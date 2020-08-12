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Вестерн Сидней Уондерерс
2:1
Конец матча

Стадион:
Мельбурн Виктори
0'
20' Желтая карточка
Юрман Мэттью
22' Желтая карточка
Кордье Матье
30' Желтая карточка
Швеглер Пирмин
32' Желтая карточка
Luis Lawrie-Lattanzio
1:0
34' Гол
Швеглер Пирмин
49' Желтая карточка
Андерсон Аарон
2:0
62' Гол
О'Доэрти Джордан
2:1
66' Гол
Нэббаут Эндрю
90'+5
50
Прендеграст
Тристан
4
Макгоуэн
Дилан
34
Циглер
Патрик
6
Юрман
Мэттью
33
Расселл
Тэйт
17
Keanu
Baccus
19
Швеглер
Пирмин
16
Кордье
Матье
8
О'Доэрти
Джордан
7
Дюк
Митчелл
10
Кокс
Саймон
1
Matt
Acton
2
Роу
Сторм
4
Доначи
Джеймс
31
Андерсон
Аарон
21
Траоре
Адама
III
26
Барнетт
Джей
6
Броксхэм
Ли
43
Luis
Lawrie-Lattanzio
13
Кирдар
Биркан
17
Элвис
Камсоба
9
Нэббаут
Эндрю
Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Виктори

Ход матча

20'
Юрман Мэттью
 
22'
Кордье Матье
 
30'
Швеглер Пирмин
 
32'
 
Luis Lawrie-Lattanzio
34'
Швеглер Пирмин
(Кокс Саймон)
1:0
49'
 
Андерсон Аарон
54'
Мурдукутас Тасс
Юрман Мэттью
 
54'
Адам Мохамед
Кокс Саймон
 
54'
 
Lleyton Brooks
Элвис Камсоба
54'
 
Баша Мигьен
Роу Сторм
62'
О'Доэрти Джордан
(Дюк Митчелл)
2:0
66'
2:1
Нэббаут Эндрю
(Luis Lawrie-Lattanzio)
71'
Nick Sullivan
Швеглер Пирмин
 
71'
Камау Брюс
Расселл Тэйт
 
74'
 
Лотон Брэндон
Luis Lawrie-Lattanzio
82'
Грозос Костандинос
О'Доэрти Джордан
 
87'
 
Joshua Varga
Кирдар Биркан
87'
 
Нисикава Со
Траоре Адама III

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Сидней Уондерерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дюк Митчелл 14 (3) 0.54
2. Мюллер Николай 5 0.19
3. Йебоа Кваме 4 0.15
4. Кокс Саймон 3 0.12
5. Швеглер Пирмин 2 0.08
6. Расселл Тэйт 1 0.04
7. Майер Александр 1 0.04
8. Keanu Baccus 1 0.04
9. Адам Мохамед 1 0.04
10. Циглер Патрик 1 0.04
11. О'Доэрти Джордан 1 0.04
12. Мурдукутас Тасс 1 0.04
13. Георгиевски Даниэль 0 0
14. Камау Брюс 0 0
15. Элрич Тарек 0 0
Мельбурн Виктори
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тойвонен Ола 10 (1) 0.38
2. Нэббаут Эндрю 8 (2) 0.31
3. Рохас Марко 6 0.23
4. Круз Робби 2 0.08
5. Добрас Кристиан 2 0.08
6. Баша Мигьен 1 0.04
7. Роу Сторм 1 0.04
8. Элвис Камсоба 1 0.04
9. Хогланд Тим 0 0
10. Поульсен Якоб 0 0
11. Хоуп Джош 0 0
12. Кирдар Биркан 0 0
13. Luis Lawrie-Lattanzio 0 0
14. Броксхэм Ли 0 0
15. Атью Кеньок 0 0
16. Лесиотис Энтони 0 0
17. Lleyton Brooks 0 0

Карточки

Вестерн Сидней Уондерерс
# Игрок      
1. Швеглер Пирмин 9 0
2. Циглер Патрик 6 0
3. Георгиевски Даниэль 4 1
4. Юрман Мэттью 5 0
5. Keanu Baccus 4 0
6. Nick Sullivan 4 0
7. Кокс Саймон 3 0
8. Макгоуэн Дилан 3 0
9. О'Доэрти Джордан 3 0
10. Дюк Митчелл 2 0
11. Мюллер Николай 2 0
12. Адам Мохамед 2 0
13. Камау Брюс 1 0
14. Грозос Костандинос 1 0
15. Кордье Матье 1 0
16. Вилмеринг Дэниэл 1 0
Мельбурн Виктори
# Игрок      
1. Броксхэм Ли 6 1
2. Тойвонен Ола 7 0
3. Доначи Джеймс 6 0
4. Баша Мигьен 4 0
5. Нэббаут Эндрю 4 0
6. Роу Сторм 3 0
7. Атью Кеньок 3 0
8. Добрас Кристиан 1 1
9. Круз Робби 2 0
10. Поульсен Якоб 2 0
11. Рохас Марко 2 0
12. Денг Томас 2 0
13. Траоре Адама III 2 0
14. Giancarlo Gallifuoco 2 0
15. Лесиотис Энтони 2 0
16. Кирдар Биркан 2 0
17. Барнетт Джей 2 0
18. Андерсон Аарон 2 0
19. Хогланд Тим 0 1
20. Marco Kurz 0 1
21. Лоуренс Томас 1 0
22. Хоуп Джош 1 0
23. Элвис Камсоба 1 0
24. Luis Lawrie-Lattanzio 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вестерн Сидней Уондерерс 17.65% (6) 11.76% (4) 11.76% (4) 8.82% (3) 20.59% (7) 29.41% (10)
 Мельбурн Виктори 24.14% (7) 13.79% (4) 10.34% (3) 13.79% (4) 27.59% (8) 10.34% (3)

Предыдущие игры

Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: + = -
Вестерн Юнайтед 5:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Сентрал Кост Маринерз 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс
Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Сентрал Кост Маринерз 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Мельбурн Сити
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: + = -
Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед
Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Сеул 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:0 Чианграй Юнайтед Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Касима Антлерс 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Мельбурн Виктори 5:0 Бали Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 4:0 Ньюкасл Джетс Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс

Последние игры между собой

Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Мельбурн Виктори: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Мельбурн Виктори A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига
Мельбурн Виктори 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Мельбурн Виктори A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Мельбурн Виктори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Мельбурн Виктори A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Мельбурн Виктори A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Мельбурн Виктори 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Швеглер Пирмин бьет в цель!
  • Желтая карточка
    32'
    Luis Lawrie-Lattanzio получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Швеглер Пирмин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Кордье Матье получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Юрман Мэттью получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bankwest Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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