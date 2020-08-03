Второй тайм

90' Атью Кеньок получил желтую карточку от судьи

90' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

89' Г О О О О Л - Dylan Ruiz-Diaz бьет в цель!

85' Г О О О О Л - Dylan Ruiz-Diaz бьет в цель!

80' Саймон Мэтт получил желтую карточку от судьи

72' Барнетт Джей получил желтую карточку от судьи

65' Г О О О О Л - Рохас Марко бьет в цель!

57' Силвера Самуэл уходит с поля. Dylan Ruiz-Diaz выходит вместо него

51' Оар Томас получил желтую карточку от судьи

48' Г О О О О Л - Фокс Дилан бьет в цель!