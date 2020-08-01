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Мельбурн Сити
0:0
Перерыв

Стадион:
Сидней
0'
11' Желтая карточка
Виндбихлер Рихард
40' Желтая карточка
Ретре Пауло
1
Гловер
Том
4
Делбридж
Харрисон
40
Виндбихлер
Рихард
22
Гуд
Кёртис
3
Джеймисон
Скотт
20
Луна
Адриан
6
Бриллант
Джошуа
10
Беренгер
Флорен
19
Уэлс
Лаклан
9
Макларен
Джейми
11
Нун
Крэйг
1
Рэдмейн
Эндрю
8
Ретре
Пауло
6
Макгоуэн
Райан
4
Уилкинсон
Алекс
16
Кинг
Джоэл
5
Баумйоханн
Александер
26
Брэттан
Люк
17
Касерес
Энтони
10
Нинкович
Милош
11
Барбарусес
Костас
9
Ле
Фондре
Адам
Мельбурн Сити
Сидней

Ход матча

11'
Виндбихлер Рихард
 
40'
 
Ретре Пауло

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макларен Джейми 18 (3) 0.69
2. Нун Крэйг 4 (1) 0.15
3. Луна Адриан 4 0.15
4. Беренгер Флорен 3 0.12
5. Сусаета Маркель 2 0.08
6. Меткалф Коннор 2 0.08
7. Гриффитс Ростин 2 0.08
8. Кабрера Хавьер 1 0.04
9. Бриллант Джошуа 1 0.04
10. Гуд Кёртис 1 0.04
11. Геллоуэй Скотт 1 0.04
12. Делбридж Харрисон 1 0.04
13. Аткинсон Натаниэль 1 0.04
14. Джеймисон Скотт 0 0
15. Генро Денис 0 0
16. Уэлс Лаклан 0 0
17. Виндбихлер Рихард 0 0
Сидней
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ле Фондре Адам 18 (4) 0.69
2. Барбарусес Костас 7 (1) 0.27
3. Нинкович Милош 5 0.19
4. Бухагьяр Трент 3 0.12
5. Касерес Энтони 2 0.08
6. Ретре Пауло 2 0.08
7. Баумйоханн Александер 1 0.04
8. Rhyan Grant1 1 0.04
9. О'Нилл Брэндон 1 0.04
10. Ван Дер Сааг Гарри 1 0.04
11. Тилио Марко 1 0.04
12. Макгоуэн Райан 1 0.04
13. Уилкинсон Алекс 0 0
14. Брэттан Люк 0 0

Карточки

Мельбурн Сити
# Игрок      
1. Джеймисон Скотт 9 0
2. Делбридж Харрисон 3 3
3. Гриффитс Ростин 5 0
4. Луна Адриан 5 0
5. Нун Крэйг 4 0
6. Аткинсон Натаниэль 4 0
7. Беренгер Флорен 3 0
8. Геллоуэй Скотт 3 0
9. Генро Денис 3 0
10. Бузанис Дин 2 0
11. Бриллант Джошуа 2 0
12. Гуд Кёртис 2 0
13. Меткалф Коннор 2 0
14. Виндбихлер Рихард 1 0
15. Кабрера Хавьер 1 0
16. Гловер Том 1 0
17. Уэлс Лаклан 1 0
18. Наджар Муди 1 0
19. _Windbichler R. 1 0
Сидней
# Игрок      
1. Брэттан Люк 7 0
2. Ретре Пауло 6 0
3. Баумйоханн Александер 3 1
4. Rhyan Grant1 2 1
5. Макгоуэн Райан 3 0
6. Касерес Энтони 2 0
7. Нинкович Милош 1 0
8. Ле Фондре Адам 1 0
9. Майкл Зулло 1 0
10. Барбарусес Костас 1 0
11. О'Нилл Брэндон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мельбурн Сити 17.5% (7) 27.5% (11) 15% (6) 20% (8) 15% (6) 5% (2)
 Сидней 17.07% (7) 24.39% (10) 14.63% (6) 4.88% (2) 14.63% (6) 24.39% (10)

Предыдущие игры

Мельбурн Сити Последние 20 матчей: + = -
Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити
Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед Сидней 2:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 0:4 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:3 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Мельбурн Сити Брисбен Роар 4:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:1 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Веллингтон Феникс
Сидней Последние 20 матчей: + = -
Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Сидней 0:0 Перт Глори
Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Сидней 2:2 Чонбук Хендай Моторс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Йокогама Маринос 4:0 Сидней Сидней 1:0 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 5:1 Брисбен Роар Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней Перт Глори 1:3 Сидней Сидней 2:1 Мельбурн Виктори

Последние игры между собой

Мельбурн Сити: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Сидней: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Сидней 2:1 Мельбурн Сити A-Лига Сидней 0:2 Мельбурн Сити A-Лига Сидней 2:0 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 0:3 Сидней A-Лига
Мельбурн Сити 0:4 Сидней A-Лига Сидней 3:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 0:1 Сидней A-Лига Сидней 2:0 Мельбурн Сити Кубок ФФА Сидней 3:0 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 1:3 Сидней A-Лига Сидней 1:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 1:0 Сидней Кубок ФФА Мельбурн Сити 3:0 Сидней A-Лига Мельбурн Сити 2:2 Сидней A-Лига Сидней 1:1 Мельбурн Сити A-Лига Сидней 0:1 Мельбурн Сити A-Лига Сидней 0:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 1:2 Сидней A-Лига Сидней 1:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 2:1 Сидней A-Лига
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Ретре Пауло получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Виндбихлер Рихард получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ANZ Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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