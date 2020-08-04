Вестерн Сидней Уондерерс
1:1
Второй тайм: 76'
Стадион: Bankwest Stadium (Sydney)
Перт Глори
37' Желтая карточка_Juande J.
44' Желтая карточка_Ziegler P.
52' Желтая карточка_McGowan D.
0:1
60' Гол_Franjic I.
1:1
63' Гол_Duke M.
33
Расселл
Тэйт
17
Keanu
Baccus
10
Кокс
Саймон
27
Йебоа
Кваме
33
Редди
Лиэм
13
Малик
Осама
23
Ингем
Дэйн
88
Килкенни
Нил
27
Хуанде
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Расселл ТэйтПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Keanu BaccusПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кокс СаймонПолузащитник
-
27 Йебоа КвамеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Адам МохамедНападающий
-
11 Камау БрюсНападающий
-
-
Главный тренер: Jean-Paul de Marigny
- Основной состав
-
33 Редди ЛиэмВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Малик ОсамаЗащитник
- Защитник
-
23 Ингем ДэйнЗащитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
-
27 Хуанде ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Элрич ТарекЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Лиа ВинсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Попович Энтони
Ход матча
37'
44'
52'
60'
0:1
63'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дюк Митчелл
|11 (3)
|0.46
|2.
|Мюллер Николай
|5
|0.21
|3.
|Йебоа Кваме
|4
|0.17
|4.
|Кокс Саймон
|3
|0.13
|5.
|Швеглер Пирмин
|1
|0.04
|6.
|Расселл Тэйт
|1
|0.04
|7.
|Майер Александр
|1
|0.04
|8.
|Keanu Baccus
|1
|0.04
|9.
|Адам Мохамед
|1
|0.04
|10.
|Циглер Патрик
|1
|0.04
|11.
|_Duke M.
|1
|0.04
|12.
|Георгиевски Даниэль
|0
|0
|13.
|Камау Брюс
|0
|0
|14.
|Элрич Тарек
|0
|0
|15.
|_Georgievski D.
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форнароли Бруно
|13
|0.54
|2.
|Кастро Диего
|4
|0.17
|3.
|Чианесе Джоэль
|4
|0.17
|4.
|Д'Агостино Николас
|3
|0.13
|5.
|Оикономидис Кристофер
|3
|0.13
|6.
|Килкенни Нил
|2 (2)
|0.08
|7.
|Мрчела Томислав
|2
|0.08
|8.
|Ингем Дэйн
|2
|0.08
|9.
|Попович Кристиан
|2
|0.08
|10.
|Франьич Иван
|1
|0.04
|11.
|Вютрих Грегори
|1
|0.04
|12.
|Грант Александр
|1
|0.04
|13.
|_Franjic I.
|1
|0.04
|14.
|Хуанде Хуан
|1 (1)
|0.04
|15.
|Бриммер Джейк
|0
|0
|16.
|Мередит Джеймс
|0
|0
|17.
|Ким Су Бом
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Швеглер Пирмин
|8
|0
|2.
|Георгиевски Даниэль
|4
|1
|3.
|Циглер Патрик
|5
|0
|4.
|Keanu Baccus
|4
|0
|5.
|Nick Sullivan
|4
|0
|6.
|Юрман Мэттью
|3
|0
|7.
|О'Доэрти Джордан
|3
|0
|8.
|Кокс Саймон
|2
|0
|9.
|Макгоуэн Дилан
|2
|0
|10.
|Дюк Митчелл
|2
|0
|11.
|Мюллер Николай
|2
|0
|12.
|Адам Мохамед
|2
|0
|13.
|Камау Брюс
|1
|0
|14.
|Грозос Костандинос
|1
|0
|15.
|Вилмеринг Дэниэл
|1
|0
|16.
|_Ziegler P.
|1
|0
|17.
|_McGowan D.
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Грант Александр
|6
|1
|2.
|Хуанде Хуан
|4
|0
|3.
|Форнароли Бруно
|3
|0
|4.
|Килкенни Нил
|3
|0
|5.
|Вютрих Грегори
|3
|0
|6.
|Мрчела Томислав
|3
|0
|7.
|Бриммер Джейк
|3
|0
|8.
|Кастро Диего
|2
|0
|9.
|Мередит Джеймс
|2
|0
|10.
|Франьич Иван
|2
|0
|11.
|Попович Кристиан
|2
|0
|12.
|Элрич Тарек
|1
|0
|13.
|Джулбич Дино
|1
|0
|14.
|Чианесе Джоэль
|1
|0
|15.
|Оикономидис Кристофер
|1
|0
|16.
|Ким Су Бом
|1
|0
|17.
|Д'Агостино Николас
|1
|0
|18.
|Тратт Джейкоб
|1
|0
|19.
|Уилсон Брэндон
|1
|0
|20.
|_Juande J.
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вестерн Сидней Уондерерс
|21.43% (6)
|14.29% (4)
|10.71% (3)
|10.71% (3)
|14.29% (4)
|28.57% (8)
|Перт Глори
|8.11% (3)
|10.81% (4)
|35.14% (13)
|13.51% (5)
|21.62% (8)
|10.81% (4)
Предыдущие игры
Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: + = -Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Сентрал Кост Маринерз 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс
Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Сентрал Кост Маринерз 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Брисбен Роар
Перт Глори Последние 20 матчей: + = -Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 0:0 Перт Глори
Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Токио 1:0 Перт Глори Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори Перт Глори 6:2 Ньюкасл Джетс Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 0:3 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:0 Перт Глори Перт Глори 1:3 Сидней Ньюкасл Джетс 1:1 Перт Глори
Последние игры между собой
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Перт Глори: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Перт Глори 4:3 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Перт Глори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Перт Глори A-Лига Перт Глори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Кубок ФФА Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Перт Глори A-Лига Перт Глори 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Перт Глори A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|Заявка
|23
|16
|3
|4
|46 - 21
|51
|2.
|Мельбурн Сити
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|44 - 34
|43
|3.
|Веллингтон Феникс
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|37 - 29
|40
|4.
|Брисбен Роар
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|27 - 26
|38
|5.
|Перт Глори
|1:1 Заявка
|24
|9
|8
|7
|41 - 30
|35
|6.
|Аделаида Юнайтед
|Заявка
|24
|11
|1
|12
|41 - 46
|34
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1:1 Заявка
|24
|8
|7
|9
|30 - 32
|31
|8.
|Ньюкасл Джетс
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|29 - 40
|31
|9.
|Вестерн Юнайтед
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|36 - 30
|30
|10.
|Мельбурн Виктори
|Заявка
|24
|5
|5
|14
|28 - 42
|20
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|Заявка
|26
|5
|3
|18
|26 - 55
|18