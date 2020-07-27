Сентрал Кост Маринерз
1:1
Конец матча
Стадион: Сентрал Коаст
Вестерн Сидней Уондерерс
8' Желтая карточкаО'Доэрти Джордан
34' Желтая карточкаОар Томас
34' Желтая карточкаДюк Митчелл
1:0
59' ГолДюрич Милан
70' Желтая карточкаKeanu Baccus
1:1
88' ГолКокс Саймон
90' Желтая карточкаГеоргиевски Даниэль
16
Фокс
Дилан
15
Роулес
Кай
10
Оар
Томас
30
Диас
Дилан
19
Саймон
Мэтт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Фокс ДиланЗащитник
-
15 Роулес КайЗащитник
-
10 Оар ТомасЗащитник
-
30 Диас ДиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Саймон МэттНападающий
- Запасные игроки
-
12 Пирс АдамВратарь
-
27 Миллер ЛьюисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Куол АлоуНападающий
-
29 Jair I
-
Главный тренер: Alen Stajcic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Расселл ТэйтПолузащитник
-
17 Keanu BaccusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Адам МохамедНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Кордье МатьеЗащитник
- Полузащитник
-
27 Йебоа КвамеНападающий
-
10 Кокс СаймонНападающий
-
-
Главный тренер: Jean-Paul de Marigny
Ход матча
34'
34'
59'
1:0
70'
88'
1:1
90'
Предыдущие игры
Сентрал Кост Маринерз Последние 20 матчей: + = -Сентрал Кост Маринерз 0:0 Ньюкасл Джетс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз
Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Ньюкасл Джетс 4:3 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 1:3 Аделаида Юнайтед
Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: + = -Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс
Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Сентрал Кост Маринерз 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс
Последние игры между собой
Сентрал Кост Маринерз: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 4:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига