макгоуэн Райан
|3
|0
|6.
|Касерес Энтони
|2
|0
|7.
|Нинкович Милош
|1
|0
|8.
|Ле Фондре Адам
|1
|0
|9.
|Майкл Зулло
|1
|0
|10.
|Барбарусес Костас
|1
|0
|11.
|О'Нилл Брэндон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пэйн Коннор
|6
|0
|2.
|Скотадис Джерри
|6
|0
|3.
|Дюрэнт Эндрю
|5
|0
|4.
|Рисдон Джош
|5
|0
|5.
|Диаманти Алессандро
|4
|0
|6.
|Ертец Дарио
|4
|0
|7.
|Гюлюм Эрсан
|3
|0
|8.
|Коне Панайотис
|3
|0
|9.
|Луштица Стивен
|2
|0
|10.
|Калвер Аарон
|2
|0
|11.
|Ускок Томислав
|2
|0
|12.
|Диллон Оскар
|2
|0
|13.
|Макдональд Скотт
|1
|0
|14.
|Бериша Бесарт
|1
|0
|15.
|Хэмилл Брендан
|1
|0
|16.
|Курто Филип
|1
|0
|17.
|Имаи Томоки
|1
|0
|18.
|Берджесс Макс
|1
|0
|19.
|Аспропотамитис Джонатан
|1
|0
|20.
|Аппиа Квабена
|1
|0
|21.
|Пирьес Дилан
|1
|0
|22.
|Стамателопулос Апостолос
|1
|0
|23.
|Юл Валентино
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сидней
|15.91% (7)
|22.73% (10)
|18.18% (8)
|6.82% (3)
|13.64% (6)
|22.73% (10)
|Вестерн Юнайтед
|14.29% (6)
|23.81% (10)
|19.05% (8)
|21.43% (9)
|7.14% (3)
|14.29% (6)
Предыдущие игры
Сидней Последние 20 матчей: + = -Брисбен Роар 1:1 Сидней Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Мельбурн Сити 2:0 Сидней Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс
Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Сидней 0:0 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Сидней 2:2 Чонбук Хендай Моторс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Йокогама Маринос 4:0 Сидней Сидней 1:0 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 5:1 Брисбен Роар
Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 5:3 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед
Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс
Последние игры между собой
Сидней: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Вестерн Юнайтед: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|Заявка
|26
|16
|5
|5
|49 - 25
|53
|2.
|Мельбурн Сити
|Заявка
|25
|13
|5
|7
|46 - 36
|44
|3.
|Веллингтон Феникс
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|38 - 33
|41
|4.
|Брисбен Роар
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|29 - 28
|40
|5.
|Вестерн Юнайтед
|Заявка
|25
|12
|3
|10
|45 - 34
|39
|6.
|Перт Глори
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|43 - 36
|37
|7.
|Аделаида Юнайтед
|Заявка
|26
|11
|3
|12
|44 - 49
|36
|8.
|Ньюкасл Джетс
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|32 - 40
|34
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|35 - 40
|33
|10.
|Мельбурн Виктори
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|33 - 44
|23
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|Заявка
|26
|5
|3
|18
|26 - 55
|18