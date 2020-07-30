Аделаида Юнайтед
5:3
Конец матча
Стадион: Bankwest Stadium
Перт Глори
9' Желтая карточкаМередит Джеймс
0:0
14' Не забитый пенальтиМакгри Райли
1:0
27' ГолMichael Jakobsen II
2:0
29' ГолБрук Лаклан
2:1
33' ГолПопович Кристиан
3:1
38' ГолУпсет Кристиан
42' Желтая карточкаХаллоран Бен
4:1
45' ГолХаллоран Бен
5:1
63' ГолНийонгабире Пасифик
5:2
74' ГолФорнароли Бруно
77' Желтая карточкаД`Арриго Луис
5:3
83' ПенальтиХуанде Хуан
90' Желтая карточкаМаук Стефан
20
Иззо
Пол
23
Элси
Джордан
18
Брук
Лаклан
26
Халлоран
Бен
33
Редди
Лиэм
23
Ингем
Дэйн
13
Малик
Осама
27
Хуанде
Хуан
88
Килкенни
Нил
- Основной состав
-
20 Иззо ПолВратарь
- Защитник
-
23 Элси ДжорданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Брук ЛакланНападающий
- Нападающий
-
26 Халлоран БенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
36 Смит НоаЗащитник
- Полузащитник
-
49 Туре МохамедНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Carl Vaert
- Основной состав
-
33 Редди ЛиэмВратарь
-
23 Ингем ДэйнЗащитник
- Защитник
-
13 Малик ОсамаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Хуанде ХуанПолузащитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Элрич ТарекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Лиа ВинсПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Попович Энтони
Ход матча
14'
0:0
27'
29'
2:0
33'
2:1
38'
3:1
42'
45'
4:1
63'
74'
5:2
77'
83'
5:3
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макгри Райли
|10 (1)
|0.38
|2.
|Халлоран Бен
|8
|0.31
|3.
|Упсет Кристиан
|5
|0.19
|4.
|Милеуснич Никола
|5
|0.19
|5.
|Блэквуд Джордж
|4 (1)
|0.15
|6.
|Туре Альхассан
|2
|0.08
|7.
|Троизи Джеймс
|1
|0.04
|8.
|Констандопулос Натан
|1
|0.04
|9.
|Michael Jakobsen II
|1
|0.04
|10.
|Туре Мохамед II
|1
|0.04
|11.
|Брук Лаклан
|1
|0.04
|12.
|Нийонгабире Пасифик
|1
|0.04
|13.
|Мария Михаэль
|0
|0
|14.
|Michael Marrone
|0
|0
|15.
|Китто Райан
|0
|0
|16.
|Ryan Strain1
|0
|0
|17.
|Taras Gomulka
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форнароли Бруно
|13
|0.5
|2.
|Кастро Диего
|4
|0.15
|3.
|Чианесе Джоэль
|4
|0.15
|4.
|Д'Агостино Николас
|3
|0.12
|5.
|Оикономидис Кристофер
|3
|0.12
|6.
|Килкенни Нил
|2 (2)
|0.08
|7.
|Мрчела Томислав
|2
|0.08
|8.
|Ингем Дэйн
|2
|0.08
|9.
|Попович Кристиан
|2
|0.08
|10.
|Франьич Иван
|1
|0.04
|11.
|Вютрих Грегори
|1
|0.04
|12.
|Грант Александр
|1
|0.04
|13.
|Хуанде Хуан
|1 (1)
|0.04
|14.
|Бриммер Джейк
|0
|0
|15.
|Мередит Джеймс
|0
|0
|16.
|Ким Су Бом
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Michael Jakobsen II
|5
|0
|2.
|Халлоран Бен
|4
|0
|3.
|Д`Арриго Луис
|4
|0
|4.
|Ryan Strain1
|4
|0
|5.
|Элси Джордан
|3
|0
|6.
|Michael Marrone
|2
|0
|7.
|Мария Михаэль
|2
|0
|8.
|Блэквуд Джордж
|2
|0
|9.
|Макгри Райли
|2
|0
|10.
|Стрейн Райан
|0
|1
|11.
|Троизи Джеймс
|1
|0
|12.
|Боланд Мирко
|1
|0
|13.
|Иззо Пол
|1
|0
|14.
|Китто Райан
|1
|0
|15.
|Констандопулос Натан
|1
|0
|16.
|Туре Мохамед
|1
|0
|17.
|Туре Мохамед II
|1
|0
|18.
|Упсет Кристиан
|1
|0
|19.
|Туре Альхассан
|1
|0
|20.
|Taras Gomulka
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Грант Александр
|6
|1
|2.
|Хуанде Хуан
|4
|0
|3.
|Форнароли Бруно
|3
|0
|4.
|Килкенни Нил
|3
|0
|5.
|Вютрих Грегори
|3
|0
|6.
|Мрчела Томислав
|3
|0
|7.
|Бриммер Джейк
|3
|0
|8.
|Кастро Диего
|2
|0
|9.
|Мередит Джеймс
|2
|0
|10.
|Франьич Иван
|2
|0
|11.
|Попович Кристиан
|2
|0
|12.
|Элрич Тарек
|1
|0
|13.
|Джулбич Дино
|1
|0
|14.
|Чианесе Джоэль
|1
|0
|15.
|Оикономидис Кристофер
|1
|0
|16.
|Ким Су Бом
|1
|0
|17.
|Д'Агостино Николас
|1
|0
|18.
|Тратт Джейкоб
|1
|0
|19.
|Уилсон Брэндон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аделаида Юнайтед
|15.38% (6)
|23.08% (9)
|23.08% (9)
|15.38% (6)
|10.26% (4)
|12.82% (5)
|Перт Глори
|8.11% (3)
|10.81% (4)
|35.14% (13)
|13.51% (5)
|21.62% (8)
|10.81% (4)
Предыдущие игры
Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед
Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 1:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Брисбен Роар
Перт Глори Последние 20 матчей: + = -Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 0:0 Перт Глори Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити
Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Токио 1:0 Перт Глори Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори Перт Глори 6:2 Ньюкасл Джетс Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 0:3 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:0 Перт Глори Перт Глори 1:3 Сидней Ньюкасл Джетс 1:1 Перт Глори Перт Глори 1:2 Сентрал Кост Маринерз
Последние игры между собой
Аделаида Юнайтед: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Перт Глори: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Аделаида Юнайтед 0:2 Перт Глори A-Лига Аделаида Юнайтед 2:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 0:3 Аделаида Юнайтед A-Лига Перт Глори 1:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 1:1 Перт Глори A-Лига Аделаида Юнайтед 0:5 Перт Глори A-Лига Перт Глори 3:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Перт Глори 1:3 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 1:0 Перт Глори A-Лига Перт Глори 3:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 1:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 1:2 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 2:0 Перт Глори A-Лига Перт Глори 0:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Перт Глори 1:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 3:1 Перт Глори A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|Заявка
|22
|16
|3
|3
|46 - 19
|51
|2.
|Веллингтон Феникс
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|37 - 28
|40
|3.
|Мельбурн Сити
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|42 - 34
|40
|4.
|Брисбен Роар
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|27 - 26
|38
|5.
|Перт Глори
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|40 - 29
|34
|6.
|Аделаида Юнайтед
|Заявка
|24
|11
|1
|12
|41 - 46
|34
|7.
|Вестерн Юнайтед
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|36 - 29
|30
|8.
|Ньюкасл Джетс
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|28 - 40
|28
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|28 - 31
|27
|10.
|Мельбурн Виктори
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|26 - 39
|20
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|Заявка
|25
|4
|3
|18
|23 - 53
|15