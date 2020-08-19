Вестерн Юнайтед
1:3
Конец матча
Стадион: Jubilee Stadium
Мельбурн Сити
0:1
12' ГолНаджар Муди
43' Желтая карточкаДиллон Оскар
0:2
57' ПенальтиМакларен Джейми
1:2
70' ПенальтиБериша Бесарт
73' Желтая карточкаИмаи Томоки
1:3
86' ГолМакларен Джейми
28
Диллон
Оскар
19
Рисдон
Джош
11
Пэйн
Коннор
25
Дьюзел
Люк
22
Гуд
Кёртис
20
Луна
Адриан
30
Наджар
Муди
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Диллон ОскарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Рисдон ДжошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пэйн КоннорПолузащитник
-
25 Дьюзел ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Скотт РайанВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Mark Rudan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Луна АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Наджар МудиНападающий
- Запасные игроки
-
46 Госи ДжоВратарь
- Защитник
-
19 Уэлс ЛакланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Момберт Эрик
Ход матча
12'
0:1
43'
57'
0:2
70'
1:2
73'
86'
1:3
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Бесарт
|19 (4)
|0.73
|2.
|Диаманти Алессандро
|7 (2)
|0.27
|3.
|Берджесс Макс
|6
|0.23
|4.
|Пэйн Коннор
|2
|0.08
|5.
|Коне Панайотис
|2
|0.08
|6.
|Дюрэнт Эндрю
|2
|0.08
|7.
|Рисдон Джош
|1
|0.04
|8.
|Макдональд Скотт
|1
|0.04
|9.
|Калвер Аарон
|1
|0.04
|10.
|Луштица Стивен
|1
|0.04
|11.
|Аппиа Квабена
|1
|0.04
|12.
|Ускок Томислав
|1
|0.04
|13.
|Гюлюм Эрсан
|0
|0
|14.
|Пирьес Дилан
|0
|0
|15.
|Скотадис Джерри
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макларен Джейми
|22 (4)
|0.85
|2.
|Нун Крэйг
|5 (1)
|0.19
|3.
|Луна Адриан
|5
|0.19
|4.
|Беренгер Флорен
|3
|0.12
|5.
|Меткалф Коннор
|2
|0.08
|6.
|Сусаета Маркель
|2
|0.08
|7.
|Гриффитс Ростин
|2
|0.08
|8.
|Кабрера Хавьер
|1
|0.04
|9.
|Бриллант Джошуа
|1
|0.04
|10.
|Гуд Кёртис
|1
|0.04
|11.
|Геллоуэй Скотт
|1
|0.04
|12.
|Делбридж Харрисон
|1
|0.04
|13.
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0.04
|14.
|Наджар Муди
|1
|0.04
|15.
|Уэлс Лаклан
|0
|0
|16.
|Джеймисон Скотт
|0
|0
|17.
|Генро Денис
|0
|0
|18.
|Виндбихлер Рихард
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пэйн Коннор
|6
|0
|2.
|Скотадис Джерри
|6
|0
|3.
|Дюрэнт Эндрю
|5
|0
|4.
|Рисдон Джош
|5
|0
|5.
|Диаманти Алессандро
|4
|0
|6.
|Ертец Дарио
|4
|0
|7.
|Гюлюм Эрсан
|3
|0
|8.
|Коне Панайотис
|3
|0
|9.
|Диллон Оскар
|3
|0
|10.
|Луштица Стивен
|2
|0
|11.
|Калвер Аарон
|2
|0
|12.
|Имаи Томоки
|2
|0
|13.
|Ускок Томислав
|2
|0
|14.
|Макдональд Скотт
|1
|0
|15.
|Бериша Бесарт
|1
|0
|16.
|Хэмилл Брендан
|1
|0
|17.
|Курто Филип
|1
|0
|18.
|Берджесс Макс
|1
|0
|19.
|Аспропотамитис Джонатан
|1
|0
|20.
|Аппиа Квабена
|1
|0
|21.
|Пирьес Дилан
|1
|0
|22.
|Стамателопулос Апостолос
|1
|0
|23.
|Юл Валентино
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Делбридж Харрисон
|4
|3
|2.
|Джеймисон Скотт
|9
|0
|3.
|Нун Крэйг
|4
|1
|4.
|Гриффитс Ростин
|5
|0
|5.
|Луна Адриан
|5
|0
|6.
|Беренгер Флорен
|4
|0
|7.
|Геллоуэй Скотт
|4
|0
|8.
|Аткинсон Натаниэль
|4
|0
|9.
|Виндбихлер Рихард
|3
|0
|10.
|Бриллант Джошуа
|3
|0
|11.
|Гуд Кёртис
|3
|0
|12.
|Генро Денис
|3
|0
|13.
|Бузанис Дин
|2
|0
|14.
|Меткалф Коннор
|2
|0
|15.
|Кабрера Хавьер
|1
|0
|16.
|Макларен Джейми
|1
|0
|17.
|Гловер Том
|1
|0
|18.
|Уэлс Лаклан
|1
|0
|19.
|Наджар Муди
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вестерн Юнайтед
|13.64% (6)
|22.73% (10)
|18.18% (8)
|20.45% (9)
|9.09% (4)
|15.91% (7)
|Мельбурн Сити
|16.67% (8)
|22.92% (11)
|16.67% (8)
|20.83% (10)
|14.58% (7)
|8.33% (4)
Предыдущие игры
Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 5:3 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед
Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Ньюкасл Джетс
Мельбурн Сити Последние 20 матчей: + = -Мельбурн Сити 2:2 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 2:0 Сидней Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити
Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед Сидней 2:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 0:4 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:3 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Мельбурн Сити Брисбен Роар 4:3 Мельбурн Сити
Последние игры между собой
Вестерн Юнайтед: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Мельбурн Сити: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|Заявка
|26
|16
|5
|5
|49 - 25
|53
|2.
|Мельбурн Сити
|Заявка
|26
|14
|5
|7
|49 - 37
|47
|3.
|Веллингтон Феникс
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|38 - 33
|41
|4.
|Брисбен Роар
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|29 - 28
|40
|5.
|Вестерн Юнайтед
|Заявка
|26
|12
|3
|11
|46 - 37
|39
|6.
|Перт Глори
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|43 - 36
|37
|7.
|Аделаида Юнайтед
|Заявка
|26
|11
|3
|12
|44 - 49
|36
|8.
|Ньюкасл Джетс
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|32 - 40
|34
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|35 - 40
|33
|10.
|Мельбурн Виктори
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|33 - 44
|23
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|Заявка
|26
|5
|3
|18
|26 - 55
|18