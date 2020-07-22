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Перт Глори
0:1
Второй тайм: 47'

Стадион:
Веллингтон Феникс
0'
0:1
32' Гол
Хупер Гэри
47'
33
Редди
Лиэм
13
Малик
Осама
27
Хуанде
Хуан
2
Грант
Александр
5
Франьич
Иван
29
Попович
Кристиан
88
Килкенни
Нил
20
Бриммер
Джейк
23
Ингем
Дэйн
9
Форнароли
Бруно
28
Попович
Габриэль
1
Маринович
Стефан
16
Фентон
Луис
27
Тэйлор
Стивен
3
Де
Вере
Люк
13
Какас
Либерато
7
Пископо
Рено
8
Девлин
Кэмерон
5
Штайнманн
Матти
21
Маккоуотт
Каллум
88
Хупер
Гэри
9
Болл
Дэвид
Перт Глори
Веллингтон Феникс

Ход матча

32'
0:1
Хупер Гэри
(Маккоуотт Каллум)

Предыдущие игры

Перт Глори Последние 20 матчей: + = -
Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 0:0 Перт Глори Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори
Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Токио 1:0 Перт Глори Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори Перт Глори 6:2 Ньюкасл Джетс Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 0:3 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:0 Перт Глори Перт Глори 1:3 Сидней Ньюкасл Джетс 1:1 Перт Глори Перт Глори 1:2 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: + = -
Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед
Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 3:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори Сидней 2:1 Веллингтон Феникс

Последние игры между собой

Перт Глори: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Веллингтон Феникс: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори A-Лига Перт Глори 5:0 Веллингтон Феникс A-Лига Перт Глори 3:0 Веллингтон Феникс A-Лига
Веллингтон Феникс 1:1 Перт Глори A-Лига Веллингтон Феникс 2:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 1:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 5:2 Перт Глори A-Лига Веллингтон Феникс 3:3 Перт Глори A-Лига Перт Глори 2:1 Веллингтон Феникс A-Лига Перт Глори 2:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори A-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс A-Лига Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс A-Лига Перт Глори 2:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори A-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Перт Глори A-Лига
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Хупер Гэри бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bankwest Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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