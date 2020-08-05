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Веллингтон Феникс
1:1
Конец матча

Стадион:
Брисбен Роар
0'
10' Желтая карточка
Олдред Том
12' Желтая карточка
Штайнманн Матти
0:1
61' Гол
Макдональд Скотт
74' Желтая карточка
Ридентон Мэттью
1:1
82' Гол
Хупер Гэри
90'+5
1
Маринович
Стефан
17
Эллиот
Каллан
27
Тэйлор
Стивен
4
Хадсон-Вихонги
Те-Атавай
13
Какас
Либерато
10
Давила
Улисес
8
Девлин
Кэмерон
5
Штайнманн
Матти
7
Пископо
Рено
9
Болл
Дэвид
88
Хупер
Гэри
21
Янг
Джейми
2
Невилл
Скотт
5
Олдред
Том
6
Гиллесфи
Маколей
19
Хинджерт
Джек
10
Инман
Брэдден
8
Danny
Kim
26
О'Ши
Джеймс
3
Браун
Кори
23
Уэнзел-Холлс
Дилан
77
Макдональд
Скотт
Веллингтон Феникс
Брисбен Роар

Ход матча

10'
 
Олдред Том
12'
Штайнманн Матти
 
61'
0:1
Макдональд Скотт
(О'Ши Джеймс)
62'
Руфер Алекс
Девлин Кэмерон
 
66'
 
Ридентон Мэттью
Уэнзел-Холлс Дилан
73'
Маккоуотт Каллум
Давила Улисес
 
74'
 
Ридентон Мэттью
80'
Сотирио Джошуа
Пископо Рено
 
82'
Хупер Гэри
1:1
87'
 
Aaron Amadi Holloway
Инман Брэдден

Бомбардиры внутри турнира

Веллингтон Феникс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Давила Улисес 13 (5) 0.52
2. Хупер Гэри 8 0.32
3. Болл Дэвид 5 0.2
4. Сотирио Джошуа 4 0.16
5. Какас Либерато 3 0.12
6. Пископо Рено 2 (1) 0.08
7. Маккоуотт Каллум 1 0.04
8. Тэйлор Стивен 1 0.04
9. Уэйн Бен 1 0.04
10. Пейн Тим 0 0
11. Руфер Алекс 0 0
12. Маринович Стефан 0 0
13. Девлин Кэмерон 0 0
Брисбен Роар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макдональд Скотт 6 0.24
2. О'Донован Рой 6 (3) 0.24
3. Инман Брэдден 4 0.16
4. Муратович Мирза 2 0.08
5. Невилл Скотт 2 0.08
6. О'Ши Джеймс 1 (1) 0.04
7. Браун Кори 1 0.04
8. Aaron Amadi Holloway 1 0.04
9. Гиллесфи Маколей 1 0.04
10. Олдред Том 1 0.04
11. Маук Стефан 1 0.04
12. Ридентон Мэттью 1 0.04
13. Уэнзел-Холлс Дилан 1 0.04
14. Ингхэм Джей 0 0
15. О'Нил Эйден 0 0

Карточки

Веллингтон Феникс
# Игрок      
1. Штайнманн Матти 9 0
2. Какас Либерато 4 1
3. Девлин Кэмерон 5 0
4. Тэйлор Стивен 4 0
5. Руфер Алекс 4 0
6. Сотирио Джошуа 4 0
7. Пископо Рено 4 0
8. Пейн Тим 2 1
9. Де Вере Люк 3 0
10. Болл Дэвид 3 0
11. Давила Улисес 2 0
12. Фентон Луис 2 0
13. Маринович Стефан 2 0
14. Хупер Гэри 1 0
Брисбен Роар
# Игрок      
1. Невилл Скотт 6 1
2. Олдред Том 7 0
3. Хинджерт Джек 5 0
4. Макдональд Скотт 4 0
5. Маук Стефан 4 0
6. О'Нил Эйден 4 0
7. О'Донован Рой 3 0
8. О'Ши Джеймс 3 0
9. Боулс Дэниел 3 0
10. Пеппер Джейкоб 2 0
11. Браун Кори 2 0
12. Ридентон Мэттью 2 0
13. Уэнзел-Холлс Дилан 2 0
14. Инман Брэдден 1 0
15. Aaron Amadi Holloway 1 0
16. Гиллесфи Маколей 1 0
17. Макгинг Джейк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Веллингтон Феникс 14.71% (5) 20.59% (7) 8.82% (3) 20.59% (7) 20.59% (7) 14.71% (5)
 Брисбен Роар 4% (1) 8% (2) 16% (4) 12% (3) 36% (9) 24% (6)

Предыдущие игры

Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: + = -
Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс
Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс
Брисбен Роар Последние 20 матчей: + = -
Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз
Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 1:0 Брисбен Роар Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед Сидней 5:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 2:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 4:3 Мельбурн Сити

Последние игры между собой

Веллингтон Феникс: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Брисбен Роар: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 2:1 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 4:1 Брисбен Роар A-Лига
Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 2:2 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 3:3 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 4:3 Веллингтон Феникс A-Лига Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Брисбен Роар A-Лига Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 3:2 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс A-Лига Брисбен Роар 3:2 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 3:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Брисбен Роар A-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Брисбен Роар A-Лига
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    12'
    Штайнманн Матти получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    Олдред Том получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на McDonald Jones Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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