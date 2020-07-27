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  3. Австралия: A-Лига
Сентрал Кост Маринерз
1:1
Конец матча

Стадион:
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
8' Желтая карточка
О'Доэрти Джордан
34' Желтая карточка
Оар Томас
34' Желтая карточка
Дюк Митчелл
1:0
59' Гол
Дюрич Милан
70' Желтая карточка
Keanu Baccus
1:1
88' Гол
Кокс Саймон
90' Желтая карточка
Георгиевски Даниэль
90'+6
1
Биригитти
Марк
2
Гордон
Зигги
16
Фокс
Дилан
15
Роулес
Кай
10
Оар
Томас
30
Диас
Дилан
18
Стенснесс
Джанни
26
Нисбет
Джошуа
17
Силвера
Самуэл
7
Дюрич
Милан
19
Саймон
Мэтт
50
Прендеграст
Тристан
34
Циглер
Патрик
4
Макгоуэн
Дилан
6
Юрман
Мэттью
33
Расселл
Тэйт
17
Keanu
Baccus
8
О'Доэрти
Джордан
5
Георгиевски
Даниэль
9
Мюллер
Николай
35
Адам
Мохамед
7
Дюк
Митчелл
Сентрал Кост Маринерз
Вестерн Сидней Уондерерс

Ход матча

8'
 
О'Доэрти Джордан
34'
Оар Томас
 
34'
 
Дюк Митчелл
59'
Дюрич Милан
(Саймон Мэтт)
1:0
60'
Куол Алоу
Силвера Самуэл
 
60'
 
Кокс Саймон
Адам Мохамед
63'
 
Швеглер Пирмин
О'Доэрти Джордан
64'
 
Мурдукутас Тасс
Циглер Патрик
69'
Да Силва Даниэль
Диас Дилан
 
70'
 
Keanu Baccus
80'
 
Йебоа Кваме
Мюллер Николай
88'
1:1
Кокс Саймон
(Дюк Митчелл)
90'
 
Георгиевски Даниэль
90'
Jair I
Саймон Мэтт
 

Предыдущие игры

Сентрал Кост Маринерз Последние 20 матчей: + = -
Сентрал Кост Маринерз 0:0 Ньюкасл Джетс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз
Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Ньюкасл Джетс 4:3 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 1:3 Аделаида Юнайтед
Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: + = -
Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс
Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Сентрал Кост Маринерз 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс

Последние игры между собой

Сентрал Кост Маринерз: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Сентрал Кост Маринерз 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига
Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 4:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Дюк Митчелл получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Оар Томас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    О'Доэрти Джордан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Central Coast Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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