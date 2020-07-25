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Мельбурн Виктори
 
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Стадион:
Вестерн Юнайтед
1
Matt
Acton
2
Роу
Сторм
4
Доначи
Джеймс
31
Андерсон
Аарон
21
Траоре
Адама
III
6
Броксхэм
Ли
18
Баша
Мигьен
17
Элвис
Камсоба
13
Кирдар
Биркан
23
Рохас
Марко
9
Нэббаут
Эндрю
1
Курто
Филип
6
Имаи
Томоки
4
Дюрэнт
Эндрю
22
Ускок
Томислав
19
Рисдон
Джош
21
Паскуали
Себастьян
10
Луштица
Стивен
11
Пэйн
Коннор
14
Берджесс
Макс
23
Диаманти
Алессандро
18
Бериша
Бесарт
Мельбурн Виктори
Вестерн Юнайтед

Предыдущие игры

Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: + = -
Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори
Сеул 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:0 Чианграй Юнайтед Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Касима Антлерс 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Мельбурн Виктори 5:0 Бали Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 4:0 Ньюкасл Джетс Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:0 Перт Глори Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Сидней 2:1 Мельбурн Виктори
Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар
Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 1:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед

Последние игры между собой

Мельбурн Виктори: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Вестерн Юнайтед: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед A-Лига
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