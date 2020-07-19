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  3. Австралия: A-Лига
Брисбен Роар
0:1
Конец матча

Стадион:
Аделаида Юнайтед
0'
0:1
6' Гол
Упсет Кристиан
34' Желтая карточка
Макдональд Скотт
35' Желтая карточка
Ридентон Мэттью
36' Желтая карточка
Маук Стефан
90'+4
21
Янг
Джейми
2
Невилл
Скотт
5
Олдред
Том
6
Гиллесфи
Маколей
19
Хинджерт
Джек
26
О'Ши
Джеймс
10
Инман
Брэдден
12
Ридентон
Мэттью
3
Браун
Кори
77
Макдональд
Скотт
23
Уэнзел-Холлс
Дилан
20
Иззо
Пол
4
Ryan
Strain1
23
Элси
Джордан
22
Michael
Jakobsen
II
7
Китто
Райан
6
Маук
Стефан
42
Taras
Gomulka
8
Макгри
Райли
26
Халлоран
Бен
11
Упсет
Кристиан
17
Милеуснич
Никола
Брисбен Роар
Аделаида Юнайтед

Ход матча

6'
0:1
Упсет Кристиан
(Ryan Strain1)
34'
Макдональд Скотт
 
35'
Ридентон Мэттью
 
36'
 
Маук Стефан
58'
Danny Kim
Ридентон Мэттью
 
58'
 
Туре Альхассан
Упсет Кристиан
72'
 
Туре Мохамед
Taras Gomulka
72'
 
Блэквуд Джордж
Милеуснич Никола
74'
Кортни-Перкинс Джордан
Гиллесфи Маколей
 
84'
Aaron Amadi Holloway
Уэнзел-Холлс Дилан
 
84'
Муратович Мирза
Инман Брэдден
 
87'
 
Michael Marrone
Макгри Райли

Предыдущие игры

Брисбен Роар Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар
Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 1:0 Брисбен Роар Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед Сидней 5:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 2:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 4:3 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Брисбен Роар
Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =0 -10
Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед
Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 1:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 4:0 Мельбурн Сити

Последние игры между собой

Брисбен Роар: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 11
Аделаида Юнайтед: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 8
Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 1:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 3:5 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 4:3 Брисбен Роар A-Лига
Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 4:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 1:1 Брисбен Роар A-Лига Аделаида Юнайтед 3:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:4 Аделаида Юнайтед A-Лига Брисбен Роар 3:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар A-Лига Аделаида Юнайтед 2:3 Брисбен Роар A-Лига Аделаида Юнайтед 0:1 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед A-Лига Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед A-Лига
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Маук Стефан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Ридентон Мэттью получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Макдональд Скотт получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Упсет Кристиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cbus Super Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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