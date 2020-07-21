Сидней
1:0
Перерыв
Стадион: Jubilee Oval (Sydney)
Ньюкасл Джетс
1:0
25' Гол_Caceres A.
23
Rhyan
Grant1
26
Брэттан
Люк
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Rhyan Grant1Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
-
18 Иванович ЛюкНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Steve Corica
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 О'тул КоннорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Джеймс НоаВратарь
- Защитник
-
17 Ледли ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Робинсон Карл
Ход матча
25'
1:0
Предыдущие игры
Сидней Последние 20 матчей: + = -Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Сидней 0:0 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней
Сидней 2:2 Чонбук Хендай Моторс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Йокогама Маринос 4:0 Сидней Сидней 1:0 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 5:1 Брисбен Роар Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней Перт Глори 1:3 Сидней Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Сидней 4:1 Ньюкасл Джетс
Ньюкасл Джетс Последние 20 матчей: + = -Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори
Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 4:3 Сентрал Кост Маринерз Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Мельбурн Виктори 4:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар Перт Глори 6:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 0:4 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Юнайтед 0:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:1 Перт Глори Сидней 4:1 Ньюкасл Джетс
Последние игры между собой
Сидней: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Ньюкасл Джетс: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Ньюкасл Джетс 1:1 Сидней A-Лига Ньюкасл Джетс 2:1 Сидней A-Лига Сидней 2:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Сидней 2:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 0:2 Сидней A-Лига Ньюкасл Джетс 0:2 Сидней A-Лига Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Сидней 1:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 0:1 Сидней A-Лига Ньюкасл Джетс 3:4 Сидней A-Лига Ньюкасл Джетс 0:1 Сидней A-Лига Сидней 0:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 0:2 Сидней A-Лига Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс A-Лига