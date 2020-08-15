  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
Сидней
1:2
Конец матча

Стадион:
Вестерн Юнайтед
0'
0:1
21' Гол
Бериша Бесарт
45' Желтая карточка
Берджесс Макс
52' Желтая карточка
Пирьес Дилан
1:1
52' Гол
Ле Фондре Адам
1:2
90' Гол
Луштица Стивен
90'+5
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Rhyan
Grant1
6
Макгоуэн
Райан
4
Уилкинсон
Алекс
7
Майкл
Зулло
5
Баумйоханн
Александер
26
Брэттан
Люк
17
Касерес
Энтони
10
Нинкович
Милош
11
Барбарусес
Костас
9
Ле
Фондре
Адам
1
Курто
Филип
6
Имаи
Томоки
4
Дюрэнт
Эндрю
28
Диллон
Оскар
5
Пирьес
Дилан
23
Диаманти
Алессандро
21
Паскуали
Себастьян
10
Луштица
Стивен
17
Кавалло
Джошуа
14
Берджесс
Макс
18
Бериша
Бесарт
Сидней
Вестерн Юнайтед

Ход матча

14'
Кинг Джоэл
Майкл Зулло
 
21'
0:1
Бериша Бесарт
45'
 
Берджесс Макс
52'
 
Пирьес Дилан
52'
Ле Фондре Адам
(Брэттан Люк)
1:1
58'
Зувела Крис
Брэттан Люк
 
63'
 
Стамателопулос Апостолос
Диаманти Алессандро
63'
 
Дьюзел Люк
Бериша Бесарт
63'
 
Калвер Аарон
Дюрэнт Эндрю
72'
 
Скотадис Джерри
Берджесс Макс
84'
Иванович Люк
Баумйоханн Александер
 
84'
Бухагьяр Трент
Барбарусес Костас
 
84'
 
Ирадукунда Тил
Кавалло Джошуа
90'
1:2
Луштица Стивен
(Пирьес Дилан)

Бомбардиры внутри турнира

Сидней
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ле Фондре Адам 20 (4) 0.77
2. Барбарусес Костас 7 (1) 0.27
3. Нинкович Милош 5 0.19
4. Бухагьяр Трент 3 0.12
5. Касерес Энтони 2 0.08
6. Ретре Пауло 2 0.08
7. Баумйоханн Александер 1 0.04
8. Rhyan Grant1 1 0.04
9. О'Нилл Брэндон 1 0.04
10. Ван Дер Сааг Гарри 1 0.04
11. Тилио Марко 1 0.04
12. Макгоуэн Райан 1 0.04
13. Иванович Люк 1 0.04
14. Брэттан Люк 0 0
15. Уилкинсон Алекс 0 0
16. Кинг Джоэл 0 0
Вестерн Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Бесарт 18 (3) 0.72
2. Диаманти Алессандро 7 (2) 0.28
3. Берджесс Макс 6 0.24
4. Пэйн Коннор 2 0.08
5. Коне Панайотис 2 0.08
6. Дюрэнт Эндрю 2 0.08
7. Рисдон Джош 1 0.04
8. Макдональд Скотт 1 0.04
9. Калвер Аарон 1 0.04
10. Луштица Стивен 1 0.04
11. Аппиа Квабена 1 0.04
12. Ускок Томислав 1 0.04
13. Гюлюм Эрсан 0 0
14. Пирьес Дилан 0 0
15. Скотадис Джерри 0 0

Карточки

Сидней
# Игрок      
1. Брэттан Люк 8 0
2. Ретре Пауло 7 0
3. Баумйоханн Александер 3 1
4. Rhyan Grant1 2 1
5. Макгоуэн Райан 3 0
6. Касерес Энтони 2 0
7. Нинкович Милош 1 0
8. Ле Фондре Адам 1 0
9. Майкл Зулло 1 0
10. Барбарусес Костас 1 0
11. О'Нилл Брэндон 1 0
Вестерн Юнайтед
# Игрок      
1. Пэйн Коннор 6 0
2. Скотадис Джерри 6 0
3. Дюрэнт Эндрю 5 0
4. Рисдон Джош 5 0
5. Диаманти Алессандро 4 0
6. Ертец Дарио 4 0
7. Гюлюм Эрсан 3 0
8. Коне Панайотис 3 0
9. Луштица Стивен 2 0
10. Калвер Аарон 2 0
11. Ускок Томислав 2 0
12. Диллон Оскар 2 0
13. Макдональд Скотт 1 0
14. Бериша Бесарт 1 0
15. Хэмилл Брендан 1 0
16. Курто Филип 1 0
17. Имаи Томоки 1 0
18. Берджесс Макс 1 0
19. Аспропотамитис Джонатан 1 0
20. Аппиа Квабена 1 0
21. Пирьес Дилан 1 0
22. Стамателопулос Апостолос 1 0
23. Юл Валентино 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сидней 15.91% (7) 22.73% (10) 18.18% (8) 6.82% (3) 13.64% (6) 22.73% (10)
 Вестерн Юнайтед 14.29% (6) 23.81% (10) 19.05% (8) 21.43% (9) 7.14% (3) 14.29% (6)

Предыдущие игры

Сидней Последние 20 матчей: + = -
Брисбен Роар 1:1 Сидней Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Мельбурн Сити 2:0 Сидней Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс
Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Сидней 0:0 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Сидней 2:2 Чонбук Хендай Моторс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Йокогама Маринос 4:0 Сидней Сидней 1:0 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 5:1 Брисбен Роар
Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 5:3 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед
Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс

Последние игры между собой

Сидней: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Вестерн Юнайтед: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней A-Лига
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Берджесс Макс получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Бериша Бесарт бьет в цель!
  • 14'
    Майкл Зулло уходит с поля. Кинг Джоэл выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Победитель

Букмекер 1 X 2
2.95 1.70 7.77

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.31 3.35
Букмекер Да Нет
3.70 1.27
Букмекер Да Нет
3.00 1.40
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный