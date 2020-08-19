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Вестерн Юнайтед
1:3
Конец матча

Стадион:
Мельбурн Сити
0'
0:1
12' Гол
Наджар Муди
43' Желтая карточка
Диллон Оскар
0:2
57' Пенальти
Макларен Джейми
1:2
70' Пенальти
Бериша Бесарт
73' Желтая карточка
Имаи Томоки
1:3
86' Гол
Макларен Джейми
90'+4
1
Курто
Филип
28
Диллон
Оскар
21
Паскуали
Себастьян
2
Калвер
Аарон
19
Рисдон
Джош
22
Ускок
Томислав
27
Скотадис
Джерри
11
Пэйн
Коннор
25
Дьюзел
Люк
7
Юл
Валентино
9
Стамателопулос
Апостолос
1
Гловер
Том
4
Делбридж
Харрисон
22
Гуд
Кёртис
40
Виндбихлер
Рихард
13
Аткинсон
Натаниэль
20
Луна
Адриан
6
Бриллант
Джошуа
34
Меткалф
Коннор
49
Цолаковски
Стефан
9
Макларен
Джейми
30
Наджар
Муди
Вестерн Юнайтед
Мельбурн Сити

Ход матча

12'
0:1
Наджар Муди
(Меткалф Коннор)
43'
Диллон Оскар
 
57'
0:2
Макларен Джейми
60'
Пирьес Дилан
Рисдон Джош
 
60'
Кавалло Джошуа
Пэйн Коннор
 
61'
Имаи Томоки
Калвер Аарон
 
62'
 
Уэлс Лаклан
Цолаковски Стефан
63'
 
Геллоуэй Скотт
Гуд Кёртис
63'
 
Гриффитс Ростин
Бриллант Джошуа
65'
Бериша Бесарт
Юл Валентино
 
65'
Диаманти Алессандро
Скотадис Джерри
 
70'
Бериша Бесарт
1:2
73'
Имаи Томоки
 
76'
 
Наджарин Рами
Наджар Муди
86'
1:3
Макларен Джейми
(Уэлс Лаклан)
89'
 
Борджес Рафаэл
Луна Адриан

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Бесарт 19 (4) 0.73
2. Диаманти Алессандро 7 (2) 0.27
3. Берджесс Макс 6 0.23
4. Пэйн Коннор 2 0.08
5. Коне Панайотис 2 0.08
6. Дюрэнт Эндрю 2 0.08
7. Рисдон Джош 1 0.04
8. Макдональд Скотт 1 0.04
9. Калвер Аарон 1 0.04
10. Луштица Стивен 1 0.04
11. Аппиа Квабена 1 0.04
12. Ускок Томислав 1 0.04
13. Гюлюм Эрсан 0 0
14. Пирьес Дилан 0 0
15. Скотадис Джерри 0 0
Мельбурн Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макларен Джейми 22 (4) 0.85
2. Нун Крэйг 5 (1) 0.19
3. Луна Адриан 5 0.19
4. Беренгер Флорен 3 0.12
5. Меткалф Коннор 2 0.08
6. Сусаета Маркель 2 0.08
7. Гриффитс Ростин 2 0.08
8. Кабрера Хавьер 1 0.04
9. Бриллант Джошуа 1 0.04
10. Гуд Кёртис 1 0.04
11. Геллоуэй Скотт 1 0.04
12. Делбридж Харрисон 1 0.04
13. Аткинсон Натаниэль 1 0.04
14. Наджар Муди 1 0.04
15. Уэлс Лаклан 0 0
16. Джеймисон Скотт 0 0
17. Генро Денис 0 0
18. Виндбихлер Рихард 0 0

Карточки

Вестерн Юнайтед
# Игрок      
1. Пэйн Коннор 6 0
2. Скотадис Джерри 6 0
3. Дюрэнт Эндрю 5 0
4. Рисдон Джош 5 0
5. Диаманти Алессандро 4 0
6. Ертец Дарио 4 0
7. Гюлюм Эрсан 3 0
8. Коне Панайотис 3 0
9. Диллон Оскар 3 0
10. Луштица Стивен 2 0
11. Калвер Аарон 2 0
12. Имаи Томоки 2 0
13. Ускок Томислав 2 0
14. Макдональд Скотт 1 0
15. Бериша Бесарт 1 0
16. Хэмилл Брендан 1 0
17. Курто Филип 1 0
18. Берджесс Макс 1 0
19. Аспропотамитис Джонатан 1 0
20. Аппиа Квабена 1 0
21. Пирьес Дилан 1 0
22. Стамателопулос Апостолос 1 0
23. Юл Валентино 1 0
Мельбурн Сити
# Игрок      
1. Делбридж Харрисон 4 3
2. Джеймисон Скотт 9 0
3. Нун Крэйг 4 1
4. Гриффитс Ростин 5 0
5. Луна Адриан 5 0
6. Беренгер Флорен 4 0
7. Геллоуэй Скотт 4 0
8. Аткинсон Натаниэль 4 0
9. Виндбихлер Рихард 3 0
10. Бриллант Джошуа 3 0
11. Гуд Кёртис 3 0
12. Генро Денис 3 0
13. Бузанис Дин 2 0
14. Меткалф Коннор 2 0
15. Кабрера Хавьер 1 0
16. Макларен Джейми 1 0
17. Гловер Том 1 0
18. Уэлс Лаклан 1 0
19. Наджар Муди 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вестерн Юнайтед 13.64% (6) 22.73% (10) 18.18% (8) 20.45% (9) 9.09% (4) 15.91% (7)
 Мельбурн Сити 16.67% (8) 22.92% (11) 16.67% (8) 20.83% (10) 14.58% (7) 8.33% (4)

Предыдущие игры

Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 5:3 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед
Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Ньюкасл Джетс
Мельбурн Сити Последние 20 матчей: + = -
Мельбурн Сити 2:2 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 2:0 Сидней Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити
Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед Сидней 2:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 0:4 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:3 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Мельбурн Сити Брисбен Роар 4:3 Мельбурн Сити

Последние игры между собой

Вестерн Юнайтед: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Мельбурн Сити: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед A-Лига Вестерн Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити A-Лига
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Oskar Dillon получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Наджар Муди бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jubilee Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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2.05 1.75
Букмекер Да Нет
4.00 1.24
Букмекер Да Нет
3.00 1.38
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