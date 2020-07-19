Брисбен Роар
0:1
Конец матча
Стадион: Cbus Super Stadium
Аделаида Юнайтед
0:1
6' ГолУпсет Кристиан
34' Желтая карточкаМакдональд Скотт
35' Желтая карточкаРидентон Мэттью
36' Желтая карточкаМаук Стефан
21
Янг
Джейми
26
О'Ши
Джеймс
20
Иззо
Пол
23
Элси
Джордан
26
Халлоран
Бен
- Основной состав
-
21 Янг ДжеймиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Фрик МэклинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Robbie Fowler
- Основной состав
-
20 Иззо ПолВратарь
- Защитник
-
23 Элси ДжорданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Халлоран БенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Смит НоаЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
49 Туре МохамедНападающий
-
Главный тренер: Вербек Гертьян
Ход матча
6'
0:1
34'
35'
36'
Предыдущие игры
Брисбен Роар Последние 20 матчей: +10 =4 -6Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар
Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 1:0 Брисбен Роар Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед Сидней 5:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 2:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 4:3 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Брисбен Роар
Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =0 -10Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед
Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 1:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 4:0 Мельбурн Сити
Последние игры между собой
Брисбен Роар: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 11
Аделаида Юнайтед: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 8
Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 4:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 1:1 Брисбен Роар A-Лига Аделаида Юнайтед 3:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:4 Аделаида Юнайтед A-Лига Брисбен Роар 3:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар A-Лига Аделаида Юнайтед 2:3 Брисбен Роар A-Лига Аделаида Юнайтед 0:1 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед A-Лига Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед A-Лига