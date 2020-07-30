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Аделаида Юнайтед
5:3
Конец матча

Стадион:
Перт Глори
0'
9' Желтая карточка
Мередит Джеймс
0:0
14' Не забитый пенальти
Макгри Райли
1:0
27' Гол
Michael Jakobsen II
2:0
29' Гол
Брук Лаклан
2:1
33' Гол
Попович Кристиан
3:1
38' Гол
Упсет Кристиан
42' Желтая карточка
Халлоран Бен
4:1
45' Гол
Халлоран Бен
5:1
63' Гол
Нийонгабире Пасифик
5:2
74' Гол
Форнароли Бруно
77' Желтая карточка
Д`Арриго Луис
5:3
83' Пенальти
Хуанде Хуан
90' Желтая карточка
Маук Стефан
90'+5
20
Иззо
Пол
4
Ryan
Strain1
23
Элси
Джордан
22
Michael
Jakobsen
II
7
Китто
Райан
6
Маук
Стефан
42
Taras
Gomulka
8
Макгри
Райли
18
Брук
Лаклан
11
Упсет
Кристиан
26
Халлоран
Бен
33
Редди
Лиэм
23
Ингем
Дэйн
3
Тратт
Джейкоб
13
Малик
Осама
2
Грант
Александр
8
Мередит
Джеймс
27
Хуанде
Хуан
88
Килкенни
Нил
29
Попович
Кристиан
18
Д'Агостино
Николас
9
Форнароли
Бруно
Аделаида Юнайтед
Перт Глори

Ход матча

9'
 
Мередит Джеймс
14'
Макгри Райли
0:0
27'
Michael Jakobsen II
(Taras Gomulka)
1:0
29'
Брук Лаклан
(Упсет Кристиан)
2:0
33'
2:1
Попович Кристиан
(Килкенни Нил)
38'
Упсет Кристиан
3:1
42'
Халлоран Бен
 
45'
Халлоран Бен
(Упсет Кристиан)
4:1
46'
 
Франьич Иван
Мередит Джеймс
46'
 
Элрич Тарек
Тратт Джейкоб
60'
Нийонгабире Пасифик
Брук Лаклан
 
60'
 
Бриммер Джейк
Килкенни Нил
63'
Нийонгабире Пасифик
(Китто Райан)
5:1
73'
 
Попович Габриэль
Д'Агостино Николас
74'
5:2
Форнароли Бруно
(Франьич Иван)
75'
Д`Арриго Луис
Taras Gomulka
 
77'
Д`Арриго Луис
 
77'
 
Армиенто Карло
Форнароли Бруно
83'
5:3
Хуанде Хуан
84'
Блэквуд Джордж
Макгри Райли
 
84'
Туре Мохамед
Упсет Кристиан
 
90'
Маук Стефан
 

Бомбардиры внутри турнира

Аделаида Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макгри Райли 10 (1) 0.38
2. Халлоран Бен 8 0.31
3. Упсет Кристиан 5 0.19
4. Милеуснич Никола 5 0.19
5. Блэквуд Джордж 4 (1) 0.15
6. Туре Альхассан 2 0.08
7. Троизи Джеймс 1 0.04
8. Констандопулос Натан 1 0.04
9. Michael Jakobsen II 1 0.04
10. Туре Мохамед II 1 0.04
11. Брук Лаклан 1 0.04
12. Нийонгабире Пасифик 1 0.04
13. Мария Михаэль 0 0
14. Michael Marrone 0 0
15. Китто Райан 0 0
16. Ryan Strain1 0 0
17. Taras Gomulka 0 0
Перт Глори
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форнароли Бруно 13 0.5
2. Кастро Диего 4 0.15
3. Чианесе Джоэль 4 0.15
4. Д'Агостино Николас 3 0.12
5. Оикономидис Кристофер 3 0.12
6. Килкенни Нил 2 (2) 0.08
7. Мрчела Томислав 2 0.08
8. Ингем Дэйн 2 0.08
9. Попович Кристиан 2 0.08
10. Франьич Иван 1 0.04
11. Вютрих Грегори 1 0.04
12. Грант Александр 1 0.04
13. Хуанде Хуан 1 (1) 0.04
14. Бриммер Джейк 0 0
15. Мередит Джеймс 0 0
16. Ким Су Бом 0 0

Карточки

Аделаида Юнайтед
# Игрок      
1. Michael Jakobsen II 5 0
2. Халлоран Бен 4 0
3. Д`Арриго Луис 4 0
4. Ryan Strain1 4 0
5. Элси Джордан 3 0
6. Michael Marrone 2 0
7. Мария Михаэль 2 0
8. Блэквуд Джордж 2 0
9. Макгри Райли 2 0
10. Стрейн Райан 0 1
11. Троизи Джеймс 1 0
12. Боланд Мирко 1 0
13. Иззо Пол 1 0
14. Китто Райан 1 0
15. Констандопулос Натан 1 0
16. Туре Мохамед 1 0
17. Туре Мохамед II 1 0
18. Упсет Кристиан 1 0
19. Туре Альхассан 1 0
20. Taras Gomulka 1 0
Перт Глори
# Игрок      
1. Грант Александр 6 1
2. Хуанде Хуан 4 0
3. Форнароли Бруно 3 0
4. Килкенни Нил 3 0
5. Вютрих Грегори 3 0
6. Мрчела Томислав 3 0
7. Бриммер Джейк 3 0
8. Кастро Диего 2 0
9. Мередит Джеймс 2 0
10. Франьич Иван 2 0
11. Попович Кристиан 2 0
12. Элрич Тарек 1 0
13. Джулбич Дино 1 0
14. Чианесе Джоэль 1 0
15. Оикономидис Кристофер 1 0
16. Ким Су Бом 1 0
17. Д'Агостино Николас 1 0
18. Тратт Джейкоб 1 0
19. Уилсон Брэндон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аделаида Юнайтед 15.38% (6) 23.08% (9) 23.08% (9) 15.38% (6) 10.26% (4) 12.82% (5)
 Перт Глори 8.11% (3) 10.81% (4) 35.14% (13) 13.51% (5) 21.62% (8) 10.81% (4)

Предыдущие игры

Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед
Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 1:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Брисбен Роар
Перт Глори Последние 20 матчей: + = -
Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 0:0 Перт Глори Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити
Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Токио 1:0 Перт Глори Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори Перт Глори 6:2 Ньюкасл Джетс Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 0:3 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:0 Перт Глори Перт Глори 1:3 Сидней Ньюкасл Джетс 1:1 Перт Глори Перт Глори 1:2 Сентрал Кост Маринерз

Последние игры между собой

Аделаида Юнайтед: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Перт Глори: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Перт Глори 3:3 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 0:2 Перт Глори A-Лига Перт Глори 0:0 Аделаида Юнайтед A-Лига
Аделаида Юнайтед 0:2 Перт Глори A-Лига Аделаида Юнайтед 2:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 0:3 Аделаида Юнайтед A-Лига Перт Глори 1:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 1:1 Перт Глори A-Лига Аделаида Юнайтед 0:5 Перт Глори A-Лига Перт Глори 3:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Перт Глори 1:3 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 1:0 Перт Глори A-Лига Перт Глори 3:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 1:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 1:2 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 2:0 Перт Глори A-Лига Перт Глори 0:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Перт Глори 1:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 3:1 Перт Глори A-Лига
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