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Вестерн Сидней Уондерерс
1:1
Второй тайм: 76'

Стадион:
Перт Глори
0'
37' Желтая карточка
_Juande J.
44' Желтая карточка
_Ziegler P.
52' Желтая карточка
_McGowan D.
0:1
60' Гол
_Franjic I.
1:1
63' Гол
_Duke M.
76'
50
Прендеграст
Тристан
34
Циглер
Патрик
4
Макгоуэн
Дилан
6
Юрман
Мэттью
33
Расселл
Тэйт
8
О'Доэрти
Джордан
17
Keanu
Baccus
5
Георгиевски
Даниэль
10
Кокс
Саймон
27
Йебоа
Кваме
7
Дюк
Митчелл
33
Редди
Лиэм
5
Франьич
Иван
16
Мрчела
Томислав
13
Малик
Осама
2
Грант
Александр
23
Ингем
Дэйн
88
Килкенни
Нил
27
Хуанде
Хуан
29
Попович
Кристиан
18
Д'Агостино
Николас
9
Форнароли
Бруно
Вестерн Сидней Уондерерс
Перт Глори

Ход матча

37'
 
_Juande J.
44'
_Ziegler P.
 
46'
 
_Brimmer J.
_Popovic K.
46'
_Schwegler P.
_O'Doherty J.
 
52'
_McGowan D.
 
60'
0:1
_Franjic I.
62'
 
_Elrich T.
_Franjic I.
63'
_Duke M.
(_Georgievski D.)
1:1
68'
_Mourdoukoutas T.
_Ziegler P.
 
68'
_Kamau B.
_Georgievski D.
 
70'
 
_Meredith J.
_Malik O.

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Сидней Уондерерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дюк Митчелл 11 (3) 0.46
2. Мюллер Николай 5 0.21
3. Йебоа Кваме 4 0.17
4. Кокс Саймон 3 0.13
5. Швеглер Пирмин 1 0.04
6. Расселл Тэйт 1 0.04
7. Майер Александр 1 0.04
8. Keanu Baccus 1 0.04
9. Адам Мохамед 1 0.04
10. Циглер Патрик 1 0.04
11. _Duke M. 1 0.04
12. Георгиевски Даниэль 0 0
13. Камау Брюс 0 0
14. Элрич Тарек 0 0
15. _Georgievski D. 0 0
Перт Глори
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форнароли Бруно 13 0.54
2. Кастро Диего 4 0.17
3. Чианесе Джоэль 4 0.17
4. Д'Агостино Николас 3 0.13
5. Оикономидис Кристофер 3 0.13
6. Килкенни Нил 2 (2) 0.08
7. Мрчела Томислав 2 0.08
8. Ингем Дэйн 2 0.08
9. Попович Кристиан 2 0.08
10. Франьич Иван 1 0.04
11. Вютрих Грегори 1 0.04
12. Грант Александр 1 0.04
13. _Franjic I. 1 0.04
14. Хуанде Хуан 1 (1) 0.04
15. Бриммер Джейк 0 0
16. Мередит Джеймс 0 0
17. Ким Су Бом 0 0

Карточки

Вестерн Сидней Уондерерс
# Игрок      
1. Швеглер Пирмин 8 0
2. Георгиевски Даниэль 4 1
3. Циглер Патрик 5 0
4. Keanu Baccus 4 0
5. Nick Sullivan 4 0
6. Юрман Мэттью 3 0
7. О'Доэрти Джордан 3 0
8. Кокс Саймон 2 0
9. Макгоуэн Дилан 2 0
10. Дюк Митчелл 2 0
11. Мюллер Николай 2 0
12. Адам Мохамед 2 0
13. Камау Брюс 1 0
14. Грозос Костандинос 1 0
15. Вилмеринг Дэниэл 1 0
16. _Ziegler P. 1 0
17. _McGowan D. 1 0
Перт Глори
# Игрок      
1. Грант Александр 6 1
2. Хуанде Хуан 4 0
3. Форнароли Бруно 3 0
4. Килкенни Нил 3 0
5. Вютрих Грегори 3 0
6. Мрчела Томислав 3 0
7. Бриммер Джейк 3 0
8. Кастро Диего 2 0
9. Мередит Джеймс 2 0
10. Франьич Иван 2 0
11. Попович Кристиан 2 0
12. Элрич Тарек 1 0
13. Джулбич Дино 1 0
14. Чианесе Джоэль 1 0
15. Оикономидис Кристофер 1 0
16. Ким Су Бом 1 0
17. Д'Агостино Николас 1 0
18. Тратт Джейкоб 1 0
19. Уилсон Брэндон 1 0
20. _Juande J. 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вестерн Сидней Уондерерс 21.43% (6) 14.29% (4) 10.71% (3) 10.71% (3) 14.29% (4) 28.57% (8)
 Перт Глори 8.11% (3) 10.81% (4) 35.14% (13) 13.51% (5) 21.62% (8) 10.81% (4)

Предыдущие игры

Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: + = -
Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Сентрал Кост Маринерз 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс
Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Сентрал Кост Маринерз 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Брисбен Роар
Перт Глори Последние 20 матчей: + = -
Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 0:0 Перт Глори
Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Токио 1:0 Перт Глори Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори Перт Глори 6:2 Ньюкасл Джетс Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 0:3 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:0 Перт Глори Перт Глори 1:3 Сидней Ньюкасл Джетс 1:1 Перт Глори

Последние игры между собой

Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Перт Глори: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Перт Глори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Кубок ФФА Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори A-Лига
Перт Глори 4:3 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Перт Глори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Перт Глори A-Лига Перт Глори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Кубок ФФА Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Перт Глори A-Лига Перт Глори 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Перт Глори A-Лига
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Циглер Патрик получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Хуанде Хуан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
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