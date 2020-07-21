  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия: A-Лига
Сидней
1:0
Перерыв

Стадион:
Ньюкасл Джетс
0'
1:0
25' Гол
_Caceres A.
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Rhyan
Grant1
6
Макгоуэн
Райан
4
Уилкинсон
Алекс
7
Майкл
Зулло
5
Баумйоханн
Александер
26
Брэттан
Люк
8
Ретре
Пауло
17
Касерес
Энтони
11
Барбарусес
Костас
9
Ле
Фондре
Адам
20
Итальяно
Льюис
16
Миллар
Мэттью
18
Кутрумбис
Джон
4
Богард
Найджел
44
Топор-Стэнли
Николай
29
О'тул
Коннор
11
Фитцджеральд
Николас
6
Угаркович
Стивен
32
Тергейт
Ангус
7
О'Донован
Рой
21
Ибини-Исэи
Берни
Сидней
Ньюкасл Джетс

Ход матча

25'
_Caceres A.
(_Baumjohann A.)
1:0
32'
_Van Der Saag H.
_Grant R.
 

Предыдущие игры

Сидней Последние 20 матчей: + = -
Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Сидней 0:0 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней
Сидней 2:2 Чонбук Хендай Моторс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Йокогама Маринос 4:0 Сидней Сидней 1:0 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 5:1 Брисбен Роар Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней Перт Глори 1:3 Сидней Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Сидней 4:1 Ньюкасл Джетс
Ньюкасл Джетс Последние 20 матчей: + = -
Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори
Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 4:3 Сентрал Кост Маринерз Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Мельбурн Виктори 4:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар Перт Глори 6:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 0:4 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Юнайтед 0:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:1 Перт Глори Сидней 4:1 Ньюкасл Джетс

Последние игры между собой

Сидней: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Ньюкасл Джетс: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней A-Лига Сидней 4:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 2:0 Сидней A-Лига Сидней 1:0 Ньюкасл Джетс A-Лига
Ньюкасл Джетс 1:1 Сидней A-Лига Ньюкасл Джетс 2:1 Сидней A-Лига Сидней 2:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Сидней 2:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 0:2 Сидней A-Лига Ньюкасл Джетс 0:2 Сидней A-Лига Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Сидней 1:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 0:1 Сидней A-Лига Ньюкасл Джетс 3:4 Сидней A-Лига Ньюкасл Джетс 0:1 Сидней A-Лига Сидней 0:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 0:2 Сидней A-Лига Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс A-Лига
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 32'
    Рхян Грант уходит с поля. Harry Van der Saag выходит вместо него
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Касерес Энтони бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jubilee Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Сидней 1:0 Ньюкасл Джетс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Прямая трансляция матча после регистрации
Как посмотреть матч бесплатно?

1. Зарегистрироваться у букмекера
2. Выбрать нужный матч в списке матчей, и выбрать видеотрансляцию.
3. Смотреть и наслаждаться. Бесплатно. Без депозитов.

Перейти к просмотру и регистрации

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный