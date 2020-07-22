Перт Глори
0:1
Второй тайм: 47'
Стадион: Bankwest Stadium
Веллингтон Феникс
0:1
32' ГолХупер Гэри
33
Редди
Лиэм
13
Малик
Осама
27
Хуанде
Хуан
88
Килкенни
Нил
23
Ингем
Дэйн
16
Фентон
Луис
88
Хупер
Гэри
- Основной состав
-
33 Редди ЛиэмВратарь
-
13 Малик ОсамаЗащитник
-
27 Хуанде ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Ингем ДэйнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Лиа ВинсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Попович Энтони
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Фентон ЛуисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Хупер ГэриНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Саттон СэмПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Zac Jones2
-
Главный тренер: Ufuk Talay
Ход матча
32'
0:1
Предыдущие игры
Перт Глори Последние 20 матчей: + = -Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 0:0 Перт Глори Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори
Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Токио 1:0 Перт Глори Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори Перт Глори 6:2 Ньюкасл Джетс Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 0:3 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:0 Перт Глори Перт Глори 1:3 Сидней Ньюкасл Джетс 1:1 Перт Глори Перт Глори 1:2 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: + = -Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед
Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 3:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори Сидней 2:1 Веллингтон Феникс
Последние игры между собой
Перт Глори: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Веллингтон Феникс: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Веллингтон Феникс 1:1 Перт Глори A-Лига Веллингтон Феникс 2:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 1:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 5:2 Перт Глори A-Лига Веллингтон Феникс 3:3 Перт Глори A-Лига Перт Глори 2:1 Веллингтон Феникс A-Лига Перт Глори 2:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори A-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс A-Лига Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс A-Лига Перт Глори 2:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори A-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Перт Глори A-Лига