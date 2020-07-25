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  3. Австралия: A-Лига
Веллингтон Феникс
1:1
Конец матча

Стадион:
Аделаида Юнайтед
0'
34' Желтая карточка
Элси Джордан
45' Желтая карточка
Пископо Рено
0:1
60' Гол
Упсет Кристиан
61' Желтая карточка
Taras Gomulka
1:1
65' Гол
Сотирио Джошуа
82' Желтая карточка
Michael Jakobsen II
86' Желтая карточка
Туре Мохамед
1:1
86' Не забитый пенальти
Давила Улисес
90' Желтая карточка
Фентон Луис
90'+6
1
Маринович
Стефан
17
Эллиот
Каллан
27
Тэйлор
Стивен
4
Хадсон-Вихонги
Те-Атавай
13
Какас
Либерато
32
Саттон
Сэм
12
Уилсон
Брэндон
14
Руфер
Алекс
7
Пископо
Рено
11
Сотирио
Джошуа
88
Хупер
Гэри
20
Иззо
Пол
4
Ryan
Strain1
23
Элси
Джордан
22
Michael
Jakobsen
II
7
Китто
Райан
8
Макгри
Райли
42
Taras
Gomulka
6
Маук
Стефан
18
Брук
Лаклан
11
Упсет
Кристиан
26
Халлоран
Бен
Веллингтон Феникс
Аделаида Юнайтед

Ход матча

34'
 
Элси Джордан
45'
Пископо Рено
 
46'
Давила Улисес
Хупер Гэри
 
46'
Макгинг Лиам
Тэйлор Стивен
 
60'
0:1
Упсет Кристиан
(Халлоран Бен)
60'
Маккоуотт Каллум
Саттон Сэм
 
61'
 
Taras Gomulka
65'
Сотирио Джошуа
1:1
68'
 
Туре Мохамед
Брук Лаклан
68'
 
Д`Арриго Луис
Упсет Кристиан
71'
Уэйн Бен
Сотирио Джошуа
 
79'
 
Блэквуд Джордж
Маук Стефан
82'
 
Michael Jakobsen II
86'
 
Туре Мохамед
86'
Давила Улисес
1:1
90'
Фентон Луис
Эллиот Каллан
 
90'
Фентон Луис
 

Предыдущие игры

Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: + = -
Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс
Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 3:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори
Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Брисбен Роар 0:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед
Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 1:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:2 Аделаида Юнайтед

Последние игры между собой

Веллингтон Феникс: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Аделаида Юнайтед: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс A-Лига Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс A-Лига Аделаида Юнайтед 0:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:3 Аделаида Юнайтед A-Лига
Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 2:2 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 0:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 0:4 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 3:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 4:2 Аделаида Юнайтед A-Лига Веллингтон Феникс 2:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс A-Лига Аделаида Юнайтед 2:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 5:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 2:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Веллингтон Феникс 2:2 Аделаида Юнайтед A-Лига
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Ryan Strain получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    Пископо Рено получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Элси Джордан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bankwest Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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