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Ньюкасл Джетс
1:0
Конец матча

Стадион:
Вестерн Юнайтед
0'
1:0
29' Гол
О'Донован Рой
62' Желтая карточка
Скотадис Джерри
71' Желтая карточка
Богард Найджел
81' Желтая карточка
Угаркович Стивен
90' Желтая карточка
Дюрэнт Эндрю
90'+5
20
Итальяно
Льюис
18
Кутрумбис
Джон
4
Богард
Найджел
44
Топор-Стэнли
Николай
3
Хоффман
Джейсон
32
Тергейт
Ангус
6
Угаркович
Стивен
11
Фитцджеральд
Николас
29
О'тул
Коннор
7
О'Донован
Рой
21
Ибини-Исэи
Берни
1
Курто
Филип
6
Имаи
Томоки
4
Дюрэнт
Эндрю
22
Ускок
Томислав
19
Рисдон
Джош
21
Паскуали
Себастьян
10
Луштица
Стивен
11
Пэйн
Коннор
23
Диаманти
Алессандро
18
Бериша
Бесарт
14
Берджесс
Макс
Ньюкасл Джетс
Вестерн Юнайтед

Ход матча

29'
О'Донован Рой
(Хоффман Джейсон)
1:0
53'
Петратос Димитри
Ибини-Исэи Берни
 
59'
 
Скотадис Джерри
Паскуали Себастьян
60'
Арройо Абдиэль
Фитцджеральд Николас
 
60'
Ледли Джо
Тергейт Ангус
 
62'
 
Скотадис Джерри
71'
Богард Найджел
 
75'
 
Юл Валентино
Диаманти Алессандро
78'
 
Пирьес Дилан
Рисдон Джош
81'
Угаркович Стивен
 
82'
Петратос Йерасимакис
О'тул Коннор
 
82'
Петратос Коста
О'Донован Рой
 
90'
 
Дюрэнт Эндрю

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл Джетс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Петратос Димитри 5 (1) 0.19
2. Миллар Мэттью 4 0.15
3. О'Донован Рой 4 0.15
4. Угаркович Стивен 4 0.15
5. Топор-Стэнли Николай 3 0.12
6. Арройо Абдиэль 2 0.08
7. Тергейт Ангус 2 0.08
8. Фитцджеральд Николас 2 0.08
9. Хоффман Джейсон 1 0.04
10. Петратос Коста 1 0.04
11. Ибини-Исэи Берни 0 0
12. Богард Найджел 0 0
13. Бернс Бобби 0 0
Вестерн Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Бесарт 14 (2) 0.54
2. Диаманти Алессандро 5 (2) 0.19
3. Берджесс Макс 5 0.19
4. Пэйн Коннор 2 0.08
5. Макдональд Скотт 2 0.08
6. Коне Панайотис 2 0.08
7. Дюрэнт Эндрю 2 0.08
8. Калвер Аарон 1 0.04
9. Аппиа Квабена 1 0.04
10. Ускок Томислав 1 0.04
11. Рисдон Джош 0 0
12. Гюлюм Эрсан 0 0
13. Скотадис Джерри 0 0

Карточки

Ньюкасл Джетс
# Игрок      
1. Богард Найджел 7 0
2. Топор-Стэнли Николай 5 0
3. Тергейт Ангус 5 0
4. Угаркович Стивен 4 0
5. Бернс Бобби 4 0
6. Хоффман Джейсон 2 0
7. Кантаровски Бен 2 0
8. Петратос Димитри 2 0
9. Джексон Лаклан 2 0
10. Ледли Джо 1 0
11. Фитцджеральд Николас 1 0
12. Ридентон Мэттью 1 0
13. Миллар Мэттью 1 0
14. Петратос Коста 1 0
15. Лэнглойс Патрик 1 0
Вестерн Юнайтед
# Игрок      
1. Скотадис Джерри 6 0
2. Дюрэнт Эндрю 5 0
3. Диаманти Алессандро 4 0
4. Ертец Дарио 4 0
5. Рисдон Джош 4 0
6. Пэйн Коннор 4 0
7. Гюлюм Эрсан 3 0
8. Коне Панайотис 3 0
9. Луштица Стивен 2 0
10. Калвер Аарон 2 0
11. Диллон Оскар 2 0
12. Макдональд Скотт 1 0
13. Бериша Бесарт 1 0
14. Хэмилл Брендан 1 0
15. Курто Филип 1 0
16. Имаи Томоки 1 0
17. Аспропотамитис Джонатан 1 0
18. Аппиа Квабена 1 0
19. Стамателопулос Апостолос 1 0
20. Юл Валентино 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ньюкасл Джетс 11.11% (3) 18.52% (5) 22.22% (6) 25.93% (7) 11.11% (3) 11.11% (3)
 Вестерн Юнайтед 14.71% (5) 20.59% (7) 23.53% (8) 20.59% (7) 8.82% (3) 11.76% (4)

Предыдущие игры

Ньюкасл Джетс Последние 20 матчей: + = -
Сентрал Кост Маринерз 0:0 Ньюкасл Джетс Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс
Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 4:3 Сентрал Кост Маринерз Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Мельбурн Виктори 4:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар Перт Глори 6:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 0:4 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Юнайтед 0:1 Ньюкасл Джетс
Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед
Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 1:1 Перт Глори

Последние игры между собой

Ньюкасл Джетс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Вестерн Юнайтед: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед A-Лига Вестерн Юнайтед 0:1 Ньюкасл Джетс A-Лига
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - О'Донован Рой бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на McDonald Jones Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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