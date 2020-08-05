Веллингтон Феникс
1:1
Конец матча
Стадион: McDonald Jones Stadium
Брисбен Роар
10' Желтая карточкаОлдред Том
12' Желтая карточкаШтайнманн Матти
0:1
61' ГолМакдональд Скотт
74' Желтая карточкаРидентон Мэттью
1:1
82' ГолХупер Гэри
88
Хупер
Гэри
21
Янг
Джейми
26
О'Ши
Джеймс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
88 Хупер ГэриНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
-
31 Уэйн БенНападающий
- Нападающий
-
30 Zac Jones2
-
Главный тренер: Ufuk Talay
- Основной состав
-
21 Янг ДжеймиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Трюин КайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Warren Moon
Ход матча
10'
12'
61'
0:1
74'
82'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Давила Улисес
|13 (5)
|0.52
|2.
|Хупер Гэри
|8
|0.32
|3.
|Болл Дэвид
|5
|0.2
|4.
|Сотирио Джошуа
|4
|0.16
|5.
|Какас Либерато
|3
|0.12
|6.
|Пископо Рено
|2 (1)
|0.08
|7.
|Маккоуотт Каллум
|1
|0.04
|8.
|Тэйлор Стивен
|1
|0.04
|9.
|Уэйн Бен
|1
|0.04
|10.
|Пейн Тим
|0
|0
|11.
|Руфер Алекс
|0
|0
|12.
|Маринович Стефан
|0
|0
|13.
|Девлин Кэмерон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макдональд Скотт
|6
|0.24
|2.
|О'Донован Рой
|6 (3)
|0.24
|3.
|Инман Брэдден
|4
|0.16
|4.
|Муратович Мирза
|2
|0.08
|5.
|Невилл Скотт
|2
|0.08
|6.
|О'Ши Джеймс
|1 (1)
|0.04
|7.
|Браун Кори
|1
|0.04
|8.
|Aaron Amadi Holloway
|1
|0.04
|9.
|Гиллесфи Маколей
|1
|0.04
|10.
|Олдред Том
|1
|0.04
|11.
|Маук Стефан
|1
|0.04
|12.
|Ридентон Мэттью
|1
|0.04
|13.
|Уэнзел-Холлс Дилан
|1
|0.04
|14.
|Ингхэм Джей
|0
|0
|15.
|О'Нил Эйден
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Штайнманн Матти
|9
|0
|2.
|Какас Либерато
|4
|1
|3.
|Девлин Кэмерон
|5
|0
|4.
|Тэйлор Стивен
|4
|0
|5.
|Руфер Алекс
|4
|0
|6.
|Сотирио Джошуа
|4
|0
|7.
|Пископо Рено
|4
|0
|8.
|Пейн Тим
|2
|1
|9.
|Де Вере Люк
|3
|0
|10.
|Болл Дэвид
|3
|0
|11.
|Давила Улисес
|2
|0
|12.
|Фентон Луис
|2
|0
|13.
|Маринович Стефан
|2
|0
|14.
|Хупер Гэри
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Невилл Скотт
|6
|1
|2.
|Олдред Том
|7
|0
|3.
|Хинджерт Джек
|5
|0
|4.
|Макдональд Скотт
|4
|0
|5.
|Маук Стефан
|4
|0
|6.
|О'Нил Эйден
|4
|0
|7.
|О'Донован Рой
|3
|0
|8.
|О'Ши Джеймс
|3
|0
|9.
|Боулс Дэниел
|3
|0
|10.
|Пеппер Джейкоб
|2
|0
|11.
|Браун Кори
|2
|0
|12.
|Ридентон Мэттью
|2
|0
|13.
|Уэнзел-Холлс Дилан
|2
|0
|14.
|Инман Брэдден
|1
|0
|15.
|Aaron Amadi Holloway
|1
|0
|16.
|Гиллесфи Маколей
|1
|0
|17.
|Макгинг Джейк
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Веллингтон Феникс
|14.71% (5)
|20.59% (7)
|8.82% (3)
|20.59% (7)
|20.59% (7)
|14.71% (5)
|Брисбен Роар
|4% (1)
|8% (2)
|16% (4)
|12% (3)
|36% (9)
|24% (6)
Предыдущие игры
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: + = -Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс
Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс
Брисбен Роар Последние 20 матчей: + = -Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз
Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 1:0 Брисбен Роар Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед Сидней 5:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 2:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 4:3 Мельбурн Сити
Последние игры между собой
Веллингтон Феникс: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Брисбен Роар: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 2:2 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 3:3 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 4:3 Веллингтон Феникс A-Лига Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Брисбен Роар A-Лига Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 3:2 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс A-Лига Брисбен Роар 3:2 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 3:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Брисбен Роар A-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Брисбен Роар A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|Заявка
|23
|16
|3
|4
|46 - 21
|51
|2.
|Мельбурн Сити
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|44 - 34
|43
|3.
|Веллингтон Феникс
|1:1 Заявка
|25
|12
|5
|8
|38 - 30
|41
|4.
|Брисбен Роар
|1:1 Заявка
|25
|11
|6
|8
|28 - 27
|39
|5.
|Перт Глори
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|43 - 30
|37
|6.
|Аделаида Юнайтед
|Заявка
|24
|11
|1
|12
|41 - 46
|34
|7.
|Ньюкасл Джетс
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|29 - 40
|31
|8.
|Вестерн Юнайтед
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|36 - 30
|30
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|30 - 34
|30
|10.
|Мельбурн Виктори
|Заявка
|24
|5
|5
|14
|28 - 42
|20
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|Заявка
|26
|5
|3
|18
|26 - 55
|18