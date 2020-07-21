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  3. Австралия: A-Лига
Сидней
1:2
Конец матча

Стадион:
Ньюкасл Джетс
0'
1:0
25' Гол
Касерес Энтони
1:1
58' Гол
Фитцджеральд Николас
70' Желтая карточка
Богард Найджел
78' Желтая карточка
Ледли Джо
1:2
90' Гол
Петратос Коста
90'+4
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Rhyan
Grant1
6
Макгоуэн
Райан
4
Уилкинсон
Алекс
7
Майкл
Зулло
5
Баумйоханн
Александер
26
Брэттан
Люк
8
Ретре
Пауло
17
Касерес
Энтони
11
Барбарусес
Костас
9
Ле
Фондре
Адам
20
Итальяно
Льюис
16
Миллар
Мэттью
18
Кутрумбис
Джон
4
Богард
Найджел
44
Топор-Стэнли
Николай
29
О'тул
Коннор
11
Фитцджеральд
Николас
6
Угаркович
Стивен
32
Тергейт
Ангус
7
О'Донован
Рой
21
Ибини-Исэи
Берни
Сидней
Ньюкасл Джетс

Ход матча

25'
Касерес Энтони
(Баумйоханн Александер)
1:0
32'
Ван Дер Сааг Гарри
Rhyan Grant1
 
58'
1:1
Фитцджеральд Николас
(Миллар Мэттью)
61'
Нинкович Милош
Баумйоханн Александер
 
61'
Бухагьяр Трент
Барбарусес Костас
 
61'
Кинг Джоэл
Майкл Зулло
 
65'
 
Петратос Димитри
Тергейт Ангус
65'
 
Арройо Абдиэль
О'Донован Рой
70'
 
Богард Найджел
70'
 
Ледли Джо
Ибини-Исэи Берни
78'
 
Ледли Джо
78'
 
Хоффман Джейсон
О'тул Коннор
78'
 
Петратос Коста
Фитцджеральд Николас
79'
Иванович Люк
Касерес Энтони
 
90'
1:2
Петратос Коста

Предыдущие игры

Сидней Последние 20 матчей: + = -
Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Сидней 0:0 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней
Сидней 2:2 Чонбук Хендай Моторс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Йокогама Маринос 4:0 Сидней Сидней 1:0 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 5:1 Брисбен Роар Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней Перт Глори 1:3 Сидней Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Сидней 4:1 Ньюкасл Джетс
Ньюкасл Джетс Последние 20 матчей: + = -
Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори
Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 4:3 Сентрал Кост Маринерз Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Мельбурн Виктори 4:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар Перт Глори 6:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 0:4 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Юнайтед 0:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:1 Перт Глори Сидней 4:1 Ньюкасл Джетс

Последние игры между собой

Сидней: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Ньюкасл Джетс: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней A-Лига Сидней 4:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 2:0 Сидней A-Лига Сидней 1:0 Ньюкасл Джетс A-Лига
Ньюкасл Джетс 1:1 Сидней A-Лига Ньюкасл Джетс 2:1 Сидней A-Лига Сидней 2:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Сидней 2:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 0:2 Сидней A-Лига Ньюкасл Джетс 0:2 Сидней A-Лига Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Сидней 1:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 0:1 Сидней A-Лига Ньюкасл Джетс 3:4 Сидней A-Лига Ньюкасл Джетс 0:1 Сидней A-Лига Сидней 0:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 0:2 Сидней A-Лига Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс A-Лига
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 32'
    Рхян Грант уходит с поля. Harry Van der Saag выходит вместо него
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Касерес Энтони бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jubilee Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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