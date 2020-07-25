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  3. Австралия: A-Лига
Веллингтон Феникс
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Аделаида Юнайтед
0' 16'
1
Маринович
Стефан
17
Эллиот
Каллан
27
Тэйлор
Стивен
4
Хадсон-Вихонги
Те-Атавай
13
Какас
Либерато
32
Саттон
Сэм
12
Уилсон
Брэндон
14
Руфер
Алекс
7
Пископо
Рено
11
Сотирио
Джошуа
88
Хупер
Гэри
20
Иззо
Пол
4
Ryan
Strain1
23
Элси
Джордан
22
Michael
Jakobsen
II
7
Китто
Райан
8
Макгри
Райли
42
Taras
Gomulka
6
Маук
Стефан
18
Брук
Лаклан
11
Упсет
Кристиан
26
Халлоран
Бен
Веллингтон Феникс
Аделаида Юнайтед

Предыдущие игры

Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: + = -
Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс
Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 3:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори
Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Брисбен Роар 0:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед
Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 1:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:2 Аделаида Юнайтед

Последние игры между собой

Веллингтон Феникс: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Аделаида Юнайтед: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс A-Лига Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс A-Лига Аделаида Юнайтед 0:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:3 Аделаида Юнайтед A-Лига
Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 2:2 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 0:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 0:4 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 3:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 4:2 Аделаида Юнайтед A-Лига Веллингтон Феникс 2:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс A-Лига Аделаида Юнайтед 2:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 5:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 2:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Веллингтон Феникс 2:2 Аделаида Юнайтед A-Лига
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bankwest Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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