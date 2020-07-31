Вестерн Сидней Уондерерс
1:0
Конец матча
Стадион: Bankwest Stadium
Веллингтон Феникс
19' Желтая карточкаО'Доэрти Джордан
21' Желтая карточкаФентон Луис
55' Желтая карточкаДе Вере Люк
62' Желтая карточкаДевлин Кэмерон
65' Вторая желтая карточкаДе Вере Люк
1:0
74' ГолЙебоа Кваме
33
Расселл
Тэйт
17
Keanu
Baccus
10
Кокс
Саймон
16
Фентон
Луис
88
Хупер
Гэри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Расселл ТэйтПолузащитник
-
17 Keanu BaccusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кокс СаймонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Камау БрюсНападающий
-
27 Йебоа КвамеНападающий
-
35 Адам МохамедНападающий
-
-
Главный тренер: Jean-Paul de Marigny
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Фентон ЛуисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
88 Хупер ГэриНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Уэйн БенНападающий
- Нападающий
-
30 Zac Jones2
-
Главный тренер: Ufuk Talay
Ход матча
19'
21'
55'
62'
65'
74'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дюк Митчелл
|11 (3)
|0.42
|2.
|Мюллер Николай
|5
|0.19
|3.
|Йебоа Кваме
|4
|0.15
|4.
|Кокс Саймон
|3
|0.12
|5.
|Швеглер Пирмин
|1
|0.04
|6.
|Расселл Тэйт
|1
|0.04
|7.
|Майер Александр
|1
|0.04
|8.
|Keanu Baccus
|1
|0.04
|9.
|Адам Мохамед
|1
|0.04
|10.
|Циглер Патрик
|1
|0.04
|11.
|Георгиевски Даниэль
|0
|0
|12.
|Камау Брюс
|0
|0
|13.
|Элрич Тарек
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Давила Улисес
|13 (5)
|0.5
|2.
|Хупер Гэри
|7
|0.27
|3.
|Болл Дэвид
|5
|0.19
|4.
|Сотирио Джошуа
|4
|0.15
|5.
|Какас Либерато
|3
|0.12
|6.
|Пископо Рено
|2 (1)
|0.08
|7.
|Маккоуотт Каллум
|1
|0.04
|8.
|Тэйлор Стивен
|1
|0.04
|9.
|Уэйн Бен
|1
|0.04
|10.
|Пейн Тим
|0
|0
|11.
|Руфер Алекс
|0
|0
|12.
|Маринович Стефан
|0
|0
|13.
|Девлин Кэмерон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Швеглер Пирмин
|8
|0
|2.
|Георгиевски Даниэль
|4
|1
|3.
|Циглер Патрик
|5
|0
|4.
|Keanu Baccus
|4
|0
|5.
|Nick Sullivan
|4
|0
|6.
|Юрман Мэттью
|3
|0
|7.
|О'Доэрти Джордан
|3
|0
|8.
|Кокс Саймон
|2
|0
|9.
|Макгоуэн Дилан
|2
|0
|10.
|Дюк Митчелл
|2
|0
|11.
|Мюллер Николай
|2
|0
|12.
|Адам Мохамед
|2
|0
|13.
|Камау Брюс
|1
|0
|14.
|Грозос Костандинос
|1
|0
|15.
|Вилмеринг Дэниэл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Штайнманн Матти
|8
|0
|2.
|Какас Либерато
|4
|1
|3.
|Девлин Кэмерон
|5
|0
|4.
|Тэйлор Стивен
|4
|0
|5.
|Руфер Алекс
|4
|0
|6.
|Сотирио Джошуа
|4
|0
|7.
|Пископо Рено
|4
|0
|8.
|Де Вере Люк
|2
|1
|9.
|Пейн Тим
|2
|1
|10.
|Болл Дэвид
|3
|0
|11.
|Давила Улисес
|2
|0
|12.
|Фентон Луис
|2
|0
|13.
|Маринович Стефан
|2
|0
|14.
|Хупер Гэри
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вестерн Сидней Уондерерс
|21.43% (6)
|14.29% (4)
|10.71% (3)
|10.71% (3)
|14.29% (4)
|28.57% (8)
|Веллингтон Феникс
|14.71% (5)
|20.59% (7)
|8.82% (3)
|20.59% (7)
|20.59% (7)
|14.71% (5)
Предыдущие игры
Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +5 =6 -9Сентрал Кост Маринерз 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс
Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Сентрал Кост Маринерз 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +12 =4 -4Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори
Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 3:2 Веллингтон Феникс
Последние игры между собой
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Веллингтон Феникс: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 4:1 Веллингтон Феникс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 4:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Кубок ФФА Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Веллингтон Феникс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Веллингтон Феникс 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Кубок ФФА Веллингтон Феникс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:5 Веллингтон Феникс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Веллингтон Феникс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Веллингтон Феникс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|Заявка
|22
|16
|3
|3
|46 - 19
|51
|2.
|Мельбурн Сити
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|42 - 34
|40
|3.
|Веллингтон Феникс
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|37 - 29
|40
|4.
|Брисбен Роар
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|27 - 26
|38
|5.
|Перт Глори
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|40 - 29
|34
|6.
|Аделаида Юнайтед
|Заявка
|24
|11
|1
|12
|41 - 46
|34
|7.
|Вестерн Юнайтед
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|36 - 29
|30
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|29 - 31
|30
|9.
|Ньюкасл Джетс
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|28 - 40
|28
|10.
|Мельбурн Виктори
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|26 - 39
|20
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|Заявка
|25
|4
|3
|18
|23 - 53
|15