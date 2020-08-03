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Мельбурн Виктори
1:1
Второй тайм: 60'

Стадион:
Сентрал Кост Маринерз
0'
1:0
22' Гол
Рохас Марко
39' Желтая карточка
Силвера Самуэл
1:1
48' Гол
Фокс Дилан
51' Желтая карточка
Оар Томас
60'
1
Matt
Acton
2
Роу
Сторм
4
Доначи
Джеймс
15
Giancarlo
Gallifuoco
21
Траоре
Адама
III
26
Барнетт
Джей
6
Броксхэм
Ли
23
Рохас
Марко
13
Кирдар
Биркан
17
Элвис
Камсоба
43
Luis
Lawrie-Lattanzio
1
Биригитти
Марк
2
Гордон
Зигги
16
Фокс
Дилан
15
Роулес
Кай
3
Клисби
Джек
26
Нисбет
Джошуа
17
Силвера
Самуэл
7
Дюрич
Милан
18
Стенснесс
Джанни
10
Оар
Томас
19
Саймон
Мэтт
Мельбурн Виктори
Сентрал Кост Маринерз

Ход матча

22'
Рохас Марко
(Кирдар Биркан)
1:0
36'
Баша Мигьен
Роу Сторм
 
39'
 
Силвера Самуэл
48'
1:1
Фокс Дилан
(Саймон Мэтт)
51'
 
Оар Томас
57'
 
Диас Дилан
Силвера Самуэл

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Виктори
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тойвонен Ола 10 (1) 0.38
2. Нэббаут Эндрю 6 (1) 0.23
3. Рохас Марко 3 0.12
4. Круз Робби 2 0.08
5. Добрас Кристиан 2 0.08
6. Баша Мигьен 1 0.04
7. Роу Сторм 1 0.04
8. Хогланд Тим 0 0
9. Поульсен Якоб 0 0
10. Броксхэм Ли 0 0
11. Хоуп Джош 0 0
12. Атью Кеньок 0 0
13. Лесиотис Энтони 0 0
14. Кирдар Биркан 0 0
Сентрал Кост Маринерз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дюрич Милан 5 (1) 0.19
2. Мюррей Джордан 4 0.15
3. Саймон Мэтт 3 (3) 0.12
4. Chris Harold 2 (1) 0.08
5. Клисби Джек 1 0.04
6. Да Силва Даниэль 1 0.04
7. Стенснесс Джанни 1 0.04
8. Силвера Самуэл 1 0.04
9. Jair I 1 0.04
10. Giancarlo Gallifuoco 1 0.04
11. Ruon Tongyik 1 0.04
12. Роулес Кай 1 0.04
13. Миллер Льюис 0 0

Карточки

Мельбурн Виктори
# Игрок      
1. Броксхэм Ли 6 1
2. Тойвонен Ола 7 0
3. Доначи Джеймс 6 0
4. Баша Мигьен 4 0
5. Нэббаут Эндрю 4 0
6. Роу Сторм 3 0
7. Добрас Кристиан 1 1
8. Круз Робби 2 0
9. Поульсен Якоб 2 0
10. Денг Томас 2 0
11. Траоре Адама III 2 0
12. Атью Кеньок 2 0
13. Лесиотис Энтони 2 0
14. Хогланд Тим 0 1
15. Marco Kurz 0 1
16. Рохас Марко 1 0
17. Лоуренс Томас 1 0
18. Хоуп Джош 1 0
19. Элвис Камсоба 1 0
20. Кирдар Биркан 1 0
21. Барнетт Джей 1 0
22. Андерсон Аарон 1 0
Сентрал Кост Маринерз
# Игрок      
1. Giancarlo Gallifuoco 5 0
2. Стенснесс Джанни 5 0
3. Оар Томас 4 0
4. Гордон Зигги 4 0
5. Миллер Льюис 4 0
6. Саймон Мэтт 3 0
7. Клисби Джек 3 0
8. Eun-Sun Kim 3 0
9. Роулес Кай 3 0
10. Дюрич Милан 2 0
11. Биригитти Марк 2 0
12. Мюррей Джордан 2 0
13. Да Силва Даниэль 1 0
14. Нисбет Джошуа 1 0
15. Силвера Самуэл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мельбурн Виктори 30.43% (7) 8.7% (2) 13.04% (3) 13.04% (3) 21.74% (5) 13.04% (3)
 Сентрал Кост Маринерз 20% (4) 10% (2) 30% (6) 15% (3) 5% (1) 20% (4)

Предыдущие игры

Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: + = -
Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней
Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Сеул 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:0 Чианграй Юнайтед Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Касима Антлерс 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Мельбурн Виктори 5:0 Бали Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 4:0 Ньюкасл Джетс Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:0 Перт Глори
Сентрал Кост Маринерз Последние 20 матчей: + = -
Сентрал Кост Маринерз 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:0 Ньюкасл Джетс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити
Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Ньюкасл Джетс 4:3 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Юнайтед

Последние игры между собой

Мельбурн Виктори: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Сентрал Кост Маринерз: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:3 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 4:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига
Мельбурн Виктори 5:2 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:1 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 1:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:3 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 4:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:2 Мельбурн Виктори A-Лига Сентрал Кост Маринерз 3:3 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Мельбурн Виктори 3:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:3 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 3:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:3 Мельбурн Виктори A-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:0 Мельбурн Виктори A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:0 Мельбурн Виктори A-Лига
  • Второй тайм
  • 57'
    Силвера Самуэл уходит с поля. Dylan Ruiz-Diaz выходит вместо него
  • Желтая карточка
    51'
    Оар Томас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Фокс Дилан бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Силвера Самуэл получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Роу Сторм уходит с поля. Баша Мигьен выходит вместо него
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Рохас Марко бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jubilee Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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