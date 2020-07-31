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Вестерн Сидней Уондерерс
1:0
Конец матча

Стадион:
Веллингтон Феникс
0'
19' Желтая карточка
О'Доэрти Джордан
21' Желтая карточка
Фентон Луис
55' Желтая карточка
Де Вере Люк
62' Желтая карточка
Девлин Кэмерон
65' Вторая желтая карточка
Де Вере Люк
1:0
74' Гол
Йебоа Кваме
90'+6
50
Прендеграст
Тристан
34
Циглер
Патрик
4
Макгоуэн
Дилан
6
Юрман
Мэттью
33
Расселл
Тэйт
17
Keanu
Baccus
8
О'Доэрти
Джордан
5
Георгиевски
Даниэль
10
Кокс
Саймон
9
Мюллер
Николай
7
Дюк
Митчелл
1
Маринович
Стефан
16
Фентон
Луис
27
Тэйлор
Стивен
3
Де
Вере
Люк
13
Какас
Либерато
10
Давила
Улисес
8
Девлин
Кэмерон
5
Штайнманн
Матти
21
Маккоуотт
Каллум
9
Болл
Дэвид
88
Хупер
Гэри
Вестерн Сидней Уондерерс
Веллингтон Феникс

Ход матча

19'
О'Доэрти Джордан
 
21'
 
Фентон Луис
27'
Йебоа Кваме
Мюллер Николай
 
46'
Швеглер Пирмин
О'Доэрти Джордан
 
55'
 
Де Вере Люк
62'
 
Девлин Кэмерон
65'
 
Де Вере Люк
68'
 
Макгинг Лиам
Хупер Гэри
68'
 
Сотирио Джошуа
Давила Улисес
74'
Йебоа Кваме
(Расселл Тэйт)
1:0
74'
 
Руфер Алекс
Девлин Кэмерон
74'
 
Пископо Рено
Маккоуотт Каллум
81'
Камау Брюс
Расселл Тэйт
 
82'
Мурдукутас Тасс
Циглер Патрик
 
82'
Адам Мохамед
Кокс Саймон
 
86'
 
Уэйн Бен
Штайнманн Матти

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Сидней Уондерерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дюк Митчелл 11 (3) 0.42
2. Мюллер Николай 5 0.19
3. Йебоа Кваме 4 0.15
4. Кокс Саймон 3 0.12
5. Швеглер Пирмин 1 0.04
6. Расселл Тэйт 1 0.04
7. Майер Александр 1 0.04
8. Keanu Baccus 1 0.04
9. Адам Мохамед 1 0.04
10. Циглер Патрик 1 0.04
11. Георгиевски Даниэль 0 0
12. Камау Брюс 0 0
13. Элрич Тарек 0 0
Веллингтон Феникс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Давила Улисес 13 (5) 0.5
2. Хупер Гэри 7 0.27
3. Болл Дэвид 5 0.19
4. Сотирио Джошуа 4 0.15
5. Какас Либерато 3 0.12
6. Пископо Рено 2 (1) 0.08
7. Маккоуотт Каллум 1 0.04
8. Тэйлор Стивен 1 0.04
9. Уэйн Бен 1 0.04
10. Пейн Тим 0 0
11. Руфер Алекс 0 0
12. Маринович Стефан 0 0
13. Девлин Кэмерон 0 0

Карточки

Вестерн Сидней Уондерерс
# Игрок      
1. Швеглер Пирмин 8 0
2. Георгиевски Даниэль 4 1
3. Циглер Патрик 5 0
4. Keanu Baccus 4 0
5. Nick Sullivan 4 0
6. Юрман Мэттью 3 0
7. О'Доэрти Джордан 3 0
8. Кокс Саймон 2 0
9. Макгоуэн Дилан 2 0
10. Дюк Митчелл 2 0
11. Мюллер Николай 2 0
12. Адам Мохамед 2 0
13. Камау Брюс 1 0
14. Грозос Костандинос 1 0
15. Вилмеринг Дэниэл 1 0
Веллингтон Феникс
# Игрок      
1. Штайнманн Матти 8 0
2. Какас Либерато 4 1
3. Девлин Кэмерон 5 0
4. Тэйлор Стивен 4 0
5. Руфер Алекс 4 0
6. Сотирио Джошуа 4 0
7. Пископо Рено 4 0
8. Де Вере Люк 2 1
9. Пейн Тим 2 1
10. Болл Дэвид 3 0
11. Давила Улисес 2 0
12. Фентон Луис 2 0
13. Маринович Стефан 2 0
14. Хупер Гэри 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вестерн Сидней Уондерерс 21.43% (6) 14.29% (4) 10.71% (3) 10.71% (3) 14.29% (4) 28.57% (8)
 Веллингтон Феникс 14.71% (5) 20.59% (7) 8.82% (3) 20.59% (7) 20.59% (7) 14.71% (5)

Предыдущие игры

Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Сентрал Кост Маринерз 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс
Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Сентрал Кост Маринерз 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори
Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 3:2 Веллингтон Феникс

Последние игры между собой

Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Веллингтон Феникс: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Веллингтон Феникс A-Лига
Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 4:1 Веллингтон Феникс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 4:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Кубок ФФА Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Веллингтон Феникс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Веллингтон Феникс 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Кубок ФФА Веллингтон Феникс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:5 Веллингтон Феникс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Веллингтон Феникс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Веллингтон Феникс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс A-Лига
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 27'
    Мюллер Николай уходит с поля. Йебоа Кваме выходит вместо него
  • Желтая карточка
    21'
    Фентон Луис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    О'Доэрти Джордан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bankwest Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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