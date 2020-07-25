Веллингтон Феникс
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Bankwest Stadium
Аделаида Юнайтед
32
Саттон
Сэм
14
Руфер
Алекс
88
Хупер
Гэри
20
Иззо
Пол
23
Элси
Джордан
18
Брук
Лаклан
26
Халлоран
Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Саттон СэмПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
88 Хупер ГэриНападающий
- Запасные игроки
-
16 Фентон ЛуисЗащитник
-
23 Скотт УолтерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Уэйн БенНападающий
-
30 Zac Jones2
-
Главный тренер: Ufuk Talay
- Основной состав
-
20 Иззо ПолВратарь
- Защитник
-
23 Элси ДжорданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Брук ЛакланНападающий
- Нападающий
-
26 Халлоран БенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
36 Смит НоаЗащитник
- Полузащитник
-
49 Туре МохамедНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Carl Vaert
Предыдущие игры
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: + = -Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс
Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 3:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори
Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Брисбен Роар 0:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед
Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 1:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:2 Аделаида Юнайтед
Последние игры между собой
Веллингтон Феникс: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Аделаида Юнайтед: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 2:2 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 0:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 0:4 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 3:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 4:2 Аделаида Юнайтед A-Лига Веллингтон Феникс 2:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс A-Лига Аделаида Юнайтед 2:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 5:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 2:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Веллингтон Феникс 2:2 Аделаида Юнайтед A-Лига