Вестерн Сидней Уондерерс
1:0
Перерыв
Стадион: Bankwest Stadium
Мельбурн Виктори
20' Желтая карточкаЮрман Мэттью
22' Желтая карточкаКордье Матье
30' Желтая карточкаШвеглер Пирмин
32' Желтая карточкаLuis Lawrie-Lattanzio
1:0
34' ГолШвеглер Пирмин
33
Расселл
Тэйт
17
Keanu
Baccus
16
Кордье
Матье
10
Кокс
Саймон
26
Барнетт
Джей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Расселл ТэйтПолузащитник
-
17 Keanu BaccusПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Кордье МатьеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Кокс СаймонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Монге ФабианПолузащитник
-
11 Камау БрюсНападающий
-
35 Адам МохамедНападающий
-
-
Главный тренер: Jean-Paul de Marigny
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Барнетт ДжейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
38 Нисикава СоЗащитник
-
18 Баша МигьенПолузащитник
- Полузащитник
-
46 Joshua Varga
-
-
Главный тренер: Grant Brebner
Ход матча
20'
22'
30'
34'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дюк Митчелл
|14 (3)
|0.54
|2.
|Мюллер Николай
|5
|0.19
|3.
|Йебоа Кваме
|4
|0.15
|4.
|Кокс Саймон
|3
|0.12
|5.
|Швеглер Пирмин
|1
|0.04
|6.
|Расселл Тэйт
|1
|0.04
|7.
|Майер Александр
|1
|0.04
|8.
|Keanu Baccus
|1
|0.04
|9.
|Адам Мохамед
|1
|0.04
|10.
|Циглер Патрик
|1
|0.04
|11.
|Мурдукутас Тасс
|1
|0.04
|12.
|_Schwegler P.
|1
|0.04
|13.
|Георгиевски Даниэль
|0
|0
|14.
|Камау Брюс
|0
|0
|15.
|Элрич Тарек
|0
|0
|16.
|_Cox S.
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тойвонен Ола
|10 (1)
|0.38
|2.
|Нэббаут Эндрю
|7 (2)
|0.27
|3.
|Рохас Марко
|6
|0.23
|4.
|Круз Робби
|2
|0.08
|5.
|Добрас Кристиан
|2
|0.08
|6.
|Баша Мигьен
|1
|0.04
|7.
|Роу Сторм
|1
|0.04
|8.
|Элвис Камсоба
|1
|0.04
|9.
|Хогланд Тим
|0
|0
|10.
|Поульсен Якоб
|0
|0
|11.
|Хоуп Джош
|0
|0
|12.
|Кирдар Биркан
|0
|0
|13.
|Броксхэм Ли
|0
|0
|14.
|Атью Кеньок
|0
|0
|15.
|Лесиотис Энтони
|0
|0
|16.
|Luis Lawrie-Lattanzio
|0
|0
|17.
|Lleyton Brooks
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Швеглер Пирмин
|8
|0
|2.
|Циглер Патрик
|6
|0
|3.
|Георгиевски Даниэль
|4
|1
|4.
|Юрман Мэттью
|4
|0
|5.
|Keanu Baccus
|4
|0
|6.
|Nick Sullivan
|4
|0
|7.
|Кокс Саймон
|3
|0
|8.
|Макгоуэн Дилан
|3
|0
|9.
|О'Доэрти Джордан
|3
|0
|10.
|Дюк Митчелл
|2
|0
|11.
|Мюллер Николай
|2
|0
|12.
|Адам Мохамед
|2
|0
|13.
|Камау Брюс
|1
|0
|14.
|Грозос Костандинос
|1
|0
|15.
|Вилмеринг Дэниэл
|1
|0
|16.
|_Schwegler P.
|1
|0
|17.
|_Jurman M.
|1
|0
|18.
|_Cordier M.
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Броксхэм Ли
|6
|1
|2.
|Тойвонен Ола
|7
|0
|3.
|Доначи Джеймс
|6
|0
|4.
|Баша Мигьен
|4
|0
|5.
|Нэббаут Эндрю
|4
|0
|6.
|Роу Сторм
|3
|0
|7.
|Атью Кеньок
|3
|0
|8.
|Добрас Кристиан
|1
|1
|9.
|Круз Робби
|2
|0
|10.
|Поульсен Якоб
|2
|0
|11.
|Рохас Марко
|2
|0
|12.
|Денг Томас
|2
|0
|13.
|Траоре Адама III
|2
|0
|14.
|Giancarlo Gallifuoco
|2
|0
|15.
|Лесиотис Энтони
|2
|0
|16.
|Кирдар Биркан
|2
|0
|17.
|Барнетт Джей
|2
|0
|18.
|Хогланд Тим
|0
|1
|19.
|Marco Kurz
|0
|1
|20.
|Лоуренс Томас
|1
|0
|21.
|Хоуп Джош
|1
|0
|22.
|Элвис Камсоба
|1
|0
|23.
|Андерсон Аарон
|1
|0
|24.
|_Lawrie-Lattanzio L.
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вестерн Сидней Уондерерс
|18.75% (6)
|12.5% (4)
|9.38% (3)
|9.38% (3)
|18.75% (6)
|31.25% (10)
|Мельбурн Виктори
|25% (7)
|14.29% (4)
|10.71% (3)
|14.29% (4)
|25% (7)
|10.71% (3)
Предыдущие игры
Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: + = -Вестерн Юнайтед 5:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Сентрал Кост Маринерз 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс
Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Сентрал Кост Маринерз 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Мельбурн Сити
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: + = -Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед
Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Сеул 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:0 Чианграй Юнайтед Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Касима Антлерс 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Мельбурн Виктори 5:0 Бали Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 4:0 Ньюкасл Джетс Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс
Последние игры между собой
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Мельбурн Виктори: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Мельбурн Виктори 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Мельбурн Виктори A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Мельбурн Виктори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Мельбурн Виктори A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Мельбурн Виктори A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Мельбурн Виктори 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|48 - 23
|53
|2.
|Мельбурн Сити
|Заявка
|25
|13
|5
|7
|46 - 36
|44
|3.
|Веллингтон Феникс
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|38 - 30
|41
|4.
|Брисбен Роар
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|29 - 28
|40
|5.
|Перт Глори
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|43 - 36
|37
|6.
|Вестерн Юнайтед
|Заявка
|24
|11
|3
|10
|43 - 33
|36
|7.
|Аделаида Юнайтед
|Заявка
|26
|11
|3
|12
|44 - 49
|36
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1:0 Заявка
|26
|9
|6
|11
|34 - 39
|33
|9.
|Ньюкасл Джетс
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|29 - 40
|31
|10.
|Мельбурн Виктори
|0:1 Заявка
|26
|6
|5
|15
|32 - 43
|23
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|Заявка
|26
|5
|3
|18
|26 - 55
|18