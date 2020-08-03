Мельбурн Виктори
1:1
Второй тайм: 60'
Стадион: Jubilee Stadium
Сентрал Кост Маринерз
1:0
22' ГолРохас Марко
39' Желтая карточкаСилвера Самуэл
1:1
48' ГолФокс Дилан
51' Желтая карточкаОар Томас
26
Барнетт
Джей
23
Рохас
Марко
16
Фокс
Дилан
15
Роулес
Кай
10
Оар
Томас
19
Саймон
Мэтт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Барнетт ДжейПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Рохас МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Нисикава СоЗащитник
- Защитник
-
16 Хоуп ДжошПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Баша МигьенПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Grant Brebner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Фокс ДиланЗащитник
-
15 Роулес КайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Оар ТомасПолузащитник
-
19 Саймон МэттНападающий
- Запасные игроки
-
12 Пирс АдамВратарь
-
27 Миллер ЛьюисЗащитник
-
30 Диас ДиланПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Куол АлоуНападающий
-
33 Louis Khoury
-
29 Jair I
-
Главный тренер: Alen Stajcic
Ход матча
22'
1:0
36'
39'
48'
1:1
51'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тойвонен Ола
|10 (1)
|0.38
|2.
|Нэббаут Эндрю
|6 (1)
|0.23
|3.
|Рохас Марко
|3
|0.12
|4.
|Круз Робби
|2
|0.08
|5.
|Добрас Кристиан
|2
|0.08
|6.
|Баша Мигьен
|1
|0.04
|7.
|Роу Сторм
|1
|0.04
|8.
|Хогланд Тим
|0
|0
|9.
|Поульсен Якоб
|0
|0
|10.
|Броксхэм Ли
|0
|0
|11.
|Хоуп Джош
|0
|0
|12.
|Атью Кеньок
|0
|0
|13.
|Лесиотис Энтони
|0
|0
|14.
|Кирдар Биркан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дюрич Милан
|5 (1)
|0.19
|2.
|Мюррей Джордан
|4
|0.15
|3.
|Саймон Мэтт
|3 (3)
|0.12
|4.
|Chris Harold
|2 (1)
|0.08
|5.
|Клисби Джек
|1
|0.04
|6.
|Да Силва Даниэль
|1
|0.04
|7.
|Стенснесс Джанни
|1
|0.04
|8.
|Силвера Самуэл
|1
|0.04
|9.
|Jair I
|1
|0.04
|10.
|Giancarlo Gallifuoco
|1
|0.04
|11.
|Ruon Tongyik
|1
|0.04
|12.
|Роулес Кай
|1
|0.04
|13.
|Миллер Льюис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Броксхэм Ли
|6
|1
|2.
|Тойвонен Ола
|7
|0
|3.
|Доначи Джеймс
|6
|0
|4.
|Баша Мигьен
|4
|0
|5.
|Нэббаут Эндрю
|4
|0
|6.
|Роу Сторм
|3
|0
|7.
|Добрас Кристиан
|1
|1
|8.
|Круз Робби
|2
|0
|9.
|Поульсен Якоб
|2
|0
|10.
|Денг Томас
|2
|0
|11.
|Траоре Адама III
|2
|0
|12.
|Атью Кеньок
|2
|0
|13.
|Лесиотис Энтони
|2
|0
|14.
|Хогланд Тим
|0
|1
|15.
|Marco Kurz
|0
|1
|16.
|Рохас Марко
|1
|0
|17.
|Лоуренс Томас
|1
|0
|18.
|Хоуп Джош
|1
|0
|19.
|Элвис Камсоба
|1
|0
|20.
|Кирдар Биркан
|1
|0
|21.
|Барнетт Джей
|1
|0
|22.
|Андерсон Аарон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Giancarlo Gallifuoco
|5
|0
|2.
|Стенснесс Джанни
|5
|0
|3.
|Оар Томас
|4
|0
|4.
|Гордон Зигги
|4
|0
|5.
|Миллер Льюис
|4
|0
|6.
|Саймон Мэтт
|3
|0
|7.
|Клисби Джек
|3
|0
|8.
|Eun-Sun Kim
|3
|0
|9.
|Роулес Кай
|3
|0
|10.
|Дюрич Милан
|2
|0
|11.
|Биригитти Марк
|2
|0
|12.
|Мюррей Джордан
|2
|0
|13.
|Да Силва Даниэль
|1
|0
|14.
|Нисбет Джошуа
|1
|0
|15.
|Силвера Самуэл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мельбурн Виктори
|30.43% (7)
|8.7% (2)
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|13.04% (3)
|Сентрал Кост Маринерз
|20% (4)
|10% (2)
|30% (6)
|15% (3)
|5% (1)
|20% (4)
Предыдущие игры
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: + = -Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней
Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Сеул 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:0 Чианграй Юнайтед Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Касима Антлерс 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Мельбурн Виктори 5:0 Бали Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 4:0 Ньюкасл Джетс Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:0 Перт Глори
Сентрал Кост Маринерз Последние 20 матчей: + = -Сентрал Кост Маринерз 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:0 Ньюкасл Джетс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити
Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Ньюкасл Джетс 4:3 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Юнайтед
Последние игры между собой
Мельбурн Виктори: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Сентрал Кост Маринерз: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Мельбурн Виктори 5:2 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:1 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 1:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:3 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 4:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:2 Мельбурн Виктори A-Лига Сентрал Кост Маринерз 3:3 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Мельбурн Виктори 3:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:3 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 3:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:3 Мельбурн Виктори A-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:0 Мельбурн Виктори A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:0 Мельбурн Виктори A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|Заявка
|23
|16
|3
|4
|46 - 21
|51
|2.
|Мельбурн Сити
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|44 - 34
|43
|3.
|Веллингтон Феникс
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|37 - 29
|40
|4.
|Брисбен Роар
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|27 - 26
|38
|5.
|Перт Глори
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|40 - 29
|34
|6.
|Аделаида Юнайтед
|Заявка
|24
|11
|1
|12
|41 - 46
|34
|7.
|Ньюкасл Джетс
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|29 - 40
|31
|8.
|Вестерн Юнайтед
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|36 - 30
|30
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|29 - 31
|30
|10.
|Мельбурн Виктори
|1:1 Заявка
|24
|5
|6
|13
|27 - 40
|21
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|1:1 Заявка
|26
|4
|4
|18
|24 - 54
|16