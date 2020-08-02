Ньюкасл Джетс
1:0
Конец матча
Стадион: McDonald Jones Stadium
Вестерн Юнайтед
1:0
29' ГолО'Донован Рой
62' Желтая карточкаСкотадис Джерри
71' Желтая карточкаБогард Найджел
81' Желтая карточкаУгаркович Стивен
90' Желтая карточкаДюрэнт Эндрю
29
О'тул
Коннор
19
Рисдон
Джош
11
Пэйн
Коннор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 О'тул КоннорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Джеймс НоаВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ледли ДжоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Робинсон Карл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Рисдон ДжошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пэйн КоннорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Скотт РайанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Mark Rudan
Ход матча
29'
1:0
62'
71'
81'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Петратос Димитри
|5 (1)
|0.19
|2.
|Миллар Мэттью
|4
|0.15
|3.
|О'Донован Рой
|4
|0.15
|4.
|Угаркович Стивен
|4
|0.15
|5.
|Топор-Стэнли Николай
|3
|0.12
|6.
|Арройо Абдиэль
|2
|0.08
|7.
|Тергейт Ангус
|2
|0.08
|8.
|Фитцджеральд Николас
|2
|0.08
|9.
|Хоффман Джейсон
|1
|0.04
|10.
|Петратос Коста
|1
|0.04
|11.
|Ибини-Исэи Берни
|0
|0
|12.
|Богард Найджел
|0
|0
|13.
|Бернс Бобби
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Бесарт
|14 (2)
|0.54
|2.
|Диаманти Алессандро
|5 (2)
|0.19
|3.
|Берджесс Макс
|5
|0.19
|4.
|Пэйн Коннор
|2
|0.08
|5.
|Макдональд Скотт
|2
|0.08
|6.
|Коне Панайотис
|2
|0.08
|7.
|Дюрэнт Эндрю
|2
|0.08
|8.
|Калвер Аарон
|1
|0.04
|9.
|Аппиа Квабена
|1
|0.04
|10.
|Ускок Томислав
|1
|0.04
|11.
|Рисдон Джош
|0
|0
|12.
|Гюлюм Эрсан
|0
|0
|13.
|Скотадис Джерри
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Богард Найджел
|7
|0
|2.
|Топор-Стэнли Николай
|5
|0
|3.
|Тергейт Ангус
|5
|0
|4.
|Угаркович Стивен
|4
|0
|5.
|Бернс Бобби
|4
|0
|6.
|Хоффман Джейсон
|2
|0
|7.
|Кантаровски Бен
|2
|0
|8.
|Петратос Димитри
|2
|0
|9.
|Джексон Лаклан
|2
|0
|10.
|Ледли Джо
|1
|0
|11.
|Фитцджеральд Николас
|1
|0
|12.
|Ридентон Мэттью
|1
|0
|13.
|Миллар Мэттью
|1
|0
|14.
|Петратос Коста
|1
|0
|15.
|Лэнглойс Патрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Скотадис Джерри
|6
|0
|2.
|Дюрэнт Эндрю
|5
|0
|3.
|Диаманти Алессандро
|4
|0
|4.
|Ертец Дарио
|4
|0
|5.
|Рисдон Джош
|4
|0
|6.
|Пэйн Коннор
|4
|0
|7.
|Гюлюм Эрсан
|3
|0
|8.
|Коне Панайотис
|3
|0
|9.
|Луштица Стивен
|2
|0
|10.
|Калвер Аарон
|2
|0
|11.
|Диллон Оскар
|2
|0
|12.
|Макдональд Скотт
|1
|0
|13.
|Бериша Бесарт
|1
|0
|14.
|Хэмилл Брендан
|1
|0
|15.
|Курто Филип
|1
|0
|16.
|Имаи Томоки
|1
|0
|17.
|Аспропотамитис Джонатан
|1
|0
|18.
|Аппиа Квабена
|1
|0
|19.
|Стамателопулос Апостолос
|1
|0
|20.
|Юл Валентино
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ньюкасл Джетс
|11.11% (3)
|18.52% (5)
|22.22% (6)
|25.93% (7)
|11.11% (3)
|11.11% (3)
|Вестерн Юнайтед
|14.71% (5)
|20.59% (7)
|23.53% (8)
|20.59% (7)
|8.82% (3)
|11.76% (4)
Предыдущие игры
Ньюкасл Джетс Последние 20 матчей: + = -Сентрал Кост Маринерз 0:0 Ньюкасл Джетс Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс
Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 4:3 Сентрал Кост Маринерз Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Мельбурн Виктори 4:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар Перт Глори 6:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 0:4 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Юнайтед 0:1 Ньюкасл Джетс
Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед
Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 1:1 Перт Глори
Последние игры между собой
Ньюкасл Джетс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Вестерн Юнайтед: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|Заявка
|23
|16
|3
|4
|46 - 21
|51
|2.
|Мельбурн Сити
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|44 - 34
|43
|3.
|Веллингтон Феникс
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|37 - 29
|40
|4.
|Брисбен Роар
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|27 - 26
|38
|5.
|Перт Глори
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|40 - 29
|34
|6.
|Аделаида Юнайтед
|Заявка
|24
|11
|1
|12
|41 - 46
|34
|7.
|Ньюкасл Джетс
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|29 - 40
|31
|8.
|Вестерн Юнайтед
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|36 - 30
|30
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|29 - 31
|30
|10.
|Мельбурн Виктори
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|26 - 39
|20
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|Заявка
|25
|4
|3
|18
|23 - 53
|15